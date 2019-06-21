الأزهر يحذر من الغلو وسفك الدماء: ابتعدوا عن التكفير

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

شيخ الأزهر

شدد الأزهر الشريف على أهمية عدم الغلو والابتعاد عن التطرّف في الفكر والاعتقاد، والبعد عن التكفير، وذلك في كلمة الأزهر التي ألقاها الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والمشرف العلمي العام على الأروقة الأزهرية، في المؤتمر العالمي الذي تقيمه دولة أفغانستان عن دور الإمام أبي حنيفة في الفقه الإسلامي. ونقل "فؤاد" رسالة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لأفغانستان حكومة وشعبا ولوفود الدول المشاركة بالمؤتمر، والتي عبر فيها عن خالص تقديره واحترامه لتلك المساعي التي تٌقدر العلم والعلماء وتخلد ذكراهم.

وأوضح أن الوسطية التي انتهجها الإمام أبو حنيفة في فقهه وفكره، وكذلك بقية الفقهاء هي وسطية تميزت بها الأمة الإسلامية، تعني العدل والخير والتعاون، وتهدف إلى عدم الغلو والابتعاد عن التطرّف في الفكر والاعتقاد، والبعد عن التكفير الذي ينتج التفجير وسفك الدماء وتكدير السلم المجتمعي. وأشار أستاذ العقيدة والفلسفة