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شركات طيران عالمية تحظر رحلاتها فوق مضيق هرمز

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
طائرة - أرشيفية
طائرة - أرشيفية
أعادت شركات طيران عالمية، اليوم الجمعة، توجيه رحلاتها لتجنب المناطق المحيطة بمضيق هرمز في أعقاب إسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية هناك. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن هناك "احتمال حدوث سوء التقدير أو خطأ في التعريف في المنطقة بعدما أسقط صاروخ أرض - جو إيراني، أمس الخميس، طائرة من طراز أر كيو - 4 إيه جلوبال هوك تابعة للبحرية الأمريكية، وهي طائرة غير مأهولة، وتكلف أكثر من 100 مليون دولار، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".
وأشارت شركة كانتاس الأسترالية وشركة الطيران الهولندية "كيه إل إم" ولوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية البريطانية، إلى أنها ستتجنب المنطقة أيضا.وذكرت "كانتاس"، أنها ستعيد توجيه رحلاتها إلى لندن لتجنب مضيق هرمز وخليج عمان.وحذرت "أو بي إس جروب"، الشركة التي توفر التوجيه لشركات الطيران العالمية، من
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جيرمي هانت وبوريس جونسون

جونسون VS هانت.. «البريكست» يهيمن على سباق خلافة ماي

يقع مستقبل بريطانيا الآن في أيدي 0.2% من سكانها، حيث سيقضي المرشحان الأخيران الراغبان في الفوز بمنصب تيريزا ماي كرئيس للوزراء، هذه الأيام في محاولة الفوز بأصوات 160 ألف عضو من أعضاء حزب المحافظين الحاكم، وسيتولى الفائز منهما رئاسة الحزب على الفور، وسيشكل حكومته لإدارة البلد الذي يضم 66 مليون مواطن. وانتهت مساء أمس الخميس، الجولة الخامسة من سلسلة من التصويتات الأولية لتصفية المرشحين لرئاسة الحزب إلى مرشحين اثنين فقط، أدلى فيها نواب الحزب في مجلس العموم بأصواتهم، وأسفرت عن حصول بوريس جونسون على المركز الأول بـ160 صوتا، وبعده جيريمي هانت 77 صوتا.
كارلوس غصن

إقالة كارلوس غصن من إدارة شركة «ميتسوبيشي موتورز»

أقالت الجمعية العمومية لحملة الأسهم في شركة "ميتسوبيشي موتورز"، اليوم الجمعة، مديرها كارلوس غصن رسميًا، بحسب "فرانس 24". وبعد توقيف المدير التنفيذي لأكبر شركات السيارات في العالم في نوفمبر بطوكيو، ألغى مجلس إدارة "ميتسوبيشي موتورز" رئاسته التنفيذية للشركة، لكنه بقي مديرًا لها لأن إقالته من هذا المنصب هي من صلاحيات الجمعية العمومية التي قامت بذلك صباح الجمعة. وتمت في الوقت نفسه الموافقة على تعيين رئيس تنفيذي جديد بدلا من أوسامو ماسوكو، هو تاكاو كاتو الذي كان سابقًا مدير لفرع المجموعة في إندونيسيا.
حزب-المحافظين البريطانى

يوم الحسم.. بريطانيا تختار آخر مرشحين لخلافة ماي

اليوم سيسدل الستار على الجولات الأولية من انتخابات قيادة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، والتي وصل عدد المتنافسين فيها إلى 3 مرشحين فقط، بعد أن بدأت بـ10 مرشحين أعلنوا رغبتهم في الفوز بمنصب رئيس وزراء البلاد، بعد أن أعلنت تيريزا ماي استقالتها من المنصب في مايو الماضي. حيث من المقرر أن تعقد اليوم آخر جولتين، التي يصوت فيها أعضاء الحزب بمجلس العموم لاختيار المرشحين الأخيرين اللذين سيتنافسان في اقتراع يشارك فيه كل أعضاء الحزب، ففي الواحدة مساءً بتوقيت بريطانيا عقدت الجولة الرابعة من التصويت، على أن تعقد الجولة الخامسة والأخيرة في السادسة مساءً.
فتح-الله-جولن

