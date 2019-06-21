كان في عيون صحف المغرب.. بين تبرئة حكيم وتفويض إيتو

تنظم مصر نسخة 2019 من كأس الأمم، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

حكيم

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الجمعة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ونستعرض فيما يلي ماذا قالت الصحف المغربية قبل انطلاق كان 2019؟

- المنتخب تفويض إيتو لإقناع لاعبي منتخب الكاميرون بالسفر إلى مصر "ذكر موقع "ديلى أدفينت" المتخصص في الأخبار الإفريقية، أن لاعبي منتخب الكاميرون، يرفضون السفر إلى مصر قبل 24 ساعة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية للمشاركة في النهائيات. وكشف الموقع عبر موقعه الإلكتروني أن الـ23 لاعبا المسجلين في