رسالة مفاجئة من ترامب لإيران عبر عُمان.. والرد صادم

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

ترامب

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برسالة إلى إيران عبر سلطنة عُمان، تزامنت مع تقارير تحدثت عن عدول ترامب عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية، بحسب "رويترز". وأكد ترامب في رسالته أنه غير راغب في خوض حرب مع طهران ويرغب في الحوار، لكنه مع ذلك حذر من هجوم وشيك قد يستهدف إيران، وفق مسؤولين إيرانيين. وقال المسؤولون إن ترامب منح الإيرانيين "مهلة محدودة" من أجل الرد على رسالته. وكان رد إيران الفوري على رسالته، التأكيد على موقف مرشد نظام طهران، علي خامنئي، الرافض لإجراء أي محادثات مع واشنطن، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن خامنئي سيستلم الرسالة.

وحذرت طهران في ردها بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أمريكي في المنطقة، حسب ما أوردت "رويترز". وارتفع سقف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أميركية مسيرة فوق خليج هرمز، أمس الخميس، فيما يترقب العالم ردا أميركيا. وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن ترامب