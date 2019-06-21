ريم البارودي بديلة لمنة فضالي في «جوازة مرتاحة»

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

ريم البارودي

أعلنت الفنانة ريم البارودي، عن انضمامها لفريق عمل مسرحية "جوازة مرتاحة" التي من المقرر افتتاحها قريبًا على مسرح أحد الفنادق بمدينة الغردقة. ونشرت "ريم" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، البوستر الرسمي للعمل الذي جمعها بالفنان أحمد صفوت، كما نشرت بوستر آخر يجمعهما بباقي أبطال العرض وعلى رأسهم: الفنان هشام إسماعيل، والفنانة منة عرفة. وعلّقت "ريم" قائلةً: "توكلنا على الله.. قريبًا (جوازة مرتاحة).. مسرحية كوميدية مستوحاة من مسرحية (ترويض النمرة) لويليام شكسبير".

وحرص عدد من النجوم على تقديم التهنئة إلى ريم الباردوي، ومنهم الفنان أحمد زاهر معلّقًا: "ألف مبروك وبالتوفيق يا رب"، والفنانة الشابة كارولين عزمي والتي كتبت: "يالا بقى". وكان من المقرر أن تلعب الفنانة منة فضالي دور البطولة في مسرحية "جوازة مرتاحة"، إلا أنها أعلنت اعتذارها قبل أيام، مشيرة إلى ارتباطها