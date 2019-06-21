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مد فترة الحجز بالإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
الأسكان الاجتماعي
الأسكان الاجتماعي
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بمد فترة التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ11 حتى يوم الخميس الموافق 4 يوليو، وقال الوزير عاصم الجزار إنه تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني بعد ان كان مقررا غلق باب الحجز أمس الخميس، موضحًا أنه تم مد فترة الحجز، لتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى استكمال سداد المقدمات، والتسجيل علي الموقع الالكتروني، نظراً للإقبال الملحوظ من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بالإعلان الـ11 بمدن الصعيد.
وتم طرح وحدات الإعلان الـ11 بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة
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المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المالية تؤسس شركة جديدة للمقاصة بـ100 مليون جنيه

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة، وأفاد مجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، بترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الذي حضره وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ومسئولو البنك المركزي، وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى الموافقة على قيام وزارة المالية بالمساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20 % من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس.
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تراجع الدولار أمام العملات الأجنبية صباح اليوم

انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، وسط اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة نقدية تيسيرية، وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 % إلى 1.1310 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنحو 0.1 % مُسجلاً 107.45 ين، واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2703 دولار، بينما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1 % عند 0.9828 فرنك، وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 % عند 96.573.
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إنترنت WIFI| تفاصيل تجهيز استاد القاهرة بالتكنولوجيا

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية داخل استاذ القاهرة الدولي وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات والأعمال التنفيذية الخاصة بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم الانتهاء منها قبيل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019)، وشارك في الجولة المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الشباب والرياضة، والشركة المصرية للاتصالات.
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الملياردير العالمي بيل جيتس يضخ استثمارات في مصر

أعلنت شركة OCI NV، المملوكة بالكامل لشركة Orascom Construction Industries SAE التي أسسها المصري الملياردير ناصف ساويرس، أنها جمعت التزامات بقيمة 2 مليار دولار من مستثمرين دوليين، بما في ذلك مليار دولار من ثلاث مجموعات أمريكية: Cascade Investment ،LLC - وسيلة الاستثمار المملوكة لبيل جيتس، وذلك بعدما طرحت OCI NV عرضًا لتبادل الأسهم مع شركة GDRs، ومن المتوقع أن يوفر ضخ رأس المال من شركة Bill Gates القابضة والمستثمرين الآخرين OCI NV بالأموال اللازمة لدفع المساهمين الذين يختارون طرح أسهمهم العادية في OCI نقدًا، وفقًا لوكالة فوربس الأمريكية.
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