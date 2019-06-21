نيرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها (صور)

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

نيرمين الفقي

احتفلت الفنانة نرمين الفقي، بعيد ميلادها بحضور عدد من أقاربها وأصدقائها. وشاركت "نرمين" جمهورها، صباح اليوم، الجمعة، بصور من احتفالها نشرتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "عيد ميلادي.. شكرًا لابن عمي وأصحابي على الحب والمفاجأة والاحتفال بعيد ميلادي"، وانهالت عليها التعليقات من جمهورها الذي حرص على تهنئتها بعيد ميلادها، ووجهت الشكر للجميع قائلةً: "أشكركم جدًا وأنتوا طيبين". كما حرص عدد من النجوم على تهنئتها، ومنهم كارولين عزمي، وسارة نخلة، وغيرهما.

يشار إلى أن آخر مشاركة فنية لنرمين الفقي كانت من خلال الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" الذي عرض على قناة DMC، وهو من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.