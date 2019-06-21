مريض نفسي ينتحر على «جذع شجرة» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

انتحار - أرشيفية

أقدم نجار مسلح، في نهاية العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته شنقًا، اليوم الجمعة؛ وذلك لمروره بأزمة ألمت به جراء إصابته بمرض نفسي، حيث علق نفسه بواسطة حبل ربطه في «جذع» شجرة داخل أرض زراعية بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة المدعو «محمد.ع.م.أ» 28 عامًا، نجار مُسلح، منتحرًا وجثته مُعلقة بواسطة حبل مربوط بـ«جذع» شجرة في أرض زراعي بقريته «سنهوا» التابعة