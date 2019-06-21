مد فترة الحجز بالإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

الأسكان الاجتماعي

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بمد فترة التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ11 حتى يوم الخميس الموافق 4 يوليو، وقال الوزير عاصم الجزار إنه تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني بعد ان كان مقررا غلق باب الحجز أمس الخميس، موضحًا أنه تم مد فترة الحجز، لتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى استكمال سداد المقدمات، والتسجيل علي الموقع الالكتروني، نظراً للإقبال الملحوظ من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بالإعلان الـ11 بمدن الصعيد.

وتم طرح وحدات الإعلان الـ11 بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة



وتم طرح وحدات الإعلان الـ11 بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).



وتصل مساحة الوحدة إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5 في المائة من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر فى الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 10%.



