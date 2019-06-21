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هل نشاهد Spider Man وDoctor Strange في فيلم واحد؟

تحرير:مروان أحمد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
Spider-Man: Homecoming
Spider-Man: Homecoming
أعرب النجم العالمي توم هولاند عن رغبته في تقديم فيلم يجمع بين كل من شخصية Spider Man التي يؤديها وحقق من خلالها شهرة واسعة، وشخصية Doctor Strange التي يقدمها النجم العالمي بيندكت كامبرباتش، ليتعاونا ضمن مشروع جديد تحت رعاية استوديوهات "مارفل". وعند سؤاله عن الأمر قال "هولاند" في تصريحات صحفية، إنه يريد بشدة عملا يجمع بين شخصيتي Spider-Man، وDoctor Strange، لأن أصول الشخصيتين من مدينة نيويورك، أي النشأة متشابهة بينهما للغاية، وأن الفكرة في حد ذاتها تؤكد أن التجربة ستكون ممتعة.
وقال توم هولاند: "إنني أحبذ فكرة أن يتعاون شخص مؤمن بالعلم واكتشافاته واختراعاته وإيمانه بالروحانيات ضعيف، مع شخص قدرته الخارقة هي السحر، والإيمان بالروح وكل الأشياء الغريبة واللا معقولة التي يؤمن بها، وخاصة بعد إعراب العديد من جمهور مارفل عن حب اللقطات التي جمعت الشخصيتين خلال فيلم Avengers: Infinity
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