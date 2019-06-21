فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
منذ يومين، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة لها في أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات، فحينما علق متابع بقوله: "قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات"، ردت عليه قائلة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل عامة رواد الشبكات الاجتماعية فقط، وإنما شارك فيه مشاهير.
الإعلامية ريهام سعيد كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "الداون سندروم اسمهم مايتحطش في هزار، ولا ينفع تسخري منهم، مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب". الضجة لم تهدأ، لذا خرجت الفنانة الشابة عن صمتها اليوم الجمعة، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "أنت السبب الوحيد في كتابة هذه التغريدة، وليس أي شخص
اقرأ المزيد
منتخب- مصر

رسائل المشاهير للفراعنة: 100 مليون بيقولوا يا رب

حرص العديد من المشاهير والفنانين على تقديم الدعم لمنتخب مصر قبل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ويفتتحها المنتخب الوطني بأولى مبارياته بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وهي المرة الخامسة التي تحتضن فيها مصر المسابقة بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، وتعد هذه نسخة استثنائية، إذ يشارك في البطولة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ، مقسمين على 6 مجموعات، كما تنطلق المسابقة في الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام في شهر يناير.
مسلسل-هو-وهى-احمد-زكى-سعاد-حسنى (1)

«حكايات هو وهي».. أول خلاف بين السندريلا وصلاح جاهين

«أنت توأمي في الفن وضرتي»، تلك هي العبارة التي كانت ترددها سعاد حسنى فى كل لقاء يجمعها بأحمد زكي، والتي كانت أحد الداعمين له فى بداية مشوار حياته، حين أصرت على إسناد البطولة الأولى له أمامها فى فيلم «الكرنك»، لكن شكله النحيف حال دون ذلك، إذ وجد المنتج أنه لا يصلح أن يكون حبيبًا لها؛ إلا أن الحلم تحقق وجاءت الفرصة لـ«زكي»؛ ليقف أمام السندريلا بالفعل في فيلم «شفيقة ومتولى»، لكن الدور كان صغيرًا؛ لتأتي الانطلاقة الحقيقية لتعاونهما في المسلسل التليفزيوني «حكايات هو وهى»، أحد أنجح الأعمال عبر تاريخ الدراما المصرية، والتي حملت نكهة صلاح جاهين.
ريم -البارودى

ريم البارودي بديلة لمنة فضالي في «جوازة مرتاحة»

أعلنت الفنانة ريم البارودي، عن انضمامها لفريق عمل مسرحية "جوازة مرتاحة" التي من المقرر افتتاحها قريبًا على مسرح أحد الفنادق بمدينة الغردقة. ونشرت "ريم" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، البوستر الرسمي للعمل الذي جمعها بالفنان أحمد صفوت، كما نشرت بوستر آخر يجمعهما بباقي أبطال العرض وعلى رأسهم: الفنان هشام إسماعيل، والفنانة منة عرفة. وعلّقت "ريم" قائلةً: "توكلنا على الله.. قريبًا (جوازة مرتاحة).. مسرحية كوميدية مستوحاة من مسرحية (ترويض النمرة) لويليام شكسبير".
اقرأ المزيد من الأخبار
ريهام-سعيد

ريهام سعيد تهاجم ياسمين صبري بسبب متلازمة دوان

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، قبل قليل، صورة من تعليق الفنانة ياسمين صبري، عن متلازمة داون، الذي قامت بحذفه، بعد تعرضها للهجوم، وكتبت عليه: «الداون سندروم اسمهم ميتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم.. مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق و قلب»، ويأتي ذلك على خلفية قيام «ياسمين» بنشر صورة لها وهي واقفة على رأسها، وقدماها مرفوعتان لأعلى، من داخل صالة الألعاب الرياضية، أمس الأربعاء، ليعلق أحد الأشخاص على الصورة، ويقول لها: «إن فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات»، لترد