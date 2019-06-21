رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

ياسمين صبري

منذ يومين، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة لها في أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات، فحينما علق متابع بقوله: "قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات"، ردت عليه قائلة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل عامة رواد الشبكات الاجتماعية فقط، وإنما شارك فيه مشاهير.

الإعلامية ريهام سعيد كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "الداون سندروم اسمهم مايتحطش في هزار، ولا ينفع تسخري منهم، مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب". الضجة لم تهدأ، لذا خرجت الفنانة الشابة عن صمتها اليوم الجمعة، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "أنت السبب الوحيد في كتابة هذه التغريدة، وليس أي شخص