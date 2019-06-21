شركات طيران عالمية تحظر رحلاتها فوق مضيق هرمز

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

طائرة - أرشيفية

أعادت شركات طيران عالمية، اليوم الجمعة، توجيه رحلاتها لتجنب المناطق المحيطة بمضيق هرمز في أعقاب إسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية هناك. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن هناك "احتمال حدوث سوء التقدير أو خطأ في التعريف في المنطقة بعدما أسقط صاروخ أرض - جو إيراني، أمس الخميس، طائرة من طراز أر كيو - 4 إيه جلوبال هوك تابعة للبحرية الأمريكية، وهي طائرة غير مأهولة، وتكلف أكثر من 100 مليون دولار، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".

وأشارت شركة كانتاس الأسترالية وشركة الطيران الهولندية "كيه إل إم" ولوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية البريطانية، إلى أنها ستتجنب المنطقة أيضا.وذكرت "كانتاس"، أنها ستعيد توجيه رحلاتها إلى لندن لتجنب مضيق هرمز وخليج عمان.وحذرت "أو بي إس جروب"، الشركة التي توفر التوجيه لشركات الطيران العالمية، من