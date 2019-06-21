رياضة

بيتر تشيك يعلن رسميا عودته إلى تشيلسي

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
بيتر تشيك
بيتر تشيك
عين تشيلسي حارسه السابق المعتزل بيتر تشيك مستشارا فنيا للفريق، حيث سيكون دور الحارس البالغ من العمر 37 عامًا والذي أعلن اعتزاله اللعب رفقة أرسنال نهاية الموسم المنقضي، هو تقديم الاستشارات الفنية في كل شيء يتعلق بكرة القدم، إلى جانب لعب دور حلقة الوصل بين أكاديمية الشباب والفريق الأول، وبالتالي سيعمل تشيك عن قرب مع المدير الرياضي للفريق مارينا جرانوفسكايا إلى جانب الجهاز الفني للفريق، كما سيوجد مع تشيلسي في المباريات التي سيخوضها على ملعب ستامفورد بريدج، والأخرى التي سيخوضها خارج ميدانه.
وعن منصبه الجديد قال تشيك: "أشعر بالفخر لحصولي على فرصة الانضمام إلى تشيلسي من جديد والمساعدة في خلق أعلى مستوى ممكن لمواصلة النجاحات التي حققها الفريق على مدار السنوات الـ15 الماضية". وأضاف تشيك: "أتطلع للتحدي الجديد، وأتمنى استغلال كل معرفتي الكروية وخبرتي في مساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات
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هازارد يودع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية

كتب النجم البلجيكي إيدين هازارد رسالة وداعية لجماهير تشيلسي، عقب انتقاله أمس إلى ريال مدريد الإسباني، قال خلالها: "الكل يعرف الآن أنني سأنضم إلى ريال مدريد، وليس سرا أن اللعب هناك كان حلمي منذ طفولتي، حاولت قدر الإمكان ألا أشتت نفسي أو الفريق خلال فترة التكهنات الماضية، خاصة في آخر 6 أشهر، والآن توصل الناديان إلى اتفاق، وآمل في أن يتفهم الجميع رغبتي في بداية فصل جديد وتحقيق حلمي، الرحيل عن تشيلسي كان القرار الأصعب في مسيرتي حتى تلك اللحظة، أحب كل لحظة هناك ولم أتخيل في لحظة أني سأرحل عن الفريق الذي انضممت إليه في عمر 21 عامًا".
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عبر الدولي الإسباني بيدرو رودريجيز، جناح تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته بإحراز لقب الدوري الأوروبي، وسجل لاعب برشلونة السابق هدف فريقه الثاني في اللقاء، ليصبح خامس لاعب في التاريخ يهز الشباك في مباراة نهائية لكلتا المسابقتين القاريتين (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي)، وقال بيدرو في تصريحات لشبكة بي تي سبورت: "في الشوط الأول أعتقد أن المباراة كانت مفتوحة أكثر، وحظي أرسنال بفرص عديدة، لكننا سيطرنا في الشوط الثاني وحركنا الكرة بين الخطوط حتى النهاية".
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الدوري الأوروبي.. حارس أرسنال فخور رغم رباعية تشيلسي

علق بيتر تشيك، حارس مرمى أرسنال، على خسارة فريقه لقب الدوري الأوروبي، وقال تشيك في تصريحات لقناة "بي تي سبورت": "فخور بنفسي وبالأداء الذي قدمته، لأنه عندما تلعب المباراة الأخيرة في مسيرتك بنهائي أوروبي، يكون هناك الكثير من الضغط، وكان عليّ أن أقدم أفضل ما لديّ، أستطيع أن أنظر إلى الخلف دون أن أشعر بأي ندم، بصرف النظر عن حقيقة أننا عملنا ولكننا أنهينا الموسم بلا ألقاب، ومن السهل القول إننا أنهينا الموسم بلا ألقاب، ولكن يمكنني أن أؤكد للجميع أن العمل الذي أنجزناه يعني أن الفريق سيعود بقوة أكبر خلال الموسم المقبل".
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أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي أن موسم فريقه تحول من كونه موسمًا جيدًا إلى غير عادي، عقب الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وقال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "قدمنا موسمًا جيدًا، تأهلنا لدوري أبطال أوروبا عن طريق الدوري الإنجليزي، ولم يكن ذلك سهلا نظرًا للمستوى العالي للبطولة، ووصلنا إلى نهائي كأس رابطة المحترفين وأقصينا توتنهام وليفربول، ثم خسرنا أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، وفي الدوري الأوروبي، فزنا في 12 مباراة وتعادلنا في 3 قبل أن نحقق اللقب، نحن الفريق الذي سجل أهدافا أكثر في البطولة، ثم فزنا في النهائي 4-1 على فريق قوي".
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