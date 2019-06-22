البنجر والليمون يخلصانك من الشفايف الداكنة

زيت اللوز يعمل على تنعيم وترطيب الجلد، وتجديده أيضًا، كما أنه يمنع تغير لون الشفايف والحفاظ عليها في معدلات طبيعية صحية، تضمن لك الظهور بمظهر لائق
عنوان الشخص هو هيئته، فأول انطباع يتم الأخذ به هو مظهرك، وليس ذلك بتفكير سطحي، لأن الشكل هو جزء من الشخصية، توجد كثير من المشكلات المتعلقة بالبشرة مثل ظهور الرؤوس السوداء، أو تغير لون الجلد نتيجة التعرض الزائد لأشعة الشمس، ومن المشكلات التي تواجهك هي الشفايف الداكنة، توجد كثير من الأسباب المتعلقة بهذا على سبيل المثال المشكلات صحية أو التدخين بشكل مستمر، أو استخدام منتجات شفاه ذات جودة رديئة، وأيضًا يكون بسبب تغير في الهرمونات، والإفراط في المشروبات الغنية بكميات كبيرة من الكافيين، وذلك نقلا عن "stylecraze".
الشفايف التي تتميز باللون الوردي تعطي مظهرا رائعا للوجه أي إنها ركن أساسي للحصول على وجه صحي، خالٍ من العيوب، فالشفايف الوردية لا تحتاج إلى منتجات باهظة الثمن للتحسين من مظهرها، ولكن العناية الصحية فقط هي الأساس، فمن المؤكد أنك لاحظت كثيرا من النساء والرجال يتميزون ببشرة صحية بالرغم من التقدم في العمر،
الشفايف التي تتميز باللون الوردي تعطي مظهرا رائعا للوجه أي إنها ركن أساسي للحصول على وجه صحي، خالٍ من العيوب، فالشفايف الوردية لا تحتاج إلى منتجات باهظة الثمن للتحسين من مظهرها، ولكن العناية الصحية فقط هي الأساس، فمن المؤكد أنك لاحظت كثيرا من النساء والرجال يتميزون ببشرة صحية بالرغم من التقدم في العمر، ليس معجزة على الإطلاق!، ولكن الأمر كله يكمن في العناية الصحيحة التي تظهر آثارها على المدى البعيد، ومن حسن الحظ أنه توجد كثير من الحلول الطبيعية للحصول على شفايف مشرقة، وما يلي قائمة بأهم الطرق العلاجية المنزلية التي تساعدك بفعالية كبيرة:
1-العسل
من أكثر المكونات الطبيعية فاعلية، ستجد أن جميع المسكات الطبيعية يدخل فيها العسل، باعتباره مكونا آمنا للبشرة التي تعاني من التهيج السريع، وعند الحديث عن الشفايف وتفتيح لونها فهو الأمثل على الإطلاق، فهو لم يفتح من لون الشفايف فقط، ولكن يجعلها ناعمة أيضًا، وخاصة لهؤلاء الذين يعانون من تشققات دائمة حتى في فصل الصيف، أو من يقومون بعض شفايفهم، العسل سيكون فعالا، كل ما عليك فعله هو المداومة على وضع العسل لمدة أسبوعين على شفتيك، وستلاحظ تغيرًا كبيرًا في لونهما.
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2- عصير الليمون
يعرف عن الليمون أنه مبيض طبيعي جيد، ويعمل كوصفة طبيعية فعالة، من أجل معالجة الشفايف الداكنة، قم بوضع عصير الليمون على شفتيك، وبعد ذلك عليك بالتدليك الخفيف، عليك باتباع هذا الروتين الصحي كل ليلة قبل الذهاب للنوم.
3- اسكراب السكر
يعتبر من أهم ما يمكن استخدامه لتقشير الجلد الميت في الشفتين، فاسكراب السكر بشكل عام يعمل كمقشر للجلد سواء للوجه أو اليدين، ولعمل وصفة علاجية رائعة عليك بإضافة ثلاث معالق من السكر، وقم بخلطها بمعلقتين من الزبدة من أجل الحصول على مزيج سميك، استخدم هذا الخليط على شفتيك من أجل تقشير الجلد الميت، والحصول على لون وردي طبيعي، تعمل الزبدة أيضًا على الترطيب، مثل بشرتك فالشفايف أيضًا تحتاج إلى التقشير بانتظام، كرر هذه الخطوات مرتين أو ثلاث مرات في الأسيوع، وستحصل على نتيجة رائعة.
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4- البنجر
هذا المكون الذي يتميز بلونه الأحمر، يساعد بشكل كبير في تنظيف الشفايف بشكل صحي، إضافة إلى أنه يجلعها أكثر إشراقًا، لذا استخدم عصير البنجر الطبيعي للحصول على نتائج فعالة، في فترة قصيرة.
5- مكعبات الثلج
قد تشعر بالدهشة، ولكن بالفعل استخدام مكعبات الثلج على الشفايف سيساعد بشكل كبير في الحفاظ على الترطيب، فهذه الطريقة لن تجعلك فقط تحصل على شفايف رطبة، ولكن أيضًا تجعلها تبدو ممتلئة.
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6- زيت اللوز
يعمل على تنعيم وترطيب الجلد، وتجديده أيضًا، كما أنه يمنع تغير لون الشفايف والحفاظ عليها في معدلات صحية، تضمن لك الظهور بمظهر لائق، جرب هذه الوصفات الطبيعية حتى تحافظ على صحة جسمك بالكامل على المدى البعيد.
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