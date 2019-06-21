رسائل نجوم الكرة للاعبي الفراعنة قبل انطلاق كان 2019

تنظم مصر نسخة 2019 من كأس الأمم التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا
دعم نجوم المنتخب الوطني السابقون، لاعبي الفراعنة، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وفيما يلي نستعرض رسائل نجوم الكرة للاعبي الفراعنة
ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وفيما يلي نستعرض رسائل نجوم الكرة للاعبي الفراعنة قبل لقاء زيمبابوي:
- محمد أبو تريكة (نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق)
- عصام الحضري (نجم المنتخب الوطني السابق)
- محمد ناجي جدو (نجم المنتخب الوطني السابق)
- أحمد فتحي (نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي)
- شريف إكرامي (نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي)
- محمود عبد المنعم كهربا (نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك)
- محمد عواد (نجم المنتخب الوطني والنادي الإسماعيلي)
- حسين الشحات (نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي)
- محمد هاني (نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي)
- وائل جمعة (نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق)
- عمرو أديب (الإعلامي)
- إبراهيم سعيد (نجم المنتخب الوطني السابق)
- ضياء السيد (مدرب المنتخب الوطني السابق)
- أيمن يونس (نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق)
- زكريا ناصف (نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق)
- محمود فايز (مدرب المنتخب الوطني السابق)
- هيثم فاروق (نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق)
- النادي الإسماعيلي