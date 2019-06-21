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التليفزيون الإيراني يعرض حطام «الطائرة الأمريكية»

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
طائرة أمريكية - أرشيفية
طائرة أمريكية - أرشيفية
نشر التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، صورا تظهر حطاما للطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، أمس، فوق مضيق هرمز. وحسب قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، فإن الحطام "دليل على أن الطائرة الأميركية كانت فوق المياه الإقليمية الإيرانية عندما أسقطها الحرس الثوري". وأعلن الجيش الأمريكي، أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.
وأوضح قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط، اللفتنانت جنرال جوزيف جواستيلا: "هذا الهجوم الخطير والتصعيدي غير مسؤول ووقع في محيط ممرات جوية معترف بها قانونا بين دبي في الإمارات ومسقط بعمان، معرضا المدنيين لخطر محتمل". وأشار إلى أن الطائرة المسيرة "لم تنتهك المجال الجوي الإيراني في أي وقت خلال مهمتها"، مؤكدا
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هل تضررت أوروبا من عقوباتها ضد روسيا في أزمة القرم؟

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جونسون VS هانت.. «البريكست» يهيمن على سباق خلافة ماي

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إقالة كارلوس غصن من إدارة شركة «ميتسوبيشي موتورز»

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طائرة-بدون-طيار (2)

شركات طيران عالمية تحظر رحلاتها فوق مضيق هرمز

أعادت شركات طيران عالمية، اليوم الجمعة، توجيه رحلاتها لتجنب المناطق المحيطة بمضيق هرمز في أعقاب إسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية هناك. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن هناك "احتمال حدوث سوء التقدير أو خطأ في التعريف في المنطقة بعدما أسقط صاروخ أرض - جو إيراني، أمس الخميس، طائرة من طراز أر كيو - 4 إيه جلوبال هوك تابعة للبحرية الأمريكية، وهي طائرة غير مأهولة، وتكلف أكثر من 100 مليون دولار، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".
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طائرة-بدون-طيار (2)

بعد ضرب إيران طائرته.. «موقع السقوط» يحدد قرار ترامب

تسير وتيرة الأحداث في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بوتيرة تصاعدية تنذر بمزيد من التوترات التي قد تؤثر بشكل رئيسي على الاستقرار السياسي والأمني لمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما حال حدوث صدام مباشر بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء إسقاط إيران لطائرة تجسس بدون طيار تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون احتكاك عسكري مباشر بين الجانبين، منذ أن أعادت واشنطن نشر قواتها في منطقة الخليج خلال الشهر الماضي، الأمر الذي بدوره قد يكون له توابع مختلفة على المستوى السياسي والعسكري.
طائرة-بدون-طيار-أمريكية

مسؤول أمريكي يعترف: إيران أسقطت طائرة أمريكية

أكد مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن صاروخ أرض جو إيراني، تسبب في إسقاط طائرة استطلاع عسكرية أمريكية بدون طيار في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الطائرة بدون طيار من طراز "إم كيو 4 سي ترايتون"، ومن إنتاج شركة "نورثروب جرومان" وتتبع البحرية الأمريكية، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة، وحقيقة الادعاءات الإيرانية بأنها كانت في المجال الجوي الإيراني.
طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية

الجيش الأمريكي ينفي مزاعم إيران بشأن إسقاط طائرة له

نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان، المزاعم الإيرانية بشأن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق إيران، مؤكدا أنه لم يرسل طائرات مسيرة فوق تلك المنطقة. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن أوربان قوله إنه لم تكن هناك طائرات فوق الأراضي الإيرانية. يأتى ذلك بعدما أعلنه الحرس الثوري الإيراني من قيامه بإسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر اليوم الخميس، في محافظة هرمزكان، جنوب إيران. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.
طائرة مسيرة - أرشيفية

الحرس الثوري: إسقاط طائرة تجسس أمريكية جنوب إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني قيامه بإسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر اليوم الخميس، في محافظة هرمزكان، جنوب إيران. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد الحرس الثوري أن الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز «جلوبال هوك» بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان.
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