السجن مدى الحياة لـ24 من قادة الانقلاب الفاشل بتركيا

في إطار الإجراءات القضائية ضد المتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل على أردوغان في 2016، قررت محكمة تركية الخميس سجن 24 شخصا مدى الحياة، حيث شمل الحكم الصادر، قائد سلاح الجو السابق، أكين أوزتورك، ومستشار أردوغان السابق، علي يازجي، فيما صدر 141 حكما بالسجن المؤبد في حق 17 آخرين بعد إدانتهم بـ"محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري"، وقتل 139 شخصا، و"محاولة اغتيال الرئيس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية. ودارت مجريات المحاكمة في سجن سينجان بالقرب من العاصمة أنقرة، حيث بنيت قاعة ضخمة خصيصا لاستيعاب الجلسات المتصلة بالانقلاب الفاشل.
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حسن-روحانى

رغم عدم دعوتها.. إيران تتطفل على قمة مكة

فاجأت إيران، المملكة العربية السعودية وسلطاتها بإعلان نيتها حضور قمة منظمة التعاون الإسلامي المقررة في مكة المكرمة، غدا الخميس، رغم عدم تلقيها أي دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة. وكشف عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، عن أن "إيران ستشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع"، وجاءت مفاجأة عراقجي بعزم بلاده على حضور هذه القمة، بعد إعلان وكالة "إيسنا" الإيرانية أن السعودية لم ترسل أي دعوة لإيران للمشاركة في القمة، مضيفة أنها تلقت الدعوة من أمانة المنظمة فقط.
استعدادات-السعودية-لقمم-مكة (1)

«التهديدات الإيرانية» تهيمن على مائدة قمم مكة

ثلاث قمم تحتضنها المملكة العربية السعودية بداية من غد الخميس، وعلى مدار اليومين المقبلين، حيث تتجه أنظار العالم لمنطقة مكة المكرمة التي تشهد تلك القمم، ويكتسب هذا التجمع العربى الإسلامى الذى يعقد فى على مستوى القادة والزعماء أهمية كبيرة، فلعلها المرة الأولى التى تعقد فيها ثلاث قمم فى وقت ومكان واحد " قمة إسلامية وقمة عربية طارئة وقمة خليجية طارئة " وخاصة في هذه الأيام المباركة التي يتوافد فيها الكثير من كل بقاع العالم لأداء عمرة شهر رمضان المبارك.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

بولتون: إيران وراء الهجوم على «سفن الإمارات»

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" بأن إيران "من شبه المؤكد، تقف وراء الهجوم على السفن الذي حدث قبل أيام، قبالة السواحل الإماراتية"، مشيرا إلى أن عدم حدوث اعتداءات جديدة من طهران دليل على نجاح سياسة الردع الأمريكية. وأضاف بولتون في جلسة مع صحفيين بالسفارة الأمريكية في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" صباح الأربعاء: "تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام ألغام بحرية، من شبه المؤكد أنها من إيران. هدفنا أن نوضح لإيران وأذرعها أن هذا النوع من الأنشطة قد يؤدي إلى رد قوي جدا من الولايات المتحدة".
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

أمريكا: مستعدون للتفاوض مع إيران بـ12 شرطًا

أعلنت الخارجية الأمريكية، استعدادها للتفاوض مع إيران إذا وافقت على 12 شرطًا، مؤكدة أن واشنطن ستبقي على حملة الضغط القصوى على طهران، بحسب "العربية. نت". واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة" في ظل القيادة السياسية الحالية، نافيا سعيه إلى الإطاحة بالنظام الحاكم في إيران. وقال ترامب، "أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي".
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