سيناريوهات تأهل الأرجنتين لربع نهائي كوبا أمريكا

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

ليونيل ميسي

تعاني الأرجنتين كثيرًا في نسخة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، حيث تتذيل ترتيب المجموعة الثانية بعد جولتين، بعد أن خسرت في المباراة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وتعادلت في الجولة الثانية أمام باراجواي 1-1، لتنتظرها مباراة مصيرية في الجولة الأخيرة أمام قطر يوم الأحد المقبل، وتحتاج إلى الانتصار بشدة من أجل تعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي وتفادي الخروج المبكر من دور المجموعات، خاصة أن كولومبيا ضمنت التأهل في صدارة المجموعة حيث تملك في رصيدها 6 نقاط، مقابل نقطتين لباراجواي في المركز الثاني ونقطة وحيدة لكل من قطر والأرجنتين.

وفي حال تغلبت الأرجنتين على قطر، فستضمن بنسبة كبيرة التأهل إلى ربع النهائي، إلا إذا حدث السيناريو التالي، وهو تعادل البرازيل في الجولة الأخيرة وفوز فنزويلا على بوليفيا في المجموعة الأولى، وأنهت 3 فرق من المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وهو السيناريو الذي لن يحدث بعد تعادل أوروجواي مع اليابان 2-2. وفي