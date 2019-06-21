التايمز تضم أنجلينا جولي للكتابة عن قضايا اللاجئين

تحرير:مروان أحمد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

أنجلينا جولي

أعلن إدوارد فيلسينثال رئيس تحرير مجلة "التايمز" الأمريكية، عن تعيين النجمة العالمية أنجلينا جولي بالمجلة كمحررة مساهمة بدايةً من الأربعاء الماضي، على أن تظهر الموضوعات المحررة من قبلها بشكل شهري. وتابع "فيلسينثال" خلال تصريحاته أن موضوعات "جولي" من المقرر أن تتركز على حقوق الإنسان، وقضايا التهجير، ويعد هذا استغلالا من المجلة للنجمة العالمية نظرًا لخبرتها في العمل بالأمم المتحدة، لمدة 18 سنة، كما أنها خلال السبع سنوات الأخيرة كانت مبعوثة المنظمة لشؤون اللاجئين.

وصدرت المقالة الأولى لأنجلينا جولي يوم الأربعاء الماضي بعنوان "ما ندين به للاجئين"، عبر موقع المجلة الإلكتروني، كما سيتم إصدارها في عدد المجلة الشهري المقرر طرحه 1 يوليو المقبل. وكانت أنجلينا جولي قد زارت مخيمات اللاجئين بالحدود بين كولومبيا وفنزويلا مطلع يونيو الجاري، وتزامنت زيارتها مع المبعوثة الخاصة