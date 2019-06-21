من الكرة للتمثيل.. نجوم المستطيل الأخضر في السينما

أحمد صلاح حسني، صالح سليم، إكرامي، وغيرهم من لاعبي كرة القدم قرروا أن يتجهوا إلى السينما مستغلين نجاحهم وشهرتهم ليقفوا أمام الكاميرات ممثلين

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

أحمد صلاح حسني

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا. ونستغل تلك المناسبة في أن نتذكر أبرز نجوم الكرة الذين استهواهم عالم التمثيل ووقفوا أمام الكاميرات بشكل جديد بعيدا عن المستطيل الأخضر، واستطاعوا أن يحققوا نجاحا كبيرا في هذا المجال، فبعضهم اكتسب شهرة أكبر من خلال عمله في التمثيل، وإليك أبرز هؤلاء في السطور القادمة:

أحمد صلاح حسني الفنان أحمد صلاح حسني كان في الأصل لاعب كرة قدم وله شهرة واسعة في هذا المجال، فقد بدأ مسيرته مع نادي هيليوبوليس ثم لعب للنادي الأهلي عام 1997 واستمر معهم لمدة سنة ثم رحل إلى نادي شتوتجارت الألماني حتى عام 2001، اختير خلال احترافه في ألمانيا ضمن أفضل 100 موهبة كروية شابة في العام، ولعب