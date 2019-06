رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

الإعلامية ريهام سعيد كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "الداون سندروم اسمهم مايتحطش في هزار، ولا ينفع تسخري منهم، مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب".

الضجة لم تهدأ، لذا خرجت الفنانة الشابة عن صمتها اليوم الجمعة، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "أنت السبب الوحيد في كتابة هذه التغريدة، وليس أي شخص آخر، الشخص الذي كنت أتحدث إليه هو أخي، وأنا نياتي واضحة، ولم أقصد أي أذى. أرسل إليك حبي واحترامي".

Dear Four Biscuits you are the only reason I’m writing this tweet. And not for anyone else. The person I was talking to is my brother. And I’m a person that’s about love and peacefulness on this earth. My intentions are clear. I meant no harm. I send you my love and respect.