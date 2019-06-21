دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

جرائم عدة وحوادث سرقة لا تحصى سجلتها محاضر أقسام الشرطة كان القاسم المشترك بينها مركبة ذات ثلاث عجلات أضحت كابوسا مفزعا يخشاه الجميع حتى لا تضاف أسماؤهم إلى قائمة ضحاياها

تحرير:محمد الشاملي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

توك توك

مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.

وبلغ عدد مركبات الـ"توك توك" في مصر أكثر من 3 ملايين، منها 99 ألفا مرخصة، وفقا للإحصائية الأخيرة التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 72 ساعة فقط كانت شاهدة على جرائم قتل وسرقة بطولة منفردة لذات الثلاث عجلات، لتسجل محاضر أقسام الشرطة وقائع جديدة شهد بعضها دماءً زكية سالت وأرواحا بريئة