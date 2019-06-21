التليفزيون الإيراني يعرض حطام «الطائرة الأمريكية»

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

طائرة أمريكية - أرشيفية

نشر التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، صورا تظهر حطاما للطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، أمس، فوق مضيق هرمز. وحسب قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، فإن الحطام "دليل على أن الطائرة الأميركية كانت فوق المياه الإقليمية الإيرانية عندما أسقطها الحرس الثوري". وأعلن الجيش الأمريكي، أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.

وأوضح قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط، اللفتنانت جنرال جوزيف جواستيلا: "هذا الهجوم الخطير والتصعيدي غير مسؤول ووقع في محيط ممرات جوية معترف بها قانونا بين دبي في الإمارات ومسقط بعمان، معرضا المدنيين لخطر محتمل". وأشار إلى أن الطائرة المسيرة "لم تنتهك المجال الجوي الإيراني في أي وقت خلال مهمتها"، مؤكدا