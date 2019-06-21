سيناريوهات تأهل الأرجنتين لربع نهائي كوبا أمريكا
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
ليونيل ميسي
تعاني الأرجنتين كثيرًا في نسخة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، حيث تتذيل ترتيب المجموعة الثانية بعد جولتين، بعد أن خسرت في المباراة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وتعادلت في الجولة الثانية أمام باراجواي 1-1، لتنتظرها مباراة مصيرية في الجولة الأخيرة أمام قطر يوم الأحد المقبل، وتحتاج إلى الانتصار بشدة من أجل تعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي وتفادي الخروج المبكر من دور المجموعات، خاصة أن كولومبيا ضمنت التأهل في صدارة المجموعة حيث تملك في رصيدها 6 نقاط، مقابل نقطتين لباراجواي في المركز الثاني ونقطة وحيدة لكل من قطر والأرجنتين.
وفي حال تغلبت الأرجنتين على قطر، فستضمن بنسبة كبيرة التأهل إلى ربع النهائي، إلا إذا حدث السيناريو التالي، وهو تعادل البرازيل في الجولة الأخيرة وفوز فنزويلا على بوليفيا في المجموعة الأولى، وأنهت 3 فرق من المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وهو السيناريو الذي لن يحدث بعد تعادل أوروجواي مع اليابان 2-2.
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وفي حال تغلبت الأرجنتين
على قطر، فستضمن بنسبة كبيرة التأهل إلى ربع النهائي، إلا إذا حدث السيناريو التالي، وهو تعادل البرازيل في الجولة الأخيرة وفوز فنزويلا على بوليفيا في المجموعة الأولى، وأنهت 3 فرق من المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وهو السيناريو الذي لن يحدث بعد تعادل أوروجواي مع اليابان 2-2.
وفي حال تعادلت الأرجنتين مع قطر
، سينتظرون حينها خسارة باراجواي أمام كولومبيا بفارق هدفين أو أكثر، كي تنهي في المركز الثالث بالمجموعة، وتنتظر أن لا ينهي أي فريق في المجموعة الثالثة دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط أو أكثر.
أما إذا خسرت الأرجنتين أمام قطر، فستودع رسميا البطولة، وستكون المفاجأة الأبرز في البطولة، خاصة أن الأرجنتين توجت بلقب البطولة
14 مرة من قبل، كما وصلت إلى المباراة النهائية 4 مرات في آخر 5 نسخ.