عاطل يلقي نجل جاره من الطابق الثالث في الخانكة

تحرير:هيثم بطاح ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

حبس - أرشيفية

«ما ينوب المخلص غير تقطيع هدومه».. لكن هذه المرة كاد أن يتسبب في فقدان نجل أحد المواطنين تدخل لفض مشاجرة بين اثنين من جيرانه، فقام أحدهما بإلقاء نجله من الطابق الثالث فأصيب بجروح وكسور خطيرة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغا من عمليات النجدة بقيام أحد الأشخاص بإلقاء طفل من علو بناحية الكراكات أبو زعبل دائرة المركز وانتقلت قوة من مركز الشرطة لمكان البلاغ لكشف ملابسات الحادث.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "محمد.م.ع - 26 عامًا" عاطل، ومقيم بناحية الكراكات أبو زعبل دائرة المركز مع شقيقه "محمود. م.ع" 19 عامًا طالب، وذلك بسبب وجود خلافات بينهما ولدى تدخل أحد الجيران ويدعى "أحمد.ع.ع" المقيم ذات الناحية وبرفقته نجله الطفل "عادل" البالغ من العمر 5 سنوات، لإنهاء الخلاف بينهما