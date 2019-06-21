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نتفليكس تتعاون مع WWE لإنتاج فيلم The Main Event

تحرير:مروان أحمد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
نتفليكس
نتفليكس
تستعد شركة WWE للمصارعة الحرة، للدخول في تعاون جديد مع شبكة "Netflix" لعرض الأفلام والمسلسلات مدفوعة الأجر، وذلك لتقديم فيلم جديد من نوعية أفلام الـLive-Action، بعنوان The Main Event، على أن يتم طرحه العام المقبل، ومن المقرر أن يكون من إخراج جاي كاراس، وينتمي لنوعية الأفلام العائلية، وتأليف لاري بوستل، ومشرفو إنتاج شركة WWE هم كل من سوزان ليفيسون، وماجي مالينا، وريتشارد لويل، وسيبدأ تصويره هذا الأسبوع بمدينة فانكوفر بولاية بريتش كولومبيا الكندية، من أجل اللحاق بعرضه على شبكة نتفليكس في 2020.
تدور أحداث فيلم The main Event حول فتى في الحادية عشرة من عمره، يحلم بأن يصبح أحد نجوم المصارعة الحرة في شركة WWE، حتى يعثر على قناع سحري يمكنه من الاشتراك في بطولة من أجل أن يصبح مصارعا محترفا. ويشارك في بطولة الفيلم كل من "سيث كار، تيشينا آرنولد، كين مارينون، آدم بالي"، كما سيكون هناك ظهور خاص للعديد
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Ext. Night - ليل خارجى (4)

«ليل خارجي» أفضل سيناريو بمهرجان مكناس (صور)

يواصل الفيلم المصري "ليل خارجي" نيل التكريمات، حيث حصل مساء أمس الخميس، على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان مكناس المغربي، الذي انطلقت فعالياته السبت الموافق 15 يونيو، وتسلمت الجائزة بطلة العمل الفنانة منى هلا. "ليل خارجي" حصل في السابق على عدد من الجوائز، بينها: جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، كما فاز أحد أبطاله شريف دسوقي بجائزتين أخرهما جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، وجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.
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التايمز تضم أنجلينا جولي للكتابة عن قضايا اللاجئين

أعلن إدوارد فيلسينثال رئيس تحرير مجلة "التايمز" الأمريكية، عن تعيين النجمة العالمية أنجلينا جولي بالمجلة كمحررة مساهمة بدايةً من الأربعاء الماضي، على أن تظهر الموضوعات المحررة من قبلها بشكل شهري. وتابع "فيلسينثال" خلال تصريحاته أن موضوعات "جولي" من المقرر أن تتركز على حقوق الإنسان، وقضايا التهجير، ويعد هذا استغلالا من المجلة للنجمة العالمية نظرًا لخبرتها في العمل بالأمم المتحدة، لمدة 18 سنة، كما أنها خلال السبع سنوات الأخيرة كانت مبعوثة المنظمة لشؤون اللاجئين.
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كيانو ريفز يقترب من الانضمام لـ«عالم مارفل»

أثارت تعليقات كيفن فيج مدير أستوديوهات "مارفل"، جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعدما أعرب عن رغبة الشركة في ضم كيانو ريفز، إذ صرح قائلا في المؤتمر الصحفي الخاص بأحدث أعمال الشركة السينمائية Spider-Man: Far From Home بعدما سأله أحد الصحفيين التابعين لموقع "Comic-Book" عن السبب في عدم إيجاد دور مناسب لـ"ريفز"، إن الشركة كانت قد تواصلت معه في كل من الأفلام التي سبق إنتاجها، متابعا: "أنا لا أعلم إذا ما كان سيوافق على الانضمام لعالم مارفل السينمائي أم لا، لكننا نرغب بشدة في معرفة الطريقة الصحيحة لإضافته إلينا".
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اتحاد-المصارعة-الحر- WWE (1)

WWE تقدم فيلمًا جديدًا عبر شاشة Netflix

سيقدم اتحاد المصارعة الحرة WWE فيلم The main Event، على شاشة الشبكة الأمريكية Netflix، العام المقبل، وسينتمي لنوعية الأفلام العائلية، وهو تأليف لاري بوستل وإخراج جاي كاراس. وسيبدأ تصوير الفيلم الأسبوع الحالي، بمدينة فانكوفر بولاية بريتش كولومبيا الكندية، للحاق بعرضه على شبكة قنوات نتفليكس في 2020. تدور أحداث الفيلم حول فتى في الحادية عشرة من عمره، يحلم أن يصبح أحد نجوم المصارعة الحرة، حتى يعثر على قناع سحري يمكنه من االاشتراك في بطولة لاتحاد WWE.
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«نتفليكس» تستعين بـ«أبلة فاهيتا» للترويج لـ«جن»

استعانت شبكة "نتفليكس" العالمية، لمسلسلها الأردني المثير للجدل "جن"، بالدمية "أبلة فاهيتا" والتي تغيب عن الظهور منذ أكثر من عام بعد إيقاف برنامجها "لايف من الدوبلكس" عبر فضائية CBC. ونشرت الشبكة العالمية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو تظهر فيه "أبلة فاهيتا" وهي تحمل جهاز "لاب توب"، وتبحث عن مسلسل لمشاهدتها، وحينما ترى إعلانات مسلسل "جن" تقرر مشاهدة حلقاته، وبعدما تبدأ بالفعل في مشاهدته، تفاجأ بعد مرور ساعتين بدخول أحد أبطاله عليها غرفة نومها.
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نقيب فناني الأردن: «جن» صوّر دون علمنا (فيديو)

قال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، إن هناك العديد من ردود الأفعال حول مسلسل "جن" بعد عرض أول حلقة منه على شبكة "نتفليكس" كأول مسلسل عربي تنتجه الشركة، وعليه خاطب المدعي العام الأردني وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل، لافتًا إلى أن "جن" تم تصويره في الأردن دون علم النقابة، مشيرًا إلى أن من جسدوا الأدوار ليسوا مسجلين في النقابة وهم شباب ليس لهم حضور فني، مؤكدًا دعم نقابة الفنانين الأردنيين للشباب، ولكن في إطار الآداء والثقافة العامة.
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«نتفليكس» ترد على وقف عرض مسلسلها في الأردن

أصدرت الشبكة الأمريكية "نتفليكس"، بيانًا ردت فيه على قرار النائب العام في عمان، وقف عرض "جن"، وهو أول مسلسل عربي تنتجه الشركة. وجاء في البيان المنشور عبر حساب الشبكة على تويتر: "تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِن، ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل، موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية، ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة".
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