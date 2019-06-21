كان في صحف تونس.. بين الافتتاح المهدد وجمع التبرعات

تنظم مصر نسخة 2019 من كأس الأمم التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الجمعة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957. ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية قبل انطلاق كان 2019؟

- الشروق التونسية "كان" مصر: تفاصيل حفل الافتتاح الليلة ورفض لاعبي الزمبابوي اللعب "تنطلق الليلة على ملعب القاهرة الدولي منافسات بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم مصر 2019 بلعب المباراة الافتتاحية بين المنظم منتخب الفراعنة ونظيره الزمبابوي الذي رفض لاعبوه التدرب احتجاجا على عدم تمكينهم من مستحقاتهم المادية

"كان" مصر: تفاصيل حفل الافتتاح الليلة ورفض لاعبي الزمبابوي اللعب

جيريس يغلق تدريبات النسور أمام الإعلاميين

هل تلغى المباراة الافتتاحية للكان؟

ما المنتخب الأصغر سنا في الكان؟

جمع تبرعات لتحفيز لاعبي أحد منتخبات الكان

كأس إفريقيا: إمكانية استعمال الـvar بالاستعانة بحكام من أوروبا

الداخلية المصرية تحذر: عقوبات صارمة لمن يدخل ملاعب "الكان" دون هذه الوثيقة

مذيع مصري يتوعد من يشاهد "بي إن سبورت"



"تنطلق الليلة على ملعب القاهرة الدولي منافسات بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم مصر 2019 بلعب المباراة الافتتاحية بين المنظم منتخب الفراعنة ونظيره الزمبابوي الذي رفض لاعبوه التدرب احتجاجا على عدم تمكينهم من مستحقاتهم المادية ومنح الترشح للكان، لكن في النهاية نجح سفير الزمبابوي في مصر بعد مفاوضات شاقة ليلة أمس، في إقناعهم باللعب، بعد وعود بتلبية رغباتهم في الساعات المقبلة. مباراة الليلة فى الساعة التاسعة بإدارة الحكم الكاميروني أليوم نيون.من المنتظر انطلاق حفل الافتتاح فى الساعة السابعة والربع، ويحييه الفنان المصري حكيم مع المغني النيجيري فيمي والإيفوارية دوبيه، والأغنية الرسمية للكان تحت عنوان (متجمعين). ومن جهة أخرى أكد وزير الآثار المصري خالد عناني أنه قد تم سحب تمثال أنوبيس إله المقابر والموتى لدى الفراعنة من حفل الافتتاح بعد انتقادات واسعة، مشيرا إلى أن الاختيار لم يكن موفقا، ومن المنتظر الليلة حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفنتينو، وأيضا العديد من الشخصيات الرسمية الإفريقية والدولية"."رفض مدرب المنتخب الوطني التونسي، آلان جيريس، حضور الإعلاميين الرياضيين التونسيين، في الحصة التدريبية التي يجريها نسور قرطاج مساء الخميس في مدينة السويس، وفرض جيريس على المكلفين بتأمين بعثة منتخب تونس في مصر، إخراج كل الإعلاميين من الميدان ليتدرب النسور وراء أبواب مغلقة، وتجدر الإشارة إلى أن منتخب تونس سيفتتح مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بملاقاة أنجولا يوم 24 جوان الجاري، ضمن المجموعة الخامسة"."أوردت مصادر صحفية زيمبابوية أن لاعبي منتخب زيمبابوي هددوا بعدم خوض المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية أمام المنتخب المصري وذلك احتجاجا على عدم صرف منح التأهل للكان من قبل الاتحاد المحلي، وبحسب وكالة (سبوتنيك) تأخر عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي وغاب آخرون عن التمارين الرئيسية، الخميس، وكان من المفترض أن يصل اللاعبون لخوض التمارين في ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً، ولكن مرت ساعة كاملة دون وصول أي لاعب، ومن ثم اجتمع سفير زيمبابوي مع لاعبي المنتخب، من أجل حل أزمة المستحقات المالية"."بعد نشر القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 سيكون المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الأصغر سنا وفق معدل أعمار اللاعبين، الذي يبلغ 24 سنة، يليه منتخب مالي (24.3) ثم نيجيريا وغينيا بيساو (24.8)، وجاء منتخب مدغشقر في المرتبة الأخيرة بمعدل أعمار 28.7 سنة للاعبيه، يليه منتخب جنوب إفريقيا (27.9) ثم المغرب (27.8)"."قررت السلطات التنزانية تخصيص جوائز لتحفيز لاعبي منتخبها الوطني لكرة القدم والوصول إلى نهائي مسابقة كأس إفريقيا للأمم (كان 2019) والتي تحتضنها مصر من 21 جوان إلى 19 جويلية المقبل، وأعلنت عن تكوين (خزينة وطنية) لتحفيز اللاعبين ودعت إلى التبرع لجمع مبلغ مالي في حدود 400 ألف أورو للاعبين الذين يخوضون يوم الأحد أول مباراة لهم في المسابقة الإفريقية، وتعد مشاركة المنتخب التنزاني في كأس أمم إفريقيا الأولى له منذ 40 سنة"."يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إمكانية استعمال تقنية الـvar انطلاقا من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر، ويجري (كاف) حاليا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاستفادة بعدد من الحكام الخبراء في استخدام هذه التقنية"."أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن خطتها الأمنية للحفاظ على أمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستنطلق اليوم على الأراضي المصرية، وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها، أنه لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملي هوية المشجعين الخاصة FAN ID.وينص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، في المادة 86: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض).كما ينص قانون الرياضة في المادة 90: (المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 15 ألفا ولا تزيد على 30 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة التي يحددها النظام السياسي للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون).وكان موقع (تذكرتي) قد فرض على الراغبين في شراء تذاكر البطولة الإفريقية، تصدير بطاقة هوية المشجع التي هي بمنزلة وثيقة تعريفية، إذ يتعين على صاحب التذكرة حمل هوية المشجع، ليتسنى له دخول الملاعب التي تستضيف مباريات بطولة الأمم الإفريقية، في محاكاة لتجربة روسيا في مونديال 2018.وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حزم لمواجهة أي إخلال بالأمن والنظام، وكذلك تنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون حق أو كان محرزا أو حائزا ألعابا نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال أو الإتيان بأي أفعال تؤدى لإحداث شغب أو اعتداء على المنشآت".

"توعد المذيع المصري أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج (على مسئوليتى)، المذاع عبر فضائية (صدى البلد)، أصحاب المقاهي والفنادق في مصر قائلا: (شغلوا تايم سبورت، وأنا هبعت كاميرات وألف مصر واللي هيشغل بي إن سبورت هبلغ عنه وهتكلم عليه على الهواء، لأنهم بيشغلوا قناة إسرائيلية)".



- تونس الرقمية

قنوات مفتوحة جديدة تعلن نقلها كأس أمم إفريقيا مجانا

"عندما تشير عقارب الساعة إلى تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت تونس، تتجه أنظار ملايين الجماهير التونسية، والعربية والإفريقية وحول العالم صوب ملعب القاهرة الدولي، حيث تقام مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، وقد أعلنت قنوات SABC الجنوب إفريقية وشبكة أورو سبور وقنوات BBC الأمريكية والتليفزيون المصري الأرضي عن نقل مباريات الكان".