المالية تؤسس شركة جديدة للمقاصة بـ100 مليون جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

المجموعة الاقتصادية

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة، وأفاد مجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، بترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الذي حضره وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ومسئولو البنك المركزي، وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى الموافقة على قيام وزارة المالية بالمساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20 % من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس.

وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، بموافقة اللجنة خلال الاجتماع، على مقترح قدمته وزارة المالية بهدف إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بـ60



وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، بموافقة اللجنة خلال الاجتماع، على مقترح قدمته وزارة المالية بهدف إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بـ60 % ووزارة المالية بـ20 % وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20 %من رأس المال.



وأضاف سعد، أن القرار جاء في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، وإعمالاً بما تم عرضه على مجلس الوزراء وعلى المجموعة الاقتصادية في أكتوبر 2018 عن استراتيجية خفض الدين العام على المدي المتوسط، وبالأخص المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية.







