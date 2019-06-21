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رسالة مفاجئة من ترامب لإيران عبر عُمان.. والرد صادم

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
ترامب
ترامب
بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برسالة إلى إيران عبر سلطنة عُمان، تزامنت مع تقارير تحدثت عن عدول ترامب عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية، بحسب "رويترز". وأكد ترامب في رسالته أنه غير راغب في خوض حرب مع طهران ويرغب في الحوار، لكنه مع ذلك حذر من هجوم وشيك قد يستهدف إيران، وفق مسؤولين إيرانيين. وقال المسؤولون إن ترامب منح الإيرانيين "مهلة محدودة" من أجل الرد على رسالته. وكان رد إيران الفوري على رسالته، التأكيد على موقف مرشد نظام طهران، علي خامنئي، الرافض لإجراء أي محادثات مع واشنطن، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن خامنئي سيستلم الرسالة.
وحذرت طهران في ردها بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أمريكي في المنطقة، حسب ما أوردت "رويترز". وارتفع سقف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أميركية مسيرة فوق خليج هرمز، أمس الخميس، فيما يترقب العالم ردا أميركيا. وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن ترامب
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دونالد ترامب

لماذا ألغى ترامب ضربته العسكرية ضد إيران؟

توقع الخبراء المعنيون بمتابعة شؤون الشرق الأوسط، أن يكون للإدارة الأمريكة رد صريح على إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة بدون طيار، صباح أمس الخميس، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" طهران بالهجوم على الطائرة، في المجال الجوي الدولي. حديث الرئيس الأمريكي، أمس، أعطى العالمَ مؤشرات واضحة للخيارات التي قد يناقشها البيت الأبيض، للرد على إسقاط الطائرة الأمريكية، وكان من بينها إمكانية توجيه ضربة عسكريّة مباشرة لإيران، خلال الساعات الماضية.
دونالد ترامب

صحيفة أمريكية: ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على خطة لضرب أهداف إيرانية، ثم تراجع عن التنفيذ بشكل مفاجئ. جاء ذلك في وقت تصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بشكل ملموس، في أعقاب قيام إيران بإسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، وفي وقت يترقب فيه العالم رد واشنطن على ما وصفه ترامب بـ«الخطأ الفادح» من قبل النظام الإيراني. وشددت الصحيفة الأمريكية: «حتى الساعة 7 مساء الخميس، كان المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون يتوقعون ضربة أمريكية، وذلك بعد محادثات مكثفة في البيت الأبيض بين كبار مسؤولي الأمن القومي وقيادات الكونجرس».
طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز

الولايات المتحدة تحظر رحلاتها في المجال الجوي الإيراني

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، أمرا طارئا بحظر كل الرحلات الأمريكية في المجال الجوي، الذي تسيطر عليه إيران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعربت إدارة الطيران الأمريكية عن قلقها من تصاعد التوتر والنشاط العسكري بالقرب من مسارات جوية للطائرات المدنية، ومن استعداد إيران لاستخدام صواريخ أرض جو طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار. وأشارت إلى أن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة تجارية كانت في نطاق 45 ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران.
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أمريكا تكشف مسار طائرتها التي أسقطتها إيران

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الخميس، صورة قالت إنها لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران دون أن تقدم شرحا مفصلا للصورة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن الولايات المتحدة عززت فرضية إسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي، بعد أن ادعت طهران أن الطائرة كانت في مهمة تجسس وأنها أُسقطت في المجال الجوي الإيراني، وذلك من خلال قيامها بنشر تلك الصور. من جانبه، أفاد جنرال أمريكي بأن طائرة الاستطلاع المسيّرة كانت على بعد حوالى 34 كيلومترا من أقرب نقطة في إيران عندما أسقطتها طهران بصاروخ أرض جو، الخميس، فوق مضيق هرمز.
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دونالد ترامب

لماذا ألغى ترامب ضربته العسكرية ضد إيران؟

توقع الخبراء المعنيون بمتابعة شؤون الشرق الأوسط، أن يكون للإدارة الأمريكة رد صريح على إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة بدون طيار، صباح أمس الخميس، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" طهران بالهجوم على الطائرة، في المجال الجوي الدولي. حديث الرئيس الأمريكي، أمس، أعطى العالمَ مؤشرات واضحة للخيارات التي قد يناقشها البيت الأبيض، للرد على إسقاط الطائرة الأمريكية، وكان من بينها إمكانية توجيه ضربة عسكريّة مباشرة لإيران، خلال الساعات الماضية.
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هل تخفض زيارة «آبي» التوتر بين طهران وواشنطن؟

مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، دخلت اليابان على خط الأزمة بإعلانها عن زيارة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المقررة إلى إيران الأربعاء المقبل في زيارة تعد الأولى من نوعها خلال العقود الأربعة الماضية، في محاولة لخفض التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. قبل الإعلان عن تلك الزيارة كانت اليابان الخط الأكثر سخونة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن إلى جانب محاولات من جنيف ومسقط وبغداد، وسط ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الشهر الماضي بمساهمة آبي في التعامل مع قضية إيران.
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هل تغير زيارة ترامب أوضاع بريطانيا السياسية؟

تنتظر الأوساط السياسية الدولية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى بريطانيا، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد على المستوى الداخلي، أو حتى الملفات الخارجية التي لم تستطع لندن الوصول إلى تسوية نهائية لها، وعلى رأسها الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وخلال الزيارة التي تبدأ غدًا الإثنين، من المتوقع أن يسهم ذهاب ترامب إلى بريطانيا في وضع أساس جديد للعلاقات التي تجمع واشنطن ولندن، خاصة أن الأعوام القليلة الماضية شهدت بالفعل مستجدات كثيرة على مستوى السياسة الخارجية.
عادل الجبير

شرط وحيد.. السعودية تحسم موقفها من الحرب مع إيران

علق عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على العرض الإيراني الأخير للحوار مع الجيران، قائلا إن "هذا وقت التحرك وليس الكلام"، مؤكدا أن السعودية لا تريد حربا مع إيران، لكنها في الوقت نفسه أنه لا تسامح مع أي نشاط إيراني عدائيا في المنطقة، جاء ذلك في حديث للجبير مع بي بي سي قبيل اجتماعين طارئين، دعا إليهما ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، في مكة لبحث التوتر المتصاعد في منطقة الخليج، ووصف وزير الدولة السعودي الاجتماعين، وهما قمة عربية وأخرى خليجية، بأنهما "بيان كبير" إلى إيران.
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