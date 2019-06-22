يقوي الذاكرة.. تعرف على فوائد البرقوق

المغذيات النباتية الموجودة في البرقوق تساعد في التقليل من الالتهابات في المناطق العصبية، من أجل تحسين وظائف الذاكرة والتعلم، لذا يجب تناوله بشكل يومي
من فواكه الصيف اللذيذة البرقوق، يتميز بلونه الأحمر ويشبه في لونه العنب وفي حجمه الخوخ، من أكثر الأطعمة التي تمدك بكثير من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها جسمك، كما أنه يعتبر اسناك رائع إذا كنت ترغب في الحصول على معدلات عالية من الشبع دون الإفراط في تناول الطعام، كما أنه يعمل على التخلص من المشكلات المتعلقة بالغضب والتوتر، بجانب كل هذا غني بمضادت الأكسدة التي تساعد في الوقاية من هشاشة العظام، والسرطان ومرض السكري والسمنة أيضًا، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
يساعد البرقوق بشكل عام في الحفاظ على صحة القلب من خلال تقليل معدلات الكوليسترول، إضافة إلى أنه يحسن من الإدراك، والتعزيز من الجهاز المناعي، كما يحافظ على توازن موصلات الكهرباء داخل الجسم، بجانب المساعدة في العناية بالبشرة والحفاظ على الجهاز العصبي.
يحتوي البرقوق على كثير من العناصر الهامة فيما يتعلق
يساعد البرقوق بشكل عام في الحفاظ على صحة القلب من خلال تقليل معدلات الكوليسترول، إضافة إلى أنه يحسن من الإدراك، والتعزيز من الجهاز المناعي، كما يحافظ على توازن موصلات الكهرباء داخل الجسم، بجانب المساعدة في العناية بالبشرة والحفاظ على الجهاز العصبي.
يحتوي البرقوق على كثير من العناصر الهامة فيما يتعلق بجسم الإنسان، فهو غني بالمعادن والفيتامينات على سبيل المثال يحتوي على نسبة معقولة من فيتاميني (A ،C)، إضافة إلى حمض الفوليك، كما أنه مصدر جيد لفيتامين B1 والبوتاسيوم والمغنسيوم والحديد والزنك والكالسيوم والفوسفور، وإذا تحدثنا عن الألياف الغذائية فهو غني بكميات كبيرة منها، ومنخفض من حيث السعرات الحرارية ولا يحتوي على أي دهون ضارة بالجسم.
ما يلي بعض من خصائص البرقوق، بشكل موضح تجعلك ترغب في تناوله يوميًا:
1- خصائص مضادة للأكسدة
تحتوي هذه الفاكهة على فيتامين C والمغذيات النباتية مثل اللوتين وزياكسانثين ونيو كلوروجينيك وحمض الكلوروجينيك، تساعد هذه المكونات بفاعلية في الوقاية من التلف الناتج من الجذور الحرة.
2- يقلل من السمنة
تعتبر من أكثر الأمراض التي تواجه كثيرا من الأشخاص في الدول العربية أو الأجنبية، نتيجة الإفراط في تناول الوجبات السريعة، فوضحت دراسة في عام 2017 نشرت في جريدة السمنة والعلاج أن استهلاك البرقوق يساعد في مكافحة متلازمة الأيض، وذلك بسبب وجود المركبات النشطة بيولوجيًا، حيث إن مركبات الفلافونويد والمكونات الفينولية مثل الكيرستين والأنثوسيانين تعتبر مضادة للسمنة، ومضادة للالتهابات التي تحدث في الخلايا بما في ذلك الخلايا الدهنية.
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3- التحكم في مرض السكري
تمارس فاكهة البرقوق تأثيرات مضادة لفرط سكر الدم، وبالتالي فهو يساعد على مكافحة مرض السكري، فأوضحت دراسة من قبل فريق من الباحثين في جامعة واكاياما الطبية، باليابان، نُشرت في مجلة البحوث الطبية الحيوية، أن استهلاك البرقوق يساعد في التقليل من معدلات السكر في الدم، حيث تمارس مركبات الفلافونويد الموجودة في البرقوق تأثيرات وقائية ضد مقاومة الأنسولين، وتساعد أيضًا على تعزيز حساسية الأنسولين في الجسم.
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4- تساعد في عملية الهضم
بما أن البرقوق يعتبر مصدرا غنيا بالألياف الغذائية فهو يعمل على تنظيم عملية الهضم، ووفقًا لدراسة أجراها الطبيب أتالوري، كلية الطب بجامعة أيوا كارفر، بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن البرقوق المجفف فعال بشكل كبير في معالجة اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال.
5- يحسن من الإدراك
أوضحت بعض الدراسات أن مركبات الفلافونويد الموجودة في العصير المصنوع من البرقوق فعالة من خلال إمداد حماية للجسم ضد الضعف الإدراكي الذي يظهر مع تقدم العمر بشكل كبير، كما أن المغذيات النباتية الموجودة في البرقوق تساعد في التقليل من الالتهابات في المناطق العصبية، من أجل تحسين وظائف الذاكرة والتعلم، وبالتالي فإن استهلاكه بشكل يومي يعمل على الوقاية من الاضطرابات التنكسية العصبية المصاحبة للتقدم في العمر.
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