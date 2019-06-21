تشيلي تبحث عن التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا اليوم

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

تشيلي

تختتم فجر غد السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما تواجه الإكوادور نظيرتها تشيلي في تمام الساعة الواحدة صباحا على ملعب أرينا فونتي نوفا ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وتحتل تشيلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على اليابان برباعية نظيفة، بينما تتذيل الإكوادور ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام أوروجواي برباعية نظيفة أيضًا، وبدورها تحتل أوروجواي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل نقطة وحيدة لليابان في المركز الثالث.

وتواجهت تشيلي والإكوادور في 53 مباراة سابقة، حققت خلالها تشيلي الفوز في 29 مباراة وتعادلت في 12 لقاءً وخسرت مثلها. وأتت آخر مواجهة بين المنتخبين في كوبا أمريكا في نسخة 2015 التي استضافتها تشيلي على أرضها، وحينها فازت تشيلي بهدفين دون رد. وفي التصفيات الأخيرة المؤهلة لمونديال روسيا 2018، فازت الإكوادور