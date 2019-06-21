ليفربول يدعم محمد صلاح قبل ضربة بداية الكان

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

محمد صلاح

وجه نادي ليفربول رسالة دعم إلى نجم المنتخب الوطني محمد صلاح قبل بداية كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، إذ يستهل صلاح مشواره اليوم الجمعة في البطولة رفقة الفراعنة، بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب مصر وزيمبابوي كلا من منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويوجد من صفوف ليفربول في كأس الأمم الإفريقية 3 لاعبين هم محمد صلاح، والنجم السنغالي ساديو ماني، ومتوسط ميدان غينيا نابي كيتا.

وكتب ليفربول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل التوفيق للملك المصري، في مباراته الليلة أمام منتخب زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية". يذكر أن مصر تتطلع إلى التتويج بلقب الكان للمرة الثامنة في تاريخها بعد فوزها في نسخ 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010. بينما يتطلع صلاح