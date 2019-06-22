يقوي الذاكرة.. تعرف على فوائد البرقوق

المغذيات النباتية الموجودة في البرقوق تساعد في التقليل من الالتهابات في المناطق العصبية، من أجل تحسين وظائف الذاكرة والتعلم، لذا يجب تناوله بشكل يومي

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

فوائد البرقوق

من فواكه الصيف اللذيذة البرقوق، يتميز بلونه الأحمر ويشبه في لونه العنب وفي حجمه الخوخ، من أكثر الأطعمة التي تمدك بكثير من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها جسمك، كما أنه يعتبر اسناك رائع إذا كنت ترغب في الحصول على معدلات عالية من الشبع دون الإفراط في تناول الطعام، كما أنه يعمل على التخلص من المشكلات المتعلقة بالغضب والتوتر، بجانب كل هذا غني بمضادت الأكسدة التي تساعد في الوقاية من هشاشة العظام، والسرطان ومرض السكري والسمنة أيضًا، وذلك نقلًا عن "organicfacts".

يساعد البرقوق بشكل عام في الحفاظ على صحة القلب من خلال تقليل معدلات الكوليسترول، إضافة إلى أنه يحسن من الإدراك، والتعزيز من الجهاز المناعي، كما يحافظ على توازن موصلات الكهرباء داخل الجسم، بجانب المساعدة في العناية بالبشرة والحفاظ على الجهاز العصبي. يحتوي البرقوق على كثير من العناصر الهامة فيما يتعلق