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تراجع الدولار أمام العملات الأجنبية صباح اليوم

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، وسط اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة نقدية تيسيرية، وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 % إلى 1.1310 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنحو 0.1 % مُسجلاً 107.45 ين، واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2703 دولار، بينما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1 % عند 0.9828 فرنك، وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 % عند 96.573.
وعن السوق المحلي فقد سجل الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي سعر 16.79 مقابل جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، وفي كل من بنك قناة السويس، وبنك عودة والمصرف المتحد سجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين
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المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المالية تؤسس شركة جديدة للمقاصة بـ100 مليون جنيه

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة، وأفاد مجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، بترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الذي حضره وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ومسئولو البنك المركزي، وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى الموافقة على قيام وزارة المالية بالمساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20 % من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس.
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أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم،الجمعة، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1345 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الاسكان-الاجتماعى

مد فترة الحجز بالإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بمد فترة التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ11 حتى يوم الخميس الموافق 4 يوليو، وقال الوزير عاصم الجزار إنه تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني بعد ان كان مقررا غلق باب الحجز أمس الخميس، موضحًا أنه تم مد فترة الحجز، لتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى استكمال سداد المقدمات، والتسجيل علي الموقع الالكتروني، نظراً للإقبال الملحوظ من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بالإعلان الـ11 بمدن الصعيد.
خدمات-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات-في-استاد-القاهرة ‎ (1)

إنترنت WIFI| تفاصيل تجهيز استاد القاهرة بالتكنولوجيا

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية داخل استاذ القاهرة الدولي وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات والأعمال التنفيذية الخاصة بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم الانتهاء منها قبيل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019)، وشارك في الجولة المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الشباب والرياضة، والشركة المصرية للاتصالات.
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دولارات

كيف يتأثر الجنيه المصري بأسعار الفائدة على الدولار؟

يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم الأربعاء أو صباح غد الخميس، قراره بشأن أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ أمس الثلاثاء، اجتماع لجنة السوق المفتوحة، والذي يعقد على مدار يومين لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وتأمل الأسواق الناشئة ومنها مصر، والتي بدأ بعضها في خفض أسعار الفائدة هذا العام من أجل تحفيز اقتصاداتها، في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. وقامت البنوك المركزية في كل من روسيا وتشيلي والهند بخفض أسعار الفائدة الرئيسية لديها الأسبوع الماضي.
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الدولار ينخفض في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك عودة والمصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء.
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الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع 3 قروش ليسجل 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.69 جنيه، ونحو 16.79 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.78 جنيه للبيع، و16.68 جنيه للشراء.
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