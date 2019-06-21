«ليل خارجي» أفضل سيناريو بمهرجان مكناس (صور)
تحرير:التحرير
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
ليل خارجي
يواصل الفيلم المصري "ليل خارجي" نيل التكريمات، حيث حصل مساء أمس الخميس، على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان مكناس المغربي، الذي انطلقت فعالياته السبت الموافق 15 يونيو، وتسلمت الجائزة بطلة العمل الفنانة منى هلا. "ليل خارجي" حصل في السابق على عدد من الجوائز، بينها: جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، كما فاز أحد أبطاله شريف دسوقي بجائزتين أخرهما جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، وجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.
ومن جانبها، حرصت المخرجة عزة الحسيني مديرة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، على نشر صور عبر حسابها بـ"فيسبوك"، من احتفالية المهرجان بـ"ليل خارجي".
كان "ليل خارجي" قد أقيم له عرض خاص في نيويورك وواشنطن، الأيام الماضية، بحضور مخرجه أحمد عبد الله السيد والفنان كريم قاسم.
الفيلم عُرض تجاريًا في 5 دول عربية،
ومن جانبها، حرصت المخرجة عزة الحسيني مديرة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، على نشر صور عبر حسابها بـ"فيسبوك"، من احتفالية المهرجان بـ"ليل خارجي".
كان "ليل خارجي" قد أقيم له عرض خاص في نيويورك وواشنطن، الأيام الماضية، بحضور مخرجه أحمد عبد الله السيد والفنان كريم قاسم.
الفيلم عُرض تجاريًا في 5 دول عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة وتونس والجزائر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وهو من إنتاج شركة "حصالة" ووزعته بمصر شركة "أفلام مصر العالمية"، وشارك في مهرجاني مراكش واستوكهولم، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو.
"ليل خارجي" من تأليف شريف الألفي، إخراج أحمد عبد الله السيد، بطولة كريم قاسم ومنى هلا وشريف دسوقي وعلي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد وتميم يونس ودنيا ماهر وأحمد قنديل وصبري عبدالمنعم وغيرهم.