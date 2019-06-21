تراجع الدولار أمام العملات الأجنبية صباح اليوم

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

العملات الأجنبية

انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، وسط اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة نقدية تيسيرية، وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 % إلى 1.1310 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنحو 0.1 % مُسجلاً 107.45 ين، واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2703 دولار، بينما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1 % عند 0.9828 فرنك، وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 % عند 96.573.

وعن السوق المحلي فقد سجل الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي سعر 16.79 مقابل جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، وفي كل من بنك قناة السويس، وبنك عودة والمصرف المتحد سجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين



وعن السوق المحلي فقد سجل الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي سعر 16.79 مقابل جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، وفي كل من بنك قناة السويس، وبنك عودة والمصرف المتحد سجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء.



