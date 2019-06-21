كان في عيون صحف المغرب.. بين تبرئة حكيم وتفويض إيتو
تنظم مصر نسخة 2019 من كأس الأمم، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
حكيم
تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الجمعة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ونستعرض فيما يلي ماذا قالت الصحف المغربية قبل انطلاق كان 2019؟
- المنتخب
تفويض إيتو لإقناع لاعبي منتخب الكاميرون بالسفر إلى مصر
"ذكر موقع "ديلى أدفينت" المتخصص في الأخبار الإفريقية، أن لاعبي منتخب الكاميرون، يرفضون السفر إلى مصر قبل 24 ساعة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية للمشاركة في النهائيات.
وكشف الموقع عبر موقعه الإلكتروني أن الـ23 لاعبا المسجلين في
- المنتخب
تفويض إيتو لإقناع لاعبي منتخب الكاميرون بالسفر إلى مصر
"ذكر موقع "ديلى أدفينت" المتخصص في الأخبار الإفريقية، أن لاعبي منتخب الكاميرون، يرفضون السفر إلى مصر قبل 24 ساعة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية للمشاركة في النهائيات.
وكشف الموقع عبر موقعه الإلكتروني أن الـ23 لاعبا المسجلين في قائمة الكاميرون يرفضون السفر، قبل الاتفاق على مكافآت المشاركة في البطولة، ويسعى اللاعبون لرفع قيمة المكافأة من 28 ألف إسترليني (المقدمة من وزارة الرياضة الكاميرونية) إلى 57 ألف إسترليني.
وفي الوقت نفسه أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الكاميروني قام بتفويض الأسطورة صامويل إيتو نجم المنتخب السابق، من أجل إقناع اللاعبين بفض الإضراب والسفر إلى مصر.
الفنان المصري حكيم يتبرأ من وجود علم الكيان الوهمي
لم يتأخر الفنان المصري حكيم، الذي سيكون في مقدمة مؤدي الأغنية الرسمية لكأس إفريقيا للأمم التي تنطلق اليوم بمصر، في الرد على الرجة القوية التي أحدثها وجود علم الكيان الوهمي ضمن الخارطة الإفريقية، وهو الأمر الذي تم تداركه بسرعة من قبل اللجنة المنظمة مع تقديم اعتذار للمغرب.
وقال الفنان المصري حكيم على حسابه على الإنستجرام:
"أكيد أنا سعيد جدا باختياري للمشاركة في أغنية افتتاح كأس الأمم الإفريقية في بلدي الغالية، مصر الحبيبة.. إلا أنني انزعجت جدا بعد علمي باعتراض بعض الإخوة في دولة المغرب على ظهور علم جهة معادية بكليب الأغنية.. صحيح الحمد لله تم تدارك هذا الخطأ غير المقصود بسرعة فائقة من الجهة المعنية بإنتاج وتصوير الكليب.. لكن أنا عايز أوضح أن دوري هو الغناء فقط ولا علاقة لي بأي مشاهد يتضمنها الكليب!! والأهم من كده أني أنا و99% من الشعب المصري لا نعرف ولا نعشق سوى علم المغرب أبو نجمة خضراء على خلفية حمراء.. وعمرنا ما سمعنا عن تلك الجهة المعادية ولا يمكن أن نتخيل أن ظهور علمها غير المعروف وبغير قصد يحرك شعرة واحدة في رأس أي مغربي أو مصري (يحيا المغرب وتحيا مصر)".
- البطولة
دار الإفتاء في مصر تتفاعل مع بطولة الأمم برسالة أخلاقية
قامت دار الإفتاء المصرية بإصدار بيان جماهيري يخص بطولة الأمم الإفريقية ومشاركة المنتخب المصري على أرضه ووسط جماهيره للمرة الخامسة عبر تاريخ الدولة التي تمتلك سبعة ألقاب قارية.
وطلبت دار الإفتاء من الجماهير المصرية التي سوف تساند منتخب بلادها بالتحلي بالأخلاق والروح الرياضية، والابتعاد عن إثارة الشغب والمشاكل، ودفعتهم إلى حسن استقبال الوفود المشاركة في بطولة أمم أفريقيا توتال 2019.
وفي مضمون البيان قامت بالدعاء للفراعنة بالتوفيق خلال البطولة، والظفر باللقب التاسع الذي أبرزت قيمته كإنجاز سوف يعطي روحا معنوية كبيرة لجموع الشعب المصري.
جاساما يعتذر عن قيادة افتتاح "الكان" وحكم كاميروني يعوضه
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن حكم مواجهة مصر وزيمبابوي، في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية توتال 2019، وأسند الاتحاد الإفريقي إدارة المباراة للحكم الكاميروني، أليوم نيانت، بعد اعتذار الحكم الجامبي باكاري جاساما، الذي غادر القاهرة مؤخرا لظروف وفاة والدته.
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