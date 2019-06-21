نتفليكس تتعاون مع WWE لإنتاج فيلم The Main Event

تحرير:مروان أحمد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

نتفليكس

تستعد شركة WWE للمصارعة الحرة، للدخول في تعاون جديد مع شبكة "Netflix" لعرض الأفلام والمسلسلات مدفوعة الأجر، وذلك لتقديم فيلم جديد من نوعية أفلام الـLive-Action، بعنوان The Main Event، على أن يتم طرحه العام المقبل، ومن المقرر أن يكون من إخراج جاي كاراس، وينتمي لنوعية الأفلام العائلية، وتأليف لاري بوستل، ومشرفو إنتاج شركة WWE هم كل من سوزان ليفيسون، وماجي مالينا، وريتشارد لويل، وسيبدأ تصويره هذا الأسبوع بمدينة فانكوفر بولاية بريتش كولومبيا الكندية، من أجل اللحاق بعرضه على شبكة نتفليكس في 2020.

تدور أحداث فيلم The main Event حول فتى في الحادية عشرة من عمره، يحلم بأن يصبح أحد نجوم المصارعة الحرة في شركة WWE، حتى يعثر على قناع سحري يمكنه من الاشتراك في بطولة من أجل أن يصبح مصارعا محترفا. ويشارك في بطولة الفيلم كل من "سيث كار، تيشينا آرنولد، كين مارينون، آدم بالي"، كما سيكون هناك ظهور خاص للعديد