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من الكرة للتمثيل.. نجوم المستطيل الأخضر في السينما

أحمد صلاح حسني، صالح سليم، إكرامي، وغيرهم من لاعبي كرة القدم قرروا أن يتجهوا إلى السينما مستغلين نجاحهم وشهرتهم ليقفوا أمام الكاميرات ممثلين
تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا. ونستغل تلك المناسبة في أن نتذكر أبرز نجوم الكرة الذين استهواهم عالم التمثيل ووقفوا أمام الكاميرات بشكل جديد بعيدا عن المستطيل الأخضر، واستطاعوا أن يحققوا نجاحا كبيرا في هذا المجال، فبعضهم اكتسب شهرة أكبر من خلال عمله في التمثيل، وإليك أبرز هؤلاء في السطور القادمة:
أحمد صلاح حسني الفنان أحمد صلاح حسني كان في الأصل لاعب كرة قدم وله شهرة واسعة في هذا المجال، فقد بدأ مسيرته مع نادي هيليوبوليس ثم لعب للنادي الأهلي عام 1997 واستمر معهم لمدة سنة ثم رحل إلى نادي شتوتجارت الألماني حتى عام 2001، اختير خلال احترافه في ألمانيا ضمن أفضل 100 موهبة كروية شابة في العام، ولعب
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Ext. Night - ليل خارجى (4)

«ليل خارجي» أفضل سيناريو بمهرجان مكناس (صور)

يواصل الفيلم المصري "ليل خارجي" نيل التكريمات، حيث حصل مساء أمس الخميس، على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان مكناس المغربي، الذي انطلقت فعالياته السبت الموافق 15 يونيو، وتسلمت الجائزة بطلة العمل الفنانة منى هلا. "ليل خارجي" حصل في السابق على عدد من الجوائز، بينها: جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، كما فاز أحد أبطاله شريف دسوقي بجائزتين أخرهما جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، وجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.
أنجلينا جولي

التايمز تضم أنجلينا جولي للكتابة عن قضايا اللاجئين

أعلن إدوارد فيلسينثال رئيس تحرير مجلة "التايمز" الأمريكية، عن تعيين النجمة العالمية أنجلينا جولي بالمجلة كمحررة مساهمة بدايةً من الأربعاء الماضي، على أن تظهر الموضوعات المحررة من قبلها بشكل شهري. وتابع "فيلسينثال" خلال تصريحاته أن موضوعات "جولي" من المقرر أن تتركز على حقوق الإنسان، وقضايا التهجير، ويعد هذا استغلالا من المجلة للنجمة العالمية نظرًا لخبرتها في العمل بالأمم المتحدة، لمدة 18 سنة، كما أنها خلال السبع سنوات الأخيرة كانت مبعوثة المنظمة لشؤون اللاجئين.
كيانو-ريفز

كيانو ريفز يقترب من الانضمام لـ«عالم مارفل»

أثارت تعليقات كيفن فيج مدير أستوديوهات "مارفل"، جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعدما أعرب عن رغبة الشركة في ضم كيانو ريفز، إذ صرح قائلا في المؤتمر الصحفي الخاص بأحدث أعمال الشركة السينمائية Spider-Man: Far From Home بعدما سأله أحد الصحفيين التابعين لموقع "Comic-Book" عن السبب في عدم إيجاد دور مناسب لـ"ريفز"، إن الشركة كانت قد تواصلت معه في كل من الأفلام التي سبق إنتاجها، متابعا: "أنا لا أعلم إذا ما كان سيوافق على الانضمام لعالم مارفل السينمائي أم لا، لكننا نرغب بشدة في معرفة الطريقة الصحيحة لإضافته إلينا".
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رولا-سعد (1)

رولا سعد تدعم المنتخب ومحمد صلاح بـ«اتقدم يا فرعون»

طرحت الفنانة اللبنانية رولا سعد، أغنية جديدة تحمل اسم "اتقدم يا فرعون" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وأهدتها للمنتخب المصري والنجم محمد صلاح قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تنطلق يوم الجمعة المقبلة على أرض مصر، وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف. وقالت "رولا" فى تصريحات صحفية، إنها تحمست لتقديم هذه الأغنية، لأنها منذ فترة لم تهد الشعب المصري أي هدية، مشيرة إلى أن المصريين لديهم قدرات عالمية كبيرة، وقادرون على المنافسة.
فيلم-الممر

عمرو عرفة يعلق على «الممر»: فاكرينها شغلانة سهلة

أعاد المخرج عمرو عرفة نشر فيديو من كواليس تصوير فيلم «الممر»، الذي سبق ونشره بطل العمل أحمد عز عبر حسابه الخاص بـ«تويتر»، وتظهر فيه المخاطرة التي يتعرض لها فريق العمل في أثناء تصوير مشاهد الأكشن والتفجيرات، ويعرض الفيديو لحظة قيام فريق العمل بتصوير مشهد المواجهة بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية وتبادل إطلاق النيران في الفيلم، وذلك على خلفية قيام قوات الصاعقة المصرية بتدمير أكبر قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل سيناء، وعلق على الفيديو قائلا: «الناس فاكرة إن شغلانتنا سهلة ومايعرفوش إن فيه ناس ممكن تموت في أثناء التصوير، والله من أصعب الشغلانات».
احمد-صلاح-حسني

أحمد صلاح حسني: لاعبو منتخب مصر شاهدوا «الممر»

قال الفنان أحمد صلاح حسنى، إن جميع نجوم منتخب مصر الوطنى شاهدوا فيلم «الممر»، خلال فترة استراحة ليلية للاعبين. ونشر حسنى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال فيها: «كل لاعبى وجهاز منتخب مصر اليوم كانوا يشاهدون فيلم الممر بعد إعطاء اللاعبين ليلا مساحة لكسر جو المعسكر والتدريبات اليومية القوية على فترتين.. شحنة وطنية قبل المهمة الوطنية ويارب التوفيق». وكان عدد من النجوم قد حرصوا على الإشادة بفيلم «الممر» الذى ينافس فى موسم عيد الفطر.
كازابلانكا (1)

أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
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