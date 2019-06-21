شراكة مصرية صينية لتصنيع سيارة MG في مصر

بموجب الاتفاق بين الشركتين المصرية والصينية تصبح شركة المنصور الموزع الحصري للعلامة الصينية MG بالسوق المصري، وتسعى الشركة للتواجد وبقوة في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

سيارة MG

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، توقيع اتفاق شراكة مؤخراً بين شركة SAIC وإحدى شركات السيارات المصرية من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالشركة لبدء تجميع طراز جديد من السيارة ماركة MG في مصر، وأوضح الوزير عمرو نصار أن توقيع الشراكة جاء نتيجة للمفاوضات التي تبنتها الوزارة مع الشركة الصينية منذ شهر نوفمبر الماضي. وأكد نصار حرص الوزارة على إجراء مفاوضات مباشرة مع كبريات شركات السيارات العالمية لبدء مشروعات استثمارية مشتركة لها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن الوزارة تسعى جاهدة للاستفادة من الطاقات الانتاجية غير المستغلة بمصانع السيارات والصناعات المغذية المتواجدة فى مصر بهدف تعظيم الاستفادة منها واعادة تشغيلها مرة أخرى بالشراكة مع شركات عالمية.وأكد حرص الوزارة على عدم الاعلان عن أي مفاوضات جارية مع الشركات العالمية إلا بعد التوصل الي نتائج ملموسة



وقال إن الوزارة تسعى جاهدة للاستفادة من الطاقات الانتاجية غير المستغلة بمصانع السيارات والصناعات المغذية المتواجدة فى مصر بهدف تعظيم الاستفادة منها واعادة تشغيلها مرة أخرى بالشراكة مع شركات عالمية.



وأكد حرص الوزارة على عدم الاعلان عن أي مفاوضات جارية مع الشركات العالمية إلا بعد التوصل الي نتائج ملموسة علي أرض الواقع.



جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد شركة SAIC الصينية لصناعة وتطوير السيارات والمالكة للعلامة التجارية MG برئاسة شن هونج رئيس مجلس ادارة الشركة الصينية، بحضور لطفي منصور وعادل خضر وانكوش ارورا ممثلي شركة المنصور للسيارات إلى جانب المهندس حسام عبد العزيز مستشار الوزير للصناعات الهندسية.



ولفت الوزير إلى حرص الوزارة علي رفع الاعباء الاضافية عن كاهل شركات التجميع ومنحها فرصاً مناسبة للاستثمار والانتاج في مصر وتمكينها من المنافسة محليا واقليميا وعالمياً.



ونوه نصار، بأن وزارة تعمل حالياً على دراسة خطة شاملة لتنمية صناعة السيارات وتوطينها بالسوق المصري لتصبح مصر إحدى الدول المحورية المنتجة للسيارات بأسواق منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا.



وقال نصار ان الوزارة حريصة على استقطاب كبريات الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري وتدشين صناعة سيارات وصناعات مغذية تفي باحتياجات السوق المصري من السيارات وقطع الغيار ويصدر الفائض للأسواق الخارجية.



وأضاف أن السوق المصري يمثل محوراً تصديرياً وتسويقياً مهماً لأسواق قارات اوروبا وافريقيا واسواق الدول العربية ويمتلك فرصاً ضخمة للنفاذ لأسواق عدد كبير من الدول والتكتلات العالمية بفضل شبكة الاتفاقيات الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم.



ونبه إلى حرص الحكومة المصرية على تشجيع انتاج وتصنيع السيارات الكهربائية والتي تمثل مستقبل صناعة السيارات في العالم، حيث يسمح توافر الطاقة الكهربائية في مصر ووجود فائض كبير بالتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية وهو ما يحقق اهداف اقتصادية وبيئية.



ولفت نصار إلى إمكانية التعاون بين شركات السيارات العالية وشركائها المصريين فى مجالات التصنيع والإنتاج بالسوق الإفريقي.



وذكر الوزير إلى أن الوزارة تنفذ حالياً خطة شاملة للتعاون مع 12 دولة إفريقية تستهدف تعزيز التعاون التجارى والصناعى مع هذه الدول خلال المرحلة المقبلة.



ومن جانبه أشار شن هونح رئيس مجلس إدارة شركة SAIC الصينية إلى حرص الشركة على التواجد بأسواق دول شمال افريقيا بإعتبارها أحد الأسواق المحورية في العالم.



وأضاف أن الشركة أنتجت ما يقرب من 7 ملايين سيارة وتسعى للتواجد وبقوة داخل السوق المصري من خلال تجميع السيارة ماركة MG.



وأشار إلى أن السوق المصري يمثل محوراً متميزا للنفاذ للأسواق الإفريقي، مشيراً إلى حرص الشركة على تحقيق الاستفادة القصوى من شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وشركائها على المستويين الإقليمى والعالمى.



وأوضح هونج انه جاري العمل حالياً على اطلاق الطراز الجديد حيث من المتوقع ان يبدأ الانتاج خلال الشهور القليلة القادمة.





