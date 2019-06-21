كيانو ريفز يقترب من الانضمام لـ«عالم مارفل»
تحرير:مروان أحمد
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص
كيانو ريفز
أثارت تعليقات كيفن فيج مدير أستوديوهات "مارفل"، جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعدما أعرب عن رغبة الشركة في ضم كيانو ريفز، إذ صرح قائلا في المؤتمر الصحفي الخاص بأحدث أعمال الشركة السينمائية Spider-Man: Far From Home بعدما سأله أحد الصحفيين التابعين لموقع "Comic-Book" عن السبب في عدم إيجاد دور مناسب لـ"ريفز"، إن الشركة كانت قد تواصلت معه في كل من الأفلام التي سبق إنتاجها، متابعا: "أنا لا أعلم إذا ما كان سيوافق على الانضمام لعالم مارفل السينمائي أم لا، لكننا نرغب بشدة في معرفة الطريقة الصحيحة لإضافته إلينا".
وبعد النجاحات التي حصدها كيانو ريفز هذا العام من خلال بطولته لثالث أجزاء سلسلة الأكشن الأشهر "John Wick: Chapter 3-Parabellum"، وظهوره في كل من فيلمي "Toy Story 4"، و"Always Be My Maybe" ، أصبح السؤال الموجود على الساحة الفنية الآن، ما خطواته الجديدة؟ خاصة بعد ظهوره في لعبة الفيديو جيم المنتظرة بشدة
وبعد النجاحات التي حصدها كيانو ريفز هذا العام من خلال بطولته لثالث أجزاء سلسلة الأكشن الأشهر "John Wick: Chapter 3-Parabellum"، وظهوره في كل من فيلمي "Toy Story 4"، و"Always Be My Maybe" ، أصبح السؤال الموجود على الساحة الفنية الآن، ما خطواته الجديدة؟ خاصة بعد ظهوره في لعبة الفيديو جيم المنتظرة بشدة "Cyber Punk 2077".
يذكر أن "ريفز" استطاع هذا العام أيضا أن يكسب احترام الجمهور من خلال الصور التي أظهرت عدم لمسه للنساء اللاتي يلتقطن صورا معه، سواء كانوا من داخل الوسط الفني أو من جمهوره.
كيانو ريفز جذب الانتباه بأدائه في فيلم River’s Edge بينما حقق له فيلم Bill & Ted’s Excellent Adventure شهرة واسعة، وقدم فيلم الخيال العلمي والأكشن الشهير The Matrix، وحاز العديد من الجوائز، منها أربع جوائز MTV.