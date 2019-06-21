الخارجية: إيفاد لجان لاستخراج الرقم القومي للمصريين بالخارج

تحرير:أ.ش.أ ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

وزير الخارجية

أعلن السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج اليوم الجمعة، أنه تم إيفاد لجان قانونية وفنية من قبل المصلحة إلى بعض البعثات المصرية في الخارج، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة الخارجية وقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. وقال هاشم، إن إيفاد هذه اللجان يأتى في ضوء ما أفادت به تلك البعثات من تلقيها العديد من الطلبات من أبناء الجالية المصرية من المقيمين في دائرة الاختصاص بشأن الرغبة في استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، والتي تعد من المستندات اللازمة لاستخراج وتجديد جوازات السفر المميكنة.

وأضاف أنه يتواجد حاليا لجان قانونية وفنية بعدد من البعثات بالخارج في كل من السفارة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي (اعتبارا من 9/6/2019)، السفارة في عمان بالأردن (اعتبارا من 10/6/2019)، القنصلية العامة في باريس (اعتبارا من 14/6/2019)، السفارة في بيروت (اعتبارا من 15/6/2019)، القنصلية العامة في لوس