دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»
جرائم عدة وحوادث سرقة لا تحصى سجلتها محاضر أقسام الشرطة كان القاسم المشترك بينها مركبة ذات ثلاث عجلات أضحت كابوسا مفزعا يخشاه الجميع حتى لا تضاف أسماؤهم إلى قائمة ضحاياها
تحرير:محمد الشاملي
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
توك توك
مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
وبلغ عدد مركبات الـ"توك توك" في مصر أكثر من 3 ملايين، منها 99 ألفا مرخصة، وفقا للإحصائية الأخيرة التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
72 ساعة فقط كانت شاهدة على جرائم قتل وسرقة بطولة منفردة لذات الثلاث عجلات، لتسجل محاضر أقسام الشرطة وقائع جديدة شهد بعضها دماءً زكية سالت وأرواحا بريئة
وبلغ عدد مركبات الـ"توك توك" في مصر أكثر من 3 ملايين، منها 99 ألفا مرخصة، وفقا للإحصائية الأخيرة التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
72 ساعة فقط كانت شاهدة على جرائم قتل وسرقة بطولة منفردة لذات الثلاث عجلات، لتسجل محاضر أقسام الشرطة وقائع جديدة شهد بعضها دماءً زكية سالت وأرواحا بريئة أزهقت.
لغز مقتل شاب في نجع إسو
كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية عن غموض العثور على جثة سائق "توك توك" مذبوحة خلف شركة التعاون للبترول بمنطقة نجع إسو غرب المدينة، وأن وراء الجريمة نقاشا وشقيقه استدرجا المجنى عليه، وحاولا سرقته إلا أنه قاومهما فتعديا عليه بسكين، ما أدى لوفاته.
البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة مينا البصل بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب خلف شركة التعاون للبترول بجوار شريط السكة الحديد، بمنطقة نجع إسو.
تبين من الفحص وجود جثة شخص يرتدي كامل ملابسه يدعى "مدحت. م. م"، 17 سنة، سائق "توك توك"، مقيم بمنطقة نجع العرب، وتبينت إصابته بجرحين ذبحيين بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بالجسم، بينها جرح قطعي بالوجه، وطعنات متفرقة بالصدر والبطن، وعثر بين طيات ملابس القتيل على مبلغ 40 جنيها، بينما عثر بالقرب من الجثة على مركبة التوك توك قيادته بداخلها آثار دماء، بالإضافة إلى سكين مدممة.
وتم تحديد مرتكبى الواقعة وهما نقاش، 35 عاما، سبق اتهامه فى قضيتى "سلاح أبيض، وضرب"، وشقيقه، عاطل، 35 عاما، ومقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك، وجرى ضبطهما.
القتل بدافع السرقة
تبلّغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات وصول سائق توك توك، 17 سنة، مصابا برش خرطوش، وعلموا أنه في أثناء قيادته التوك توك بدائرة المركز، استوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما لقرية الأنصار، وفي الطريق تعديا عليه بسلاح نارى، واستوليا على "التوك توك"، وتوفي متأثرا بإصابته.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهما شخصان "سائق توك توك، 20 سنة، وعاطل يبلغ من العمر 24 سنة"، وتم ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش و5 طلقات من ذات العيار، واعترفا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة.
سرقة بالإكراه
أبلغ سائق توك توك، 22 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، بأنه في أثناء قيادته مركبة "التوك توك" الخاصة به بدائرة مركز شرطة الفتح، استوقفه مجهولان يستقلان "تروسيكل" وتعديا عليه بسلاح أبيض فأصاباه بجرح سطحى بالرقبة واستوليا منه على التوك توك وهربا.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، تم ضبط اثنين منهم، واعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن التوك توك و(خنجر).
عصابة أبو النمرس
ضباط فرقة جنوب الجيزة نجحوا في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى، يضم سائقا و3 آخرين، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات التوك توك والدراجات النارية وخطف الهواتف المحمولة بمنطقة أبو النمروس، وتم ضبطهم، وأقروا بارتكاب 7 جرائم.
حظر في أكتوبر
منذ أيام أصدر المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، قرارا هو الأجرأ منذ توليه منصبه، يقتضي حظر سير التوك توك في المدينة، ذلك القرار الذي حظي بإشادة كبيرة من أجهزة الأمن من جهة، والأهالي من جهة أخرى. وقال "الشربيني"، في تصريحات له، إن القرار جاء في إطار القضاء على العشوائية والحفاظ على النسق الحضاري للمدينة وإظهارها بالشكل اللائق بها، لافتا إلى وجود توجيهات مستمرة بمصادرة تلك المركبات من خلال الحملات اليومية، معلقا: "تم ضبط أكثر من 10 آلاف توك توك خلال الفترة الماضية".