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فيديوهات ترصد تجاهل ذكر اسم البابا تواضروس في مغاغة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لصلوات من إيبارشية مغاغة لا يذكر فيها اسم البابا تواضروس.. ويكتفون بذكر عبارة «قداسة البابا» عكس المتعارف عليه بتقليد الكنيسة
تحرير:بيتر مجدي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
الأنبا أغاثون
الأنبا أغاثون
في مواقف سابقة أظهر الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة أن لها مواقف عكس المواقف التي يعلنها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وآخرها كان توقيعه على بيان الأساقفة الأربعة الذي أثار الجدل مؤخرا، فبعد هذا البيان انتشر فيديو للأنبا أغاثون وهو يقرأ «تحليل الخدام»، لا يذكر فيه اسم البابا تواضروس واكتفى بعبارة «ومن فم قداسة البابا»، ثم ظهر فيديو آخر لرسامة كهنة جدد في مغاغة، وعند قراءة التعهد لم يُتلَ عليهم اسم البابا تواضروس، ولكن تم ذكر اسم الأنبا أغاثون بعده، ما جعل البعض يوجهون له اللوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
في كتاب «الخولاجي» الذي يحوي صلوات القداس، في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دائما ما توضع مجموعة من الطلبات، تبدأ بسلام الكنيسة ويليها ذكر الأب البطريرك والأسقف، وعادة يوضع مكان اسم البابا والأسقف خاليا بين علامتي تنصيص لذكر اسم الحالي منهما. وسأل «التحرير»، القس بولس حليم المتحدث
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الكنيسة-الكاثوليكية-اسبوع-الالام-1

يونيو شهر المؤتمرات لرهبنة الإخوة الأصاغر الكاثوليك

ذكر المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم، الجمعة، أنه انطلقت فعاليات أولى مؤتمرات رهبنة الإخوة الأصاغر بإقليم العائلة المقدسة بمصر للعائلة الفرنسيسكانية (رهبنة الآباء الفرنسيسكان)، الخاص بمجلس براعم وزهيرات وزهور وأزهار مار فرنسيس تحت شعار «check up» متخذين من الآية: «أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها (مز 32: 8)»، منارة لهم، وهو واحد من ضمن أنشطة كثيرة للرهبنة الآباء الفرنسيسكان التي أسسها القديس فرنسيس الأسيزي، والمعروف باهتمامه بالفقراء والمنبوذين واتخذ اسمه تيمونا به البابا الحالي فرنسيس الأول.
تميمة-امم -افريقيا

صحة الدقهلية تستعد لـ«إفريقيا» بـ3 ملايين جنيه أدوية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الدقهلية، تزامنا مع انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتأمين أماكن شاشات عرض مباريات البطولة على مستوى المحافظة، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف بهذه الأماكن أو بالقرب منها، كما قامت الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بعمليات رش الناموس والحشرات الطائرة بأماكن عرض المباريات على مستوى المحافظة.
استاد-القاهرة‎ (3)

572 شاشة وبروجيكتور لمشاهدة كأس الأمم مجانا بالشرقية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، عن انتهاء الاستعدادات اللازمة لتوفير كل مراكز الشباب الممتدة بنطاق المحافظة وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر «كان 2019» بالمجان، حيث جرى تجهيز مراكز الشباب الموجودة بقرى ومراكز المحافظة للبث عبر شاشات عملاقة وتوفير شاشات تليفزيون داخل أروقة وقاعات المراكز، التي يبلغ إجمالي عددها خمسمئة واثنين وسبعين مركز شباب.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر يحذر من الغلو وسفك الدماء: ابتعدوا عن التكفير

شدد الأزهر الشريف على أهمية عدم الغلو والابتعاد عن التطرّف في الفكر والاعتقاد، والبعد عن التكفير، وذلك في كلمة الأزهر التي ألقاها الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والمشرف العلمي العام على الأروقة الأزهرية، في المؤتمر العالمي الذي تقيمه دولة أفغانستان عن دور الإمام أبي حنيفة في الفقه الإسلامي. ونقل "فؤاد" رسالة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لأفغانستان حكومة وشعبا ولوفود الدول المشاركة بالمؤتمر، والتي عبر فيها عن خالص تقديره واحترامه لتلك المساعي التي تٌقدر العلم والعلماء وتخلد ذكراهم.
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (1)

طريق الاستنارة.. مقالة البابا تواضروس بمجلة الكرازة

صدر العدد الأخير من مجلة «الكرازة»، وهي بمثابة المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تنشر أخبارها في مصر والمهجر، وكذلك القرارات البابوية وقرارات المجمع المقدس، وكان الموضوع الرئيسي للعدد الأخير هو الاجتماع السنوي للمجمع المقدس، ونشرت المجلة مقال البابا تواضروس الثاني لهذا العدد بعنوان «طريق الاستنارة»، وهو بمثابة الكلمة التي ألقاها في الجلية العامة للمجمع يوم الخميس الماضي، وأشار البابا لقصة «تلميذي عمواس»، الذين ظهر لهما السيد المسيح قبل الصعود، ولم يعرفا أنه هو إلا بعدما تركهم، وفقا لما جاء في الإنجيل.
الانبا-دانيال

مؤيدو الأساقفة الأربعة يهاجمون الأنبا دانيال

أثارت تصريحات الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس عن الأساقفة الأربعة الذين أصدروا بيانا إلى البابا تواضروس الثاني -قبل انعقاد الجلسة العامة للمجمع المقدس الخميس الماضي- يعترضون فيه على بعض الأمور التي تسير في الكنيسة، رد فعل غاضبا من مساندي هؤلاء الأساقفة الذين يمثلون التيار المنغلق في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجاه بعض القضايا مثل الوحدة مع الكنائس الأخرى أو تناول المرأة وقت الطمث، أو تطوير المنظومة الإدارية في الكنيسة تجاه المؤسسية، ورغم ذلك فلم يرد أحد من هؤلاء الأساقفة حتى الآن بشكل رسمي.
الانبا-دانيال

الأنبا دانيال عن بيان الأساقفة الأربعة: 2% من المجمع

بدأ جدل جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو حوار للأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف، بقناة «سي تي في»، التابعة للكنيسة، بعدما سأله مقدم البرنامج عن بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع، ورد بأنه «للأسف هذا صح، هناك آلية لعرض الأوراق الرسمية في المجمع، شخص يعرضها على البابا وسكرتير المجمع ومقرر اللجنة الرئيسة، لا يحق لإنسان توزيع هذه الورقة، الأسوأ نشرها على مواقع التواصل قبلها بيوم، معناه أنه يورط المجمع في كلام لم يناقش، ويعمل إثارة للرأي العام، لا أعلم من الذي نشر، وهذا أسلوب خاطئ لعض المغرضين يريدون الانقسام في الكنيسة».
المجمع-المقدس

3 قرارات و19 توصية.. كيف نفهم اجتماع المجمع المقدس؟

صدر عن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارات وتوصيات المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس وعضوية المطارنة والأساقفة، الذي ينعقد مرة واحدة في السنة، بين نهاية شهر مايو والنصف الأول من يونيو، بفترة الخماسين التالية لعيد القيامة، وينتهي اجتماع كل عام بمجموعة من القرارات الإدارية، كإنشاء لجان أو إقرار لوائح أو الاعتراف بأديرة جديدة، وقرارات تخص الطقوس والعقيدة، وتأتي قرارات مجمع هذا العام وسط صراع بين تيار التشدد وتيار التنوير داخل الكنيسة، والبيان الذي وقع عليه 4 أساقفة بمطالب للبابا لتلقي بظلالها على القرارات.
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