كيانو ريفز يقترب من الانضمام لـ«عالم مارفل»

تحرير:مروان أحمد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص

كيانو ريفز

أثارت تعليقات كيفن فيج مدير أستوديوهات "مارفل"، جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعدما أعرب عن رغبة الشركة في ضم كيانو ريفز، إذ صرح قائلا في المؤتمر الصحفي الخاص بأحدث أعمال الشركة السينمائية Spider-Man: Far From Home بعدما سأله أحد الصحفيين التابعين لموقع "Comic-Book" عن السبب في عدم إيجاد دور مناسب لـ"ريفز"، إن الشركة كانت قد تواصلت معه في كل من الأفلام التي سبق إنتاجها، متابعا: "أنا لا أعلم إذا ما كان سيوافق على الانضمام لعالم مارفل السينمائي أم لا، لكننا نرغب بشدة في معرفة الطريقة الصحيحة لإضافته إلينا".

وبعد النجاحات التي حصدها كيانو ريفز هذا العام من خلال بطولته لثالث أجزاء سلسلة الأكشن الأشهر "John Wick: Chapter 3-Parabellum"، وظهوره في كل من فيلمي "Toy Story 4"، و"Always Be My Maybe" ، أصبح السؤال الموجود على الساحة الفنية الآن، ما خطواته الجديدة؟ خاصة بعد ظهوره في لعبة الفيديو جيم المنتظرة بشدة