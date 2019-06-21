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المالية تؤسس شركة جديدة للمقاصة بـ100 مليون جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
المجموعة الاقتصادية
المجموعة الاقتصادية
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة، وأفاد مجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، بترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الذي حضره وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ومسئولو البنك المركزي، وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى الموافقة على قيام وزارة المالية بالمساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20 % من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس.
وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، بموافقة اللجنة خلال الاجتماع، على مقترح قدمته وزارة المالية بهدف إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بـ60
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الاسكان-الاجتماعى

مد فترة الحجز بالإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بمد فترة التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ11 حتى يوم الخميس الموافق 4 يوليو، وقال الوزير عاصم الجزار إنه تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني بعد ان كان مقررا غلق باب الحجز أمس الخميس، موضحًا أنه تم مد فترة الحجز، لتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى استكمال سداد المقدمات، والتسجيل علي الموقع الالكتروني، نظراً للإقبال الملحوظ من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بالإعلان الـ11 بمدن الصعيد.
عملات العالم

تراجع الدولار أمام العملات الأجنبية صباح اليوم

انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، وسط اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة نقدية تيسيرية، وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 % إلى 1.1310 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنحو 0.1 % مُسجلاً 107.45 ين، واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2703 دولار، بينما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1 % عند 0.9828 فرنك، وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 % عند 96.573.
خدمات-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات-في-استاد-القاهرة ‎ (1)

إنترنت WIFI| تفاصيل تجهيز استاد القاهرة بالتكنولوجيا

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية داخل استاذ القاهرة الدولي وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات والأعمال التنفيذية الخاصة بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم الانتهاء منها قبيل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019)، وشارك في الجولة المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الشباب والرياضة، والشركة المصرية للاتصالات.
بيل-جيتس (2)

الملياردير العالمي بيل جيتس يضخ استثمارات في مصر

أعلنت شركة OCI NV، المملوكة بالكامل لشركة Orascom Construction Industries SAE التي أسسها المصري الملياردير ناصف ساويرس، أنها جمعت التزامات بقيمة 2 مليار دولار من مستثمرين دوليين، بما في ذلك مليار دولار من ثلاث مجموعات أمريكية: Cascade Investment ،LLC - وسيلة الاستثمار المملوكة لبيل جيتس، وذلك بعدما طرحت OCI NV عرضًا لتبادل الأسهم مع شركة GDRs، ومن المتوقع أن يوفر ضخ رأس المال من شركة Bill Gates القابضة والمستثمرين الآخرين OCI NV بالأموال اللازمة لدفع المساهمين الذين يختارون طرح أسهمهم العادية في OCI نقدًا، وفقًا لوكالة فوربس الأمريكية.
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-غياب-الاعضاء

تعرف على ميزانية وزارة العدل والهيئات القضائية بالموازنة الجديدة

ناشدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بأن يتم التنسيق بين الوزاراتين لتحقيق مطالب وزارة العدل فى ضوء الإمكانيات المتاحة بقدر الإمكان.? وأكدت اللجنة في تقريرها حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة العدل، وهيئاتها الخدمية لعام 2019/2020، على ضرورة دعم السلطة القضائية والاستمرار فى تطوير وتجديد وسائل العمل بهذه السلطة الحيوية والتوسع فى استخدام الأجهزة الحديثة والتطوير الإدارى بما يتناسب مع النمو المطرد فى حجم العمل حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة.
وزارة-المالية

الحكومة تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار مواجهة أزمة السيولة المالية. وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحةً أن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وزير-المالية -محمد-معيط

«المالية» تنفي إصدار بيانات تتعلق بأسعار الوقود

نفت وزارة المالية إصدار أي بيانات صحفية، تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود، مؤكدة أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم "اللوجو الخاص" بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأي العام وتضليل المواطنين. وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها عبر صفحتها على موقع "فيسببوك"، مساء اليوم، أنه يجرى حاليا تتبع صاحب الصفحة المزيفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته، وغلق هذه الصفحة المزيفة.
عمال-تشجير

عمال التشجير.. 20 عاما على "باب الحكومة"

ما زال المجهول يحيط بـ34 ألف أسرة من عمال التشجير المؤقتين بوزارة الزراعة، الذين ينتظرون أن تنتهى معاناتهم التى دامت لأكثر من عشرين عامًا، على أمل التثبيت فى وظائفهم التى لا يتقاضون بها إلا جنيهات معدودة تقدر بـ40 جنيها شهريًّا. الأزمة ليست حديثة العهد، وهى تتجدد بين الحين والآخر إلا أن أحلام العمال فى التثبيت تذهب أدراج الرياح فى كل مرة، حتى ضاقوا ذرعًا، وما زالوا حائرين بين وزارتي الزراعة والمالية والجهازالمركزي للتنظيم والإدارة، حيث تلقي كل جهة منها اللوم على الجهة الأخرى وتحملها المسئولية وتؤكد على أنها السبب فى تأخير تعيينهم.
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