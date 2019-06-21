جريمة

القبض على صاحب معرض سيارات استولى على 3.6 مليون جنيه

تحرير:هيثم بطاح ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
اتهم عدد من المواطنين صاحب معرض سيارات في مدينة العبور، بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و620 ألف جنيه بحجة توظيفها في تجارة السيارات مقابل أرباح لكنه خلف بوعده وتهرب من السداد، وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتقدم عدد من المواطنين بينهم محام ببلاغات لقسم بتضررهم من المدعو "ع.س.ع - 59 عامًا"، صاحب معرض سيارات بدائرة القسم، وذلك لإيهامهم على غير الحقيقة والاستيلاء منهم على مبالغ تقدر 3 ملايين و620 ألفا بقصد توظيفها.
تضمنت المحاضر اتهامات بقيام صاحب المعرض بالاتفاق مع الضحايا على شراء سيارات وبيعها لعملائه بأقساط شهرية، وذلك نظير أرباح شهرية من البيع لكنه حنث بوعده، وامتنع عن سداد تلك الأرباح منذ شهرين، معللًا ذلك بحدوث أزمة مالية وخسارته. ومن خلال الملاحقات الأمنية تمكن ضباط وحدة مباحث قسم العبور من ضبط المتهم،
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