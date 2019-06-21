إيران: امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصًا

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

الحرس الثوري الإيراني

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن طهران أحجمت عن استهداف طائرة أمريكية على متنها 35 راكبا كانت ترافق الطائرة المسيرة، التي جرى استهدافها الخميس. ونقلت وكالة رويترز عن قائد الحرس الثوري الإيراني، قوله "امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة التي أسقطناها". وزعم قائد عسكري إيراني أن قواته أطلقت تحذيرين قبل إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية المسيرة، مضيفا "لمرتين، قمنا بتوجيه تحذيرات". وأوضح الجنرال أمير علي حاجي زاده "لدى هذه الطائرة نظام يسمح لها بنقل الإشارات والمعلومات التي تتلقاها إلى نظام مركزي خاص".

وأعاد حاجي زاده ترديد الرواية الإيرانية التي تقول إن "الطائرة التابعة للنظام الأمريكي" أسقطت بعد دخولها المجال الجوي الإيراني، فيما تؤكد واشنطن أن طائرة الاستطلاع استهدفت وهي في الأجواء الدولية، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وكان الجيش الأمريكي أعلن أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع