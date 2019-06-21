رياضة

تشيلي تبحث عن التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا اليوم

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
تشيلي
تشيلي
تختتم فجر غد السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما تواجه الإكوادور نظيرتها تشيلي في تمام الساعة الواحدة صباحا على ملعب أرينا فونتي نوفا ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وتحتل تشيلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على اليابان برباعية نظيفة، بينما تتذيل الإكوادور ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام أوروجواي برباعية نظيفة أيضًا، وبدورها تحتل أوروجواي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل نقطة وحيدة لليابان في المركز الثالث.
وتواجهت تشيلي والإكوادور في 53 مباراة سابقة، حققت خلالها تشيلي الفوز في 29 مباراة وتعادلت في 12 لقاءً وخسرت مثلها. وأتت آخر مواجهة بين المنتخبين في كوبا أمريكا في نسخة 2015 التي استضافتها تشيلي على أرضها، وحينها فازت تشيلي بهدفين دون رد. وفي التصفيات الأخيرة المؤهلة لمونديال روسيا 2018، فازت الإكوادور
اقرأ المزيد
حكيم (3)

كان في عيون صحف المغرب.. بين تبرئة حكيم وتفويض إيتو

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الجمعة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ونستعرض فيما يلي ماذا قالت الصحف المغربية قبل انطلاق كان 2019؟
محمد-صلاح (4)

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل ضربة بداية الكان

وجه نادي ليفربول رسالة دعم إلى نجم المنتخب الوطني محمد صلاح قبل بداية كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، إذ يستهل صلاح مشواره اليوم الجمعة في البطولة رفقة الفراعنة، بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب مصر وزيمبابوي كلا من منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويوجد من صفوف ليفربول في كأس الأمم الإفريقية 3 لاعبين هم محمد صلاح، والنجم السنغالي ساديو ماني، ومتوسط ميدان غينيا نابي كيتا.
حارس-مرمى-ارسنال-بيتر-تشيك (9)

بيتر تشيك يعلن رسميا عودته إلى تشيلسي

عين تشيلسي حارسه السابق المعتزل بيتر تشيك مستشارا فنيا للفريق، حيث سيكون دور الحارس البالغ من العمر 37 عامًا والذي أعلن اعتزاله اللعب رفقة أرسنال نهاية الموسم المنقضي، هو تقديم الاستشارات الفنية في كل شيء يتعلق بكرة القدم، إلى جانب لعب دور حلقة الوصل بين أكاديمية الشباب والفريق الأول، وبالتالي سيعمل تشيك عن قرب مع المدير الرياضي للفريق مارينا جرانوفسكايا إلى جانب الجهاز الفني للفريق، كما سيوجد مع تشيلسي في المباريات التي سيخوضها على ملعب ستامفورد بريدج، والأخرى التي سيخوضها خارج ميدانه.
اقرأ المزيد من الأخبار
أورجواي

تعادل مثير بين أورجواي واليابان في كوبا أمريكا

في مباراة مثيرة، فرض التعادل الإيجابي نفسه على لقاء أوروجواي واليابان، الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب جريميو، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كوبا أمريكا، المقامة في البرازيل وتستمر حتى 7 يوليو المقبل. أحرز أهداف اللقاء للمنتخب الياباني كوجي ميوشي، هدفين في الدقيقة 25، و59، وأحرز للمنتخب الأورجوياني لويس سواريز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وتعادل خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.
كوبا-أمريكا

الأوروجواي تسعى للتأهل لربع نهائي كوبا أمام اليابان

تتواصل فجر الجمعة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة بطولة كوبا أمريكا، والمقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثالثة والتي ستشهد مواجهة اليابان بقيادة المدير الفني هاجيمي موريياسو، أمام أوروجواي بقيادة أوسكار تاباريز في تمام الساعة الواحدة صباحًا على ملعب آرينا دو جريميو، وتحتل أوروجواي المركز الثاني بعد فوزها في الجولة الأولى بأربع أهداف نظيفة على منتخب الإكوادور، وتسعى الأوروجواي للانتصار لضمان التأهل رسميًا لدور ربع النهائي.
منتخب تشيلي

تشيلي تصعق اليابان برباعية في كوبا أمريكا

حقق منتخب تشيلي فوزًا مهمًا على نظيره الياباني، بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الملعب «المورومبي» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حاليًا وحتى 7 يوليو المقبل. ودخل منتخب تشيلي (حامل اللقب) في آخر نسختين للبطولة، المباراة بقوة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب مبكرًا، لكن دون خطورة وسط تحفظ وتراجع نسبي من لاعبي المنتخب الياباني.
نيمار -كافاني‎

إدينسون كافاني: نسعى لاستعادة لقب كوبا أمريكا

اعترف إدينسون كافاني مهاجم منتخب أوروجواي، بأن النقص العددي في صفوف منافسه الإكوادوري، جعل الفوز عليه أكثر سهولة، وقال كافاني إن طرد خوسيه كوينتيروس مدافع الإكوادور في منتصف الشوط الأول، جعل الفوز أكثر سهولة بالنسبة لمنتخب أوروجواي، وأشار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "الفرص التي سنحت لنا في الشوط الأول، ساعدتنا على تحقيق هذا الفوز المطمئن، وكنا نعلم مدى قوة المنافس، وكان اهتمامنا هو بدء المباراة بأفضل تركيز ممكن، وأن نبذل كل ما بوسعنا في البداية وهو ما حققناه".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org