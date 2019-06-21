بيتر تشيك يعلن رسميا عودته إلى تشيلسي

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

بيتر تشيك

عين تشيلسي حارسه السابق المعتزل بيتر تشيك مستشارا فنيا للفريق، حيث سيكون دور الحارس البالغ من العمر 37 عامًا والذي أعلن اعتزاله اللعب رفقة أرسنال نهاية الموسم المنقضي، هو تقديم الاستشارات الفنية في كل شيء يتعلق بكرة القدم، إلى جانب لعب دور حلقة الوصل بين أكاديمية الشباب والفريق الأول، وبالتالي سيعمل تشيك عن قرب مع المدير الرياضي للفريق مارينا جرانوفسكايا إلى جانب الجهاز الفني للفريق، كما سيوجد مع تشيلسي في المباريات التي سيخوضها على ملعب ستامفورد بريدج، والأخرى التي سيخوضها خارج ميدانه.

وعن منصبه الجديد قال تشيك: "أشعر بالفخر لحصولي على فرصة الانضمام إلى تشيلسي من جديد والمساعدة في خلق أعلى مستوى ممكن لمواصلة النجاحات التي حققها الفريق على مدار السنوات الـ15 الماضية". وأضاف تشيك: "أتطلع للتحدي الجديد، وأتمنى استغلال كل معرفتي الكروية وخبرتي في مساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات