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«ليل خارجي» أفضل سيناريو بمهرجان مكناس (صور)

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
ليل خارجي
ليل خارجي
يواصل الفيلم المصري "ليل خارجي" نيل التكريمات، حيث حصل مساء أمس الخميس، على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان مكناس المغربي، الذي انطلقت فعالياته السبت الموافق 15 يونيو، وتسلمت الجائزة بطلة العمل الفنانة منى هلا. "ليل خارجي" حصل في السابق على عدد من الجوائز، بينها: جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، كما فاز أحد أبطاله شريف دسوقي بجائزتين أخرهما جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، وجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.
ومن جانبها، حرصت المخرجة عزة الحسيني مديرة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، على نشر صور عبر حسابها بـ"فيسبوك"، من احتفالية المهرجان بـ"ليل خارجي". كان "ليل خارجي" قد أقيم له عرض خاص في نيويورك وواشنطن، الأيام الماضية، بحضور مخرجه أحمد عبد الله السيد والفنان كريم قاسم. الفيلم عُرض تجاريًا في 5 دول عربية،
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التايمز تضم أنجلينا جولي للكتابة عن قضايا اللاجئين

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7 ملاحظات على تريلر «الكنز 2»| محمد سعد يحير الجمهور

قبل ساعات طُرح الإعلان الرسمي لفيلم «الكنز 2» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، المرتقب عرضه في السينمات يوليو المقبل، وكشف البرومو لمحات من الجزء الثاني الذي حمل عنوان «الحب والمصير»، وستصل الأحداث فيه إلى ذروتها، فمن سينتصر بالنهاية الحب أم السلطة؟ سواء كانت سلطة الكرسي الذى يجلس عليه محمد سعد، أو التي تقضى بانتقام محمد رمضان من قاتل والده وأبي حبيبته فى نفس الوقت، أو استكمال أحمد حاتم رحلة فك لغز "الكنز" الذى يبحث عنه، تلك الرحلة بدأت بعودته من أوروبا إلى مسقط رأسه، ليتفاجأ بأن الكنز الذي ينتظره مجموعة من الجوابات وشرائط الفيديو.
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ياسمين الخطيب عن سر إجهاض نفسها 3 مرات: أمور شخصية

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