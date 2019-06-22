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البنجر والليمون يخلصانك من الشفايف الداكنة

زيت اللوز يعمل على تنعيم وترطيب الجلد، وتجديده أيضًا، كما أنه يمنع تغير لون الشفايف والحفاظ عليها في معدلات طبيعية صحية، تضمن لك الظهور بمظهر لائق
تحرير:إسراء سليمان ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الشفاة الداكنة
الشفاة الداكنة
عنوان الشخص هو هيئته، فأول انطباع يتم الأخذ به هو مظهرك، وليس ذلك بتفكير سطحي، لأن الشكل هو جزء من الشخصية، توجد كثير من المشكلات المتعلقة بالبشرة مثل ظهور الرؤوس السوداء، أو تغير لون الجلد نتيجة التعرض الزائد لأشعة الشمس، ومن المشكلات التي تواجهك هي الشفايف الداكنة، توجد كثير من الأسباب المتعلقة بهذا على سبيل المثال المشكلات صحية أو التدخين بشكل مستمر، أو استخدام منتجات شفاه ذات جودة رديئة، وأيضًا يكون بسبب تغير في الهرمونات، والإفراط في المشروبات الغنية بكميات كبيرة من الكافيين، وذلك نقلا عن "stylecraze".
الشفايف التي تتميز باللون الوردي تعطي مظهرا رائعا للوجه أي إنها ركن أساسي للحصول على وجه صحي، خالٍ من العيوب، فالشفايف الوردية لا تحتاج إلى منتجات باهظة الثمن للتحسين من مظهرها، ولكن العناية الصحية فقط هي الأساس، فمن المؤكد أنك لاحظت كثيرا من النساء والرجال يتميزون ببشرة صحية بالرغم من التقدم في العمر،
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كاجوال ولا فورمال.. اعرفي كيف تختارين ملابسك في الحر

حر الصيف مزعج للكثير من الفتيات خاصة المحجبات، كما أن الطقس متقلب على مدار اليوم، ففي الصباح الباكر يكون لطيفا لدرجة أنك تشعرين بنسمات باردة، وفي فترة الظهر حتى العصر، ترتفع درجة الحرارة، وأشعة الشمس تصيبك بالحر الشديد، ليعود الجو المعتدل ليلا، خاصة في فترة منتصف الليل. قد تحتارين في اختيار الملابس المناسبة للصيف، خاصة خلال المناسبات والأوقات المختلفة، كما لا بد من وجود بعض القطع داخل دولابك، والتي لا تعرفين الوقت الأنسب لارتدائها، ولهذا نساعدك على اختيار الملابس الصيفية التي لا تشعرك بالحر حسبما ذكرها موقع Welcome to Style Craze.
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عرض أزياء على الرمال بأقمشة معاد تدويرها

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إيفانكا ترامب.. أيقونة الموضة باجتماعات البيت الأبيض

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