البنجر والليمون يخلصانك من الشفايف الداكنة

زيت اللوز يعمل على تنعيم وترطيب الجلد، وتجديده أيضًا، كما أنه يمنع تغير لون الشفايف والحفاظ عليها في معدلات طبيعية صحية، تضمن لك الظهور بمظهر لائق

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

الشفاة الداكنة

عنوان الشخص هو هيئته، فأول انطباع يتم الأخذ به هو مظهرك، وليس ذلك بتفكير سطحي، لأن الشكل هو جزء من الشخصية، توجد كثير من المشكلات المتعلقة بالبشرة مثل ظهور الرؤوس السوداء، أو تغير لون الجلد نتيجة التعرض الزائد لأشعة الشمس، ومن المشكلات التي تواجهك هي الشفايف الداكنة، توجد كثير من الأسباب المتعلقة بهذا على سبيل المثال المشكلات صحية أو التدخين بشكل مستمر، أو استخدام منتجات شفاه ذات جودة رديئة، وأيضًا يكون بسبب تغير في الهرمونات، والإفراط في المشروبات الغنية بكميات كبيرة من الكافيين، وذلك نقلا عن "stylecraze".

الشفايف التي تتميز باللون الوردي تعطي مظهرا رائعا للوجه أي إنها ركن أساسي للحصول على وجه صحي، خالٍ من العيوب، فالشفايف الوردية لا تحتاج إلى منتجات باهظة الثمن للتحسين من مظهرها، ولكن العناية الصحية فقط هي الأساس، فمن المؤكد أنك لاحظت كثيرا من النساء والرجال يتميزون ببشرة صحية بالرغم من التقدم في العمر،