سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

شراكة مصرية صينية لتصنيع سيارة MG في مصر

بموجب الاتفاق بين الشركتين المصرية والصينية تصبح شركة المنصور الموزع الحصري للعلامة الصينية MG بالسوق المصري، وتسعى الشركة للتواجد وبقوة في مصر
تحرير:أحمد البرماوي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
سيارة MG
سيارة MG
أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، توقيع اتفاق شراكة مؤخراً بين شركة SAIC وإحدى شركات السيارات المصرية من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالشركة لبدء تجميع طراز جديد من السيارة ماركة MG في مصر، وأوضح الوزير عمرو نصار أن توقيع الشراكة جاء نتيجة للمفاوضات التي تبنتها الوزارة مع الشركة الصينية منذ شهر نوفمبر الماضي. وأكد نصار حرص الوزارة على إجراء مفاوضات مباشرة مع كبريات شركات السيارات العالمية لبدء مشروعات استثمارية مشتركة لها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الوزارة تسعى جاهدة للاستفادة من الطاقات الانتاجية غير المستغلة بمصانع السيارات والصناعات المغذية المتواجدة فى مصر بهدف تعظيم الاستفادة منها واعادة تشغيلها مرة أخرى بالشراكة مع شركات عالمية.وأكد حرص الوزارة على عدم الاعلان عن أي مفاوضات جارية مع الشركات العالمية إلا بعد التوصل الي نتائج ملموسة
اقرأ المزيد
المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المالية تؤسس شركة جديدة للمقاصة بـ100 مليون جنيه

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة، وأفاد مجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، بترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الذي حضره وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ومسئولو البنك المركزي، وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى الموافقة على قيام وزارة المالية بالمساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20 % من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس.
ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم،الجمعة، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1345 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الاسكان-الاجتماعى

مد فترة الحجز بالإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بمد فترة التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ11 حتى يوم الخميس الموافق 4 يوليو، وقال الوزير عاصم الجزار إنه تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني بعد ان كان مقررا غلق باب الحجز أمس الخميس، موضحًا أنه تم مد فترة الحجز، لتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى استكمال سداد المقدمات، والتسجيل علي الموقع الالكتروني، نظراً للإقبال الملحوظ من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بالإعلان الـ11 بمدن الصعيد.
عملات العالم

تراجع الدولار أمام العملات الأجنبية صباح اليوم

انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، وسط اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة نقدية تيسيرية، وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 % إلى 1.1310 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنحو 0.1 % مُسجلاً 107.45 ين، واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2703 دولار، بينما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1 % عند 0.9828 فرنك، وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 % عند 96.573.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org