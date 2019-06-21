جريمة

دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

جرائم عدة وحوادث سرقة لا تحصى سجلتها محاضر أقسام الشرطة كان القاسم المشترك بينها مركبة ذات ثلاث عجلات أضحت كابوسا مفزعا يخشاه الجميع حتى لا تضاف أسماؤهم إلى قائمة ضحاياها
تحرير:محمد الشاملي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
توك توك
توك توك
مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
وبلغ عدد مركبات الـ"توك توك" في مصر أكثر من 3 ملايين، منها 99 ألفا مرخصة، وفقا للإحصائية الأخيرة التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 72 ساعة فقط كانت شاهدة على جرائم قتل وسرقة بطولة منفردة لذات الثلاث عجلات، لتسجل محاضر أقسام الشرطة وقائع جديدة شهد بعضها دماءً زكية سالت وأرواحا بريئة
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الانتحار شنقا - أرشيفية

مريض نفسي ينتحر على «جذع شجرة» في الشرقية

أقدم نجار مسلح، في نهاية العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته شنقًا، اليوم الجمعة؛ وذلك لمروره بأزمة ألمت به جراء إصابته بمرض نفسي، حيث علق نفسه بواسطة حبل ربطه في «جذع» شجرة داخل أرض زراعية بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
القبض-على-متهم

عاطل يلقي نجل جاره من الطابق الثالث في الخانكة

«ما ينوب المخلص غير تقطيع هدومه».. لكن هذه المرة كاد أن يتسبب في فقدان نجل أحد المواطنين تدخل لفض مشاجرة بين اثنين من جيرانه، فقام أحدهما بإلقاء نجله من الطابق الثالث فأصيب بجروح وكسور خطيرة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغا من عمليات النجدة بقيام أحد الأشخاص بإلقاء طفل من علو بناحية الكراكات أبو زعبل دائرة المركز وانتقلت قوة من مركز الشرطة لمكان البلاغ لكشف ملابسات الحادث.
متهمو مزرعة الدواجن

سطو بالأسلحة الآلية على مزرعة دواجن

حلت مباحث القليوبية لغز السطو على مزرعة دواجن والاستيلاء على 300 ألف جنيه من داخلها، إذ ورد بلاغ إلى مركز شرطة الزقازيق بالشرقية من أحد الأشخاص بأنه خلال وجوده بمزرعة دواجن (مستأجرة) بدائرة المركز، فوجئ بحضور أربعة أشخاص ملثمين بحوزة أحدهم بندقية آلية، مستقلين سيارة ملاكى واستولوا منه على مبلغ مالى قدره 300 ألف جنيه كرها وفروا هاربين، وبناءً عليه تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص "لهم معلومات جنائية".
حلقة-نقاشية-تنظمها-وزارة-الداخلية-عن-ترويج-الشائعات-عبر-وسائل-التواصل-الاجتماعى (2)

«انسَ القديم».. تفعيل خط 15008 لجرائم الإنترنت

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أنه ابتداءً من أول يوليو 2019، سيتم تفعيل الخط التليفونى 15008 للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية بدلا من الخط رقم 108، إذ تقرر العمل بالخط التليفونى 15008 الخاص بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، ابتداءً من 1 يوليو 2019، وذلك للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية والإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها حيال المحاضر المحررة بشأنها، وذلك بدلا من الخط التليفونى (108) السابق تخصيصه لذات الغرض.
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طعنات-سكين-جريمة

زوجة خائنة وعشيق تحت السرير.. قصة خيانة انتهت بالذبح

وقع اختياره عليها وتزوجها بعدما توسم فيها الخير وعاهدته على الوفاء والإخلاص منذ أن وطئت قدماها بيته، كان حلمه أن يعيش حياة هادئة وأن ينجب منها أطفالا يحملون اسمه ولم يتخيل يوما أن زوجته لن تفي بالوعد الذي قطعته على نفسها وتبخر كلامها وذهب أدراج الرياح، لم يبخل عليها يوما، يكد ويشقى، يخرج صباحا في موعده للعمل من أجل أن يوفر لها كل متطلباتها، ينفق عليها ببذخ ويعود منهك القوى بعد يوم عمل شاق تجلس بجواره تلقي على مسامعه الكلام المعسول وكأنها تمنحه تعويضا عن خيانتها له في الخفاء، ولكن شاء حظها العثر أن ينكشف أمرها وتدفع ثمن خيانتها ذبحا.
الطفلة-سندس

«قتلوها وحدفوا الجثة».. قصة وفاة الطفلة سندس

"نفسي أطلع مُدرسة يا ماما.. نفسي أعلم الأطفال الصح من الغلط".. هذه أحلام كانت تتمنى أن تحققها الطفلة "سندس"، ذات الست سنوات، والتي اغتالت أحلامها المطامع البشرية وكتبت الفصل الأخير في روايتها قبل بدايتها، من قِبل 3 أشقاء تخلوا عن المشاعر الإنسانية وقرروا تكبيد والدتها وشقيقتها وأسرتها بالكامل ويلات الحزن والألم والحسرة من أجل حفنة جنيهات. تلك الجريمة التي هزت أرجاء محافظة الإسكندرية وشغلت الرأي العام منذ الأيام الأخيرة لشهر رمضان وحتى عيد الفطر بعد توديعها لمثواها الأخير.
القبض-على-متهم

أمن الإسكندرية يكشف لغز مقتل الطفلة سندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، من كشف لغز العثور على جثة الطفلة "سندس" بمنور أحد العقارات بغرب الإسكندرية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك" وطالبًا وسيدة (أشقاء) ارتكبوا الجريمة بدافع السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل من إحدى المواطنات، مقيمة بمنطقة الورديان بدائرة القسم، بتغيب ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات، والعثور عقب ذلك على جثتها بمنور عقار بذات المنطقة وبها كدمات متفرقة بالجسم.
جثة-طفل-مقتول-قتل

بعد تغيبها يومين.. العثور على جثة «سندس» بالإسكندرية

اعتادت سندس صاحبة السنوات الست من عمرها، بطفولتها البريئة على اللعب واللهو بالفانوس الذى أحضرته والدتها لها، ومع استعداد الأسرة لعيد الفطر اختفت سندس، وبالبحث عنها عند الجيران ومع أصدقائها لم يتم العثور عليها، حتى تم إبلاغ الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية حيث تقدمت سيدة تدعى "ن. م. ا." 33 عامًا ربة منزل، مقيمة بمنطقة نجع عرب غرب المحافظة، ببلاغ يفيد باختفاء طفلتها سندس ا. م، 6 سنوات فى ظروف غامضة وعدم عودتها للمنزل منذ يومين وبدأت أجهزة البحث التحرى.
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