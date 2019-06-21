جريمة

مريض نفسي ينتحر على «جذع شجرة» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
انتحار - أرشيفية
انتحار - أرشيفية
أقدم نجار مسلح، في نهاية العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته شنقًا، اليوم الجمعة؛ وذلك لمروره بأزمة ألمت به جراء إصابته بمرض نفسي، حيث علق نفسه بواسطة حبل ربطه في «جذع» شجرة داخل أرض زراعية بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة المدعو «محمد.ع.م.أ» 28 عامًا، نجار مُسلح، منتحرًا وجثته مُعلقة بواسطة حبل مربوط بـ«جذع» شجرة في أرض زراعي بقريته «سنهوا» التابعة
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القبض-على-متهم

عاطل يلقي نجل جاره من الطابق الثالث في الخانكة

«ما ينوب المخلص غير تقطيع هدومه».. لكن هذه المرة كاد أن يتسبب في فقدان نجل أحد المواطنين تدخل لفض مشاجرة بين اثنين من جيرانه، فقام أحدهما بإلقاء نجله من الطابق الثالث فأصيب بجروح وكسور خطيرة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغا من عمليات النجدة بقيام أحد الأشخاص بإلقاء طفل من علو بناحية الكراكات أبو زعبل دائرة المركز وانتقلت قوة من مركز الشرطة لمكان البلاغ لكشف ملابسات الحادث.
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«انسَ القديم».. تفعيل خط 15008 لجرائم الإنترنت

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أنه ابتداءً من أول يوليو 2019، سيتم تفعيل الخط التليفونى 15008 للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية بدلا من الخط رقم 108، إذ تقرر العمل بالخط التليفونى 15008 الخاص بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، ابتداءً من 1 يوليو 2019، وذلك للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية والإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها حيال المحاضر المحررة بشأنها، وذلك بدلا من الخط التليفونى (108) السابق تخصيصه لذات الغرض.
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كيف تصدى حي الهرم لمطاعم ومحلات الموت في الهضبة؟

حي سكني يقطنه الملايين، يحظى بمتابعة دقيقة وحملات تفتيشية مكبرة لا تتوقف من قبل الأجهزة المعنية في مقدمتها قوات الشرطة يتبعها القائمون على إدارة حي الهرم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع، الذي يولي اهتماما كبيرا بمنطقة الهرم نظرا لكثافتها السكانية المرتفعة، فضلا عن أنها تضم منشآت حيوية بعضها أثري يقصده السائحون من مختلف البلدان للاستمتاع بالحضارة الفرعونية في حضرة أهرامات الجيزة الثلاثة وتمثال أبي الهول.
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رفع حالة الاستعداد بالطرق والمنافذ الحدودية

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، استقرار حالة المرور، بالشوارع والمحاور والميادين الرئيسية، عدا بعض الحوادث، التي تسببت في توقف بعض الطرق بشكل جزئي، حيث تم رفع حطام تلك الحوادث، ونشر خدمات أمنية وإعادة الحركة المرورية لسابقها، فيما واصلت قيادات الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، شن حملات مكبرة على الطرق الرئيسية بين المحافظات "زراعي- صحراوي" للتقليل من حوادث السير والحد من السرعات الجنونية، ونشر خدمات إضافية.
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جثة

بـ«أستك».. نجار يقتل زوجته وينتحر في الشرقية

أنهى نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، حياته، اليوم الخميس؛ بعدما انتحر شنقًا داخل مقر احتجازه بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وذلك بعد ساعات من قيامه بقتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فضلًا عن محاولته الانتحار فور اكتشاف جريمته، وذلك بأن أصاب نفسه بجرح ذبحي في الرقبة، نُقل على إثره إلى المستشفى، لكنه فور إسعافه ونقله إلى الحجز وأعاد وكرر المحاولة وقتل نفسه، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج خنق زوجته بسبب خلافات بينهما.
سجن

السجن وغرامة 100 ألف لطالب ضُبط بحوزته «هيروين» وآلي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طالب في الثانية والعشرين من عمره، يعمل سائقا على «تاكسي»، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه، في القضية رقم 379 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، لقيامه بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المُخدر، وسلاح ناري آلي للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
محكمة

المشدد 3 سنوات لـ40 إخوانيا قطعوا الطريق

قضت محكمة دائرة الإرهاب بمحافظة الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 40 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 79 جنايات أبو حماد لسنة 2017، بقطع الطريق العام والتظاهر لتعطيل أحكام الدستور بالبلاد، فضلا عن إصابة عدد من المواطنين.
قتل

نجار مُسلح يقتل زوجته ويحاول الانتحار في الشرقية

أقدم نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، على محاولة الانتحار، اليوم الاثنين؛ بعدما قتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج ذبح زوجته. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى «الزقازيق» الجامعي، بوصول المدعو «محمد.ن.ع» نجار مُسلح، مُقيم بقرية «الحكماء» بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، مصابًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
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