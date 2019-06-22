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يقوي الذاكرة.. تعرف على فوائد البرقوق

المغذيات النباتية الموجودة في البرقوق تساعد في التقليل من الالتهابات في المناطق العصبية، من أجل تحسين وظائف الذاكرة والتعلم، لذا يجب تناوله بشكل يومي
تحرير:إسراء سليمان ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
فوائد البرقوق
فوائد البرقوق
من فواكه الصيف اللذيذة البرقوق، يتميز بلونه الأحمر ويشبه في لونه العنب وفي حجمه الخوخ، من أكثر الأطعمة التي تمدك بكثير من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها جسمك، كما أنه يعتبر اسناك رائع إذا كنت ترغب في الحصول على معدلات عالية من الشبع دون الإفراط في تناول الطعام، كما أنه يعمل على التخلص من المشكلات المتعلقة بالغضب والتوتر، بجانب كل هذا غني بمضادت الأكسدة التي تساعد في الوقاية من هشاشة العظام، والسرطان ومرض السكري والسمنة أيضًا، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
يساعد البرقوق بشكل عام في الحفاظ على صحة القلب من خلال تقليل معدلات الكوليسترول، إضافة إلى أنه يحسن من الإدراك، والتعزيز من الجهاز المناعي، كما يحافظ على توازن موصلات الكهرباء داخل الجسم، بجانب المساعدة في العناية بالبشرة والحفاظ على الجهاز العصبي. يحتوي البرقوق على كثير من العناصر الهامة فيما يتعلق
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النعناع للحمى والقرفة للبكتيريا| فوائد زيوت النباتات

تستخرج الزيوت الحيوية من النباتات، وقد وضحت بعض الأبحاث أن بعضها يتميز بخصائص علاجية، والبعض الآخر يستخدم في خفض درجة حرارتك خاصة عند الإصابة بالحمى، وذلك من خلال مساعدة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى أو الأمراض التي تسبب الحمى، تتمثل أسباب الحمى في الإنفلونزا أو الالتهابات الرئوية وحروق الشمس الشديدة، إضافة إلى التسمم الغذائي، وأحيانًا تنتج عن الجفاف، وإذا لم يتم علاجها بطريقة صحيحة وسريعًا قد تشكل خطورة كبيرة على المخ والأعصاب، وذلك نقلًا عن "healthline".
فوائد-عصير-الكرفس

فوائد الكرفس.. مضاد للسرطان ويحافظ على القلب

يعتبر الكرفس من عائلة الخضراوات الورقية، وبشكل عام هو عنصر رئيسي في السلطة، قد يتشابه في شكله مع البقدونس، ولكن هل سمعت في مرة عن عصير الكرفس؟ يعتبر غنيا بالمواد الغذائية الهامة التي تؤثر بشكل إيجابي على جسم الإنسان، وعلى الرغم من أنه ليس شائع الاستخدام مقارنةً بالخضراوات الورقية الأخرى، فإنه يقدم فوائد صحية تتمثل في العناية بالبشرة وتعزيز المناعة، إضافة إلى تنظيم النوم، كما أنه يحسن الدورة الدموية، هذا المشروب الذي يتميز بلونه الأخضر يصلح أيضًا كمضاد للسرطان، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
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يحسن من وظائف المخ.. تعرف على فوائد الخرشوف

هل رأيت الخرشوف من قبل؟ يشبه كثيرًا الزهور المتفتحة، ولكن يوجد كثير من الشوك العالق به، لذا عند تناوله يجب الحرص جيدًا، وبما أنه يتميز باللون الأخضر، حيث إن كل ما هو أخضر يعتبر مفيدا، فيقدم الخرشوف لك كثيرا من الفوائد الغذائية التي لن تستطيع الحصول عليها من أي خضراوات أخرى على سبيل المثال يعزز من الجهاز المناعي، ويعمل على تقليل معدلات الكوليسترول السيئة في الجسم، إضافة إلى أنه يحميك من عدة أمراض مثل مرض السكري والنوبات القلبية، وذلك نقلًا عن "organicfacts"
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