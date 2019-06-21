«ليل خارجي» أفضل سيناريو بمهرجان مكناس (صور)

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

ليل خارجي

يواصل الفيلم المصري "ليل خارجي" نيل التكريمات، حيث حصل مساء أمس الخميس، على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان مكناس المغربي، الذي انطلقت فعالياته السبت الموافق 15 يونيو، وتسلمت الجائزة بطلة العمل الفنانة منى هلا. "ليل خارجي" حصل في السابق على عدد من الجوائز، بينها: جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، كما فاز أحد أبطاله شريف دسوقي بجائزتين أخرهما جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، وجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

ومن جانبها، حرصت المخرجة عزة الحسيني مديرة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، على نشر صور عبر حسابها بـ"فيسبوك"، من احتفالية المهرجان بـ"ليل خارجي". كان "ليل خارجي" قد أقيم له عرض خاص في نيويورك وواشنطن، الأيام الماضية، بحضور مخرجه أحمد عبد الله السيد والفنان كريم قاسم. الفيلم عُرض تجاريًا في 5 دول عربية،