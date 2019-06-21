إقالة كارلوس غصن من إدارة شركة «ميتسوبيشي موتورز»

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

كارلوس غصن

أقالت الجمعية العمومية لحملة الأسهم في شركة "ميتسوبيشي موتورز"، اليوم الجمعة، مديرها كارلوس غصن رسميًا، بحسب "فرانس 24". وبعد توقيف المدير التنفيذي لأكبر شركات السيارات في العالم في نوفمبر بطوكيو، ألغى مجلس إدارة "ميتسوبيشي موتورز" رئاسته التنفيذية للشركة، لكنه بقي مديرًا لها لأن إقالته من هذا المنصب هي من صلاحيات الجمعية العمومية التي قامت بذلك صباح الجمعة. وتمت في الوقت نفسه الموافقة على تعيين رئيس تنفيذي جديد بدلا من أوسامو ماسوكو، هو تاكاو كاتو الذي كان سابقًا مدير لفرع المجموعة في إندونيسيا.

ولم يعد لغصن الذي أقيل أيضًا من مهامه التنفيذية لدى كلّ من شركتي رينو ونيسان أي منصب.ويواجه قطب الأعمال السابق أربع تهم باختلاس أموال وأوقف لأكثر من 130 يومًا في طوكيو.وأطلق سراحه بكفالة في أواخر أبريل، ووضع قيد الحجز الاحتياطي في العاصمة اليابانية، حيث يخضع لقيود قضائية مشددة ويمنع عليه خصوصاً التواصل