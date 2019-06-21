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محمد جيم سعد كاري

عمرو حسنى
بقلم: عمرو حسنى
عمرو حسنى
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
محمد سعد من فيلم «محمد حسين»
محمد سعد من فيلم «محمد حسين»
جيم كارى ممثل مدهش ينتمى لمدرسة كوميديا العاهات والبهلوانات. هذا النوع من الكوميديا ربما يعتبره البعض رخيصاً ومبتذلاً، ولكن فى حقيقة الأمر هو نوع من التعبير التمثيلى لا يقدر عليه سوى من يملك لياقة بدنية عالية وقدرة هائلة على المبالغة فى تلوين ملامح وجهه بصورة كارتونية تضحك الكبار قبل الصغار.
النقطة الفاصلة التى تخرج بذلك النوع من التمثيل من ضيق الابتذال إلى رحابة العبقرية هى حضور الممثل وامتلاكه موهبة كبيرة، تمنحه القدرة على أداء الأدوار الصعبة المركبة التى تجمع بين الكوميديا والتراجيديا فى إطار درامى متماسك. محمد سعد ينتمى هو الآخر إلى ذلك النوع من الممثلين القادرين على إضحاك الحجر والشجر.
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رجل-دين (2)

رجل الدين العصري: سردية مختصرة حول التكوين والتحولات والأسئلة

رجل الدين العصرى، اختلف كثيرًا عن رجل الدين التقليدى فى المراحل التأسيسية للأديان الكبرى السماوية أو الوضعية، تلك الأديان المفتوحة فى خطاباتها العقائدية والطقوسية والقيمية على مطلق الإنسان أيا كان، وتخاطبه فى وجوده وكينونته ومألاته وعدمه. رجل الدين التقليدى تشكل تكوينه من حفظ النصوص التأسيسية المقدسة سواء أكانت قداسة سماوية تنطق بأسم الله جل وعلا، أو قداسة وضعية ارتبطت بمؤسسى الأديان الآخرى كالبوذية والهندوسية والبهائية وغيرها من الديانات الوضعية.
قراءة-قرآن-مصحف

تجليات النار (7)

نعم.. لدينا دعاة بالمعنى الحقيقي والمنير والمستنير. نعم.. ثمة دعاة يدركون معنى الآية العظيمة (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين) "فصلت: 33". نعم.. هناك من يعمل ألف حساب لكل حرف ينطقه، ولكل كلمة يصدرها، في فضاء الدعوة إلى كلمة الحق وما تتجلى به من نور وخير وجمال وجلال. نعم.. وهناك من لا يخشى في الحق لومة لائم.. لأنه من ثلة (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) "فاطر:28".
الــممر (1)

«الممر».. هكذا يولد النصر من رحم الهزيمة

هل عبرنا أخيرًا في السينما عقدة هزيمة 1967؟ وهل -وهو الأهم- عبرنا حواجز التوجس والحذر الأمني المفرط عندما نتعرض لقوتنا العسكرية؟ سؤالان طرحا نفسيهما بقوة عليَّ وأنا أتابع أو ألاحق الأحداث المتسارعة ما بين القاهرة وتل أبيب، قبل تدمير الطيران المصري ومن بعدها الانسحاب المهين، فكانت تلك الشاشة الجديدة علينا بمشاهد الخذلان المفصلة لكل ضابط وجندي، الملونة بالرصاص والقنابل في قلوب وصدور جنودنا، لتعلن أن هذا العمل بلا (تابو) الاقتراب من الهزيمة شكلًا وموضوعًا وفعلًا، جاءت مرونة الدولة بانفراجة انعكست على حركة الأبطال والسيناريو من أول لقطة. ولم أتوقف لألتقط أنفاسي إلا مع البطل ينتقل من كابوس الحرب وعار الهزيمة إلى كابوس الإذلال من الأهل.
الــممر (2)

الممر.. كيف يشاهد أحفاد أبناء الصمت فيلمًا عن الحرب؟

وقف أحد المتفرجين يصفر ويصفق بشدة حتى امتلأت صالة العرض بتصفيق جماعي أكثر حماسة من جمهور كان أغلبه ما بين فئتي العشرين والخمسين من العمر، أي أنه لا أحد منهم عاش حرب 1967 أو اختبر مرحلة حرب الاستنزاف التي يحكي عنها فيلم "الممر" (2019) تأليف وإخراج شريف عرفة، مشاركًا له الشاعر أمير طعيمة فى كتابة حوار الفيلم إضافة إلى تأليفه الأغاني، موسيقى عمر خيرت، تصوير أيمن أبو المكارم وبطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.
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