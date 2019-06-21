رياضة

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل ضربة بداية الكان

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
وجه نادي ليفربول رسالة دعم إلى نجم المنتخب الوطني محمد صلاح قبل بداية كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، إذ يستهل صلاح مشواره اليوم الجمعة في البطولة رفقة الفراعنة، بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب مصر وزيمبابوي كلا من منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويوجد من صفوف ليفربول في كأس الأمم الإفريقية 3 لاعبين هم محمد صلاح، والنجم السنغالي ساديو ماني، ومتوسط ميدان غينيا نابي كيتا.
وكتب ليفربول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل التوفيق للملك المصري، في مباراته الليلة أمام منتخب زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية". يذكر أن مصر تتطلع إلى التتويج بلقب الكان للمرة الثامنة في تاريخها بعد فوزها في نسخ 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010. بينما يتطلع صلاح
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كان في عيون صحف المغرب.. بين تبرئة حكيم وتفويض إيتو

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الجمعة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ونستعرض فيما يلي ماذا قالت الصحف المغربية قبل انطلاق كان 2019؟
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بيتر تشيك يعلن رسميا عودته إلى تشيلسي

عين تشيلسي حارسه السابق المعتزل بيتر تشيك مستشارا فنيا للفريق، حيث سيكون دور الحارس البالغ من العمر 37 عامًا والذي أعلن اعتزاله اللعب رفقة أرسنال نهاية الموسم المنقضي، هو تقديم الاستشارات الفنية في كل شيء يتعلق بكرة القدم، إلى جانب لعب دور حلقة الوصل بين أكاديمية الشباب والفريق الأول، وبالتالي سيعمل تشيك عن قرب مع المدير الرياضي للفريق مارينا جرانوفسكايا إلى جانب الجهاز الفني للفريق، كما سيوجد مع تشيلسي في المباريات التي سيخوضها على ملعب ستامفورد بريدج، والأخرى التي سيخوضها خارج ميدانه.
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كان في صحف تونس.. بين الافتتاح المهدد وجمع التبرعات

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الجمعة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957. ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية قبل انطلاق كان 2019؟
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محمد صلاح

ملك إفريقيا أمل مصر في التتويج بالكان

يتطلع نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، والتى تعد الحلقة الوحيدة التى تنقص مسيرته المميزة مع المنتخب الوطنى، وقاد صلاح الفراعنة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم الذى أقيم فى روسيا العام الماضى، وذلك للمرة الثالثة فى تاريخ مصر والأولى منذ نسخة إيطاليا 1990، محققًا حينها الحلم الذى طال انتظاره، بل أصبح الهداف التاريخى للفراعنة فى المونديال بتسجيله هدفين مناصفة مع عبد الرحمن فوزى، ويعد صلاح هو الأمل المصري في التتويج بالكان ومصدر الرعب الأساسي لجميع المنتخبات المشاركة، كيف لا وهو ملك إفريقيا في آخر عامين.
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أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».
محمد-صلاح

فرانس فوتبول: تأثير صلاح تخطى كرة القدم

خصصت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جزءا من عددها الصادر اليوم الإثنين للحديث عن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ومشاركته المنتظرة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبل، وتصدّر العدد الحوار الذي أجرته المجلة مع مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، إلى جانب الحوار الآخر الذي أجرته "فرانس فوتبول" مع يوسف عتال الجزائري المحترف في صفوف فريق نيس، كما خصصت المجلة جزءًا للحديث عن كأس الأمم الإفريقية وفخرها بوجود 8 مدربين فرنسيين في البطولة.
محمد-صلاح

محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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