فيديوهات ترصد تجاهل ذكر اسم البابا تواضروس في مغاغة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لصلوات من إيبارشية مغاغة لا يذكر فيها اسم البابا تواضروس.. ويكتفون بذكر عبارة «قداسة البابا» عكس المتعارف عليه بتقليد الكنيسة

تحرير:بيتر مجدي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

في مواقف سابقة أظهر الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة أن لها مواقف عكس المواقف التي يعلنها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وآخرها كان توقيعه على بيان الأساقفة الأربعة الذي أثار الجدل مؤخرا، فبعد هذا البيان انتشر فيديو للأنبا أغاثون وهو يقرأ «تحليل الخدام»، لا يذكر فيه اسم البابا تواضروس واكتفى بعبارة «ومن فم قداسة البابا»، ثم ظهر فيديو آخر لرسامة كهنة جدد في مغاغة، وعند قراءة التعهد لم يُتلَ عليهم اسم البابا تواضروس، ولكن تم ذكر اسم الأنبا أغاثون بعده، ما جعل البعض يوجهون له اللوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

في كتاب «الخولاجي» الذي يحوي صلوات القداس، في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دائما ما توضع مجموعة من الطلبات، تبدأ بسلام الكنيسة ويليها ذكر الأب البطريرك والأسقف، وعادة يوضع مكان اسم البابا والأسقف خاليا بين علامتي تنصيص لذكر اسم الحالي منهما. وسأل «التحرير»، القس بولس حليم المتحدث

في كتاب «الخولاجي» الذي يحوي صلوات القداس، في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دائما ما توضع مجموعة من الطلبات، تبدأ بسلام الكنيسة ويليها ذكر الأب البطريرك والأسقف، وعادة يوضع مكان اسم البابا والأسقف خاليا بين علامتي تنصيص لذكر اسم الحالي منهما.

وسأل «التحرير»، القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة عن نمط الطلبة التي يذكر فيها البابا، وأوضح أنه يذكر اسم الأب البطريرك واسم أسقف الإيبارشية، وفي حالة وجود أساقفة كثيرين، كما في قداس العيد يذكر اسم الأب البطريرك وعبارة «الآباء الأساقفة المجتمعين معنا».

هل مجرد صدفة أم عن قصد؟

في البداية ظهر فيديو للأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، وهو يتلو «تحليل الخدام»، في أحد القداسات، والذي ينتهي بعبارة «ومن فم أبينا البطريرك البابا (ويذكر اسم البطريرك الحالي)، إلا أنه اكتفى بإنهائه بعبارة «وقداسة البابا»، دون ذكر اسم البابا تواضروس بوضوح.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع وادعوا أن الأنبا أغاثون يرفض ذكر اسم البابا، ثم نشروا مقطعا آخر ادعوا أنه لرسامة كهنة جدد مؤخرا في إيبارشية مغاغة والعدوة، وفي التعهد يتم ذكر اسم «البابا»، والأسقف، إلا أن من يتلو عليهم التعهد اكتفى بعبارة «قداسة البابا البطريرك»، ثم أكمل: «وأبي صاحب النيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة».

مواقف سابقة للأنبا أغاثون

الأنبا أغاثون هو أبرز أسقف في الكنيسة يعلن بوضوح أنه له مواقف عكس المواقف التي يتخذها البابا تواضروس الثاني، وبدا هذا واضحا وقت زيارة البابا فرنسيس لمصر في نهاية أبريل 2017، ورفضه اتفاق «المعمودية»، وأصدر بيانا ذكر فيه أن الكنيسة الكاثوليكية ضمن الكنائس «المهرطقة».

وبعد مقتل الأنبا إبيفانيوس تحدث البابا في عظة عن الرهبنة رافضا أن ينصب أي شخص نفسه باعتباره «حاميا للإيمان»، وأوضح أن «حامي الإيمان هو السيد المسيح»، فخرج الأنبا أغاثون بعدها بيومين في عظة تم بثها مباشرة عبر قناة مي سات التابعة للمركز الثقفاي القبطي ليعلن أن «للإيمان حماة هم وكلاء الله على الأرض». (للمزيد: الأنبا أغاثون.. «الاتجاه المعاكس» للبابا تواضروس)

ثم بعد إحالة اوراق المتهمين بمقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار، وأحدهم راهب تم تجريده والآخر لا يزال راهبا، أصدر بيانا بعنوان «فاجعة الحكم على راهبين من دير القديس أبو مقار الكبير ببرية شهيد»، للدفاع عنهما، وهو عكس قرار البابا ولجنة شئون الرهبنة التي جردت راهبا منهما قبل أن يعترف أمام جهات التحقيق بسبب مخالفات سابقة له، وعكس موقف البابا الذي أعلن أن الأمر في يد جهات التحقيق وأن الكنيسة لن تتستر على مجرم. (للمزيد: الأنبا أغاثون.. أسقف يسبح عكس التيار ويتحدى البابا)

وبعد هذا البيان دخل الأنبا أغاثون في صدام مع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعترضوا على هذا البيان، ثم أصدر بيانا مجددا في مواجهتهم وكذلك لوسائل الإعلام التقليدية. (اقرأ أيضا: الأنبا أغاثون يهاجم منتقديه في الصحافة والسوشيال)

ثم أخيرا ظهر بشكل واضح في بيان الأساقفة الأربعة قبل اجتماع المجمع المقدس الأخير، الذي أعلنوا فيه عما يرون أنها أمور خاطئة داخل الكنيسة، ووضعوا مجموعة توصيات للبابا مطالبين بتنفيذها وأثار هذا البيان جدلا كبيرا. (اقرأ أيضا: بيان 4 أساقفة ومقال كاهن.. المسكوت عنه في الكنيسة)