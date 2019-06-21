جونسون VS هانت.. «البريكست» يهيمن على سباق خلافة ماي

سيكون انتصار أي منهما فرحة ممزوجة بالألم، حيث إنه منذ تمديد موعد "البريكست" في أبريل، لم يتغير أي شيء ذي مغزى، ولا تزال بريطانيا عالقة في معاناة الأزمة السياسية

تحرير:أحمد سليمان ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

جونسون وهانت

يقع مستقبل بريطانيا الآن في أيدي 0.2% من سكانها، حيث سيقضي المرشحان الأخيران الراغبان في الفوز بمنصب تيريزا ماي كرئيس للوزراء، هذه الأيام في محاولة الفوز بأصوات 160 ألف عضو من أعضاء حزب المحافظين الحاكم، وسيتولى الفائز منهما رئاسة الحزب على الفور، وسيشكل حكومته لإدارة البلد الذي يضم 66 مليون مواطن. وانتهت مساء أمس الخميس، الجولة الخامسة من سلسلة من التصويتات الأولية لتصفية المرشحين لرئاسة الحزب إلى مرشحين اثنين فقط، أدلى فيها نواب الحزب في مجلس العموم بأصواتهم، وأسفرت عن حصول بوريس جونسون على المركز الأول بـ160 صوتا، وبعده جيريمي هانت 77 صوتا.

وتقول شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن جونسون حاول أن يظهر بصورة الرجل الوحيد الذي يستطيع إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تمكن من التوصل لاتفاق مع بروكسل أم لا، كما أنه المرشح الوحيد الذي لديه الكاريزما الكافية لتوحيد حزب المحافظين المنقسم بشدة. في المقابل، تبنى منافسه، هانت