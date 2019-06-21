سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأزهر يحذر من الغلو وسفك الدماء: ابتعدوا عن التكفير

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
شدد الأزهر الشريف على أهمية عدم الغلو والابتعاد عن التطرّف في الفكر والاعتقاد، والبعد عن التكفير، وذلك في كلمة الأزهر التي ألقاها الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والمشرف العلمي العام على الأروقة الأزهرية، في المؤتمر العالمي الذي تقيمه دولة أفغانستان عن دور الإمام أبي حنيفة في الفقه الإسلامي. ونقل "فؤاد" رسالة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لأفغانستان حكومة وشعبا ولوفود الدول المشاركة بالمؤتمر، والتي عبر فيها عن خالص تقديره واحترامه لتلك المساعي التي تٌقدر العلم والعلماء وتخلد ذكراهم.
وأوضح أن الوسطية التي انتهجها الإمام أبو حنيفة في فقهه وفكره، وكذلك بقية الفقهاء هي وسطية تميزت بها الأمة الإسلامية، تعني العدل والخير والتعاون، وتهدف إلى عدم الغلو والابتعاد عن التطرّف في الفكر والاعتقاد، والبعد عن التكفير الذي ينتج التفجير وسفك الدماء وتكدير السلم المجتمعي. وأشار أستاذ العقيدة والفلسفة
اقرأ المزيد
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. و5 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
سامح-شكرى (1)

الخارجية: إيفاد لجان لاستخراج الرقم القومي للمصريين بالخارج

أعلن السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج اليوم الجمعة، أنه تم إيفاد لجان قانونية وفنية من قبل المصلحة إلى بعض البعثات المصرية في الخارج، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة الخارجية وقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. وقال هاشم، إن إيفاد هذه اللجان يأتى في ضوء ما أفادت به تلك البعثات من تلقيها العديد من الطلبات من أبناء الجالية المصرية من المقيمين في دائرة الاختصاص بشأن الرغبة في استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، والتي تعد من المستندات اللازمة لاستخراج وتجديد جوازات السفر المميكنة.
البابا فرنسيس

هل تتجه الكنيسة الكاثوليكية لرسامة متزوجين كهنة؟

مراعاةً لظروف الخدمة والرعاية في منطقة الأمازون بأمريكا الجنوبية، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن مناقشة أمر رسامة كهنة متزوجين خلافًا للتقليد الغربي الذي تتبعه الكنيسة الرومانية بأن يكون الكهنة والأساقفة من المتبتلين غير المتزوجين، وسيتم طرح هذا الأمر للنقاش في سينودس (مجمع) أساقفة منطقة الأمازون في أكتوبر المقبل، وهو أمر ليس بجديد على الكنيسة الكاثوليكية، التي اتخذت خطوات إصلاحية كثيرة تبلورت بشكل واضح منذ مجمع الفاتيكان الثاني الذي بدأ من نهاية عام 1962 إلى عام 1965م، وخلاله تمت مراجعة الكثير من الأمور التي تخص الكنيسة وعقائدها وطقوسها.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-غياب-الاعضاء

تعرف على ميزانية وزارة العدل والهيئات القضائية بالموازنة الجديدة

ناشدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بأن يتم التنسيق بين الوزاراتين لتحقيق مطالب وزارة العدل فى ضوء الإمكانيات المتاحة بقدر الإمكان.? وأكدت اللجنة في تقريرها حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة العدل، وهيئاتها الخدمية لعام 2019/2020، على ضرورة دعم السلطة القضائية والاستمرار فى تطوير وتجديد وسائل العمل بهذه السلطة الحيوية والتوسع فى استخدام الأجهزة الحديثة والتطوير الإدارى بما يتناسب مع النمو المطرد فى حجم العمل حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد صلاح اثناء-تصوير-الاعلان

شيخ الأزهر يوصي محمد صلاح: التواضع سبيلك للارتقاء

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي. وخلال الاتصال، أعرب صلاح عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وسعادته الغامرة بالتحدث إليه. من جانبه، رحب فضيلة الإمام الأكبر باتصال محمد صلاح واصفًا إياه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب. وأوصى فضيلة الإمام الأكبر، اللاعب بوصايا عدة، وقال له: «أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر».
تايمز-البيت-الأبيض-يستعد-لتصنيف-الاخوان-جماعة-ارهابية

إدارة ترامب تستند لقانون عمره 20 عاما للحرب ضد إيران

شهد البيت الأبيض على مدى الأيام القليلة الماضية العديد من النقاشات الخاصة بكيفية التعامل مع التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، وكانت الخيارات العسكرية مطروحة بقوة على طاولة الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع مستجدات الوضع. وخلال الأيام القليلة الماضية، استعرض الرئيس الأمريكي العديد من السيناريوهات الخاصة بالتعامل مع إيران، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات النفط في بحر عمان، والتي كانت بمثابة مؤشرات صريحة إلى المخاطر التي تحيط بحركة التجارة العالمية التي تستخدم هذا الممر الملاحي المهم.
دار-الافتاء-المصرية

تعليم الأطفال بالموسيقى.. فتاوى عرضت الإفتاء للهجوم

نشرت دار الإفتاء خلال الأسابيع الماضية مجموعة من الفتاوى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك تفاعلا مع الأسئلة التى يرسلها المواطنون إلى علماء دار الإفتاء عبر الصفحة، ولكن لم تحظَ الفتاوى بقبول عدد كبير من المواطنين؛ مما دفعهم للهجوم على دار الإفتاء من خلال التعليقات، وتحولت الصفحة إلى حلقة نقاشية تصادمية بين من يحترم رأى علماء دار الإفتاء ومن يهاجمونها، مع تبادل الاتهامات بين الفريقين، مما دفع بعض الشيوخ وعلماء الدين غير المنتمين إلى دار الإفتاء بالدخول والدفاع عنها من خلال النصوص القرآنية والأحاديث ومهاجمة المشككين.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي بمسجد في كابول

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة بمسجد في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم خطيب الجامع، وإصابة عدد من المصلين. وأكد الأزهر في بيان، أن استهداف المصلين داخل دور العبادة أعمال إرهابية ترفضها كافة الشرائع السماوية، التي جرمت الاعتداء على دور العبادة ودعت إلى احترامها وحمايتها. كما يتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org