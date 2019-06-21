محمد جيم سعد كاري

عمرو حسنى

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

محمد سعد من فيلم «محمد حسين»

جيم كارى ممثل مدهش ينتمى لمدرسة كوميديا العاهات والبهلوانات. هذا النوع من الكوميديا ربما يعتبره البعض رخيصاً ومبتذلاً، ولكن فى حقيقة الأمر هو نوع من التعبير التمثيلى لا يقدر عليه سوى من يملك لياقة بدنية عالية وقدرة هائلة على المبالغة فى تلوين ملامح وجهه بصورة كارتونية تضحك الكبار قبل الصغار.

النقطة الفاصلة التى تخرج بذلك النوع من التمثيل من ضيق الابتذال إلى رحابة العبقرية هى حضور الممثل وامتلاكه موهبة كبيرة، تمنحه القدرة على أداء الأدوار الصعبة المركبة التى تجمع بين الكوميديا والتراجيديا فى إطار درامى متماسك. محمد سعد ينتمى هو الآخر إلى ذلك النوع من الممثلين القادرين على إضحاك الحجر والشجر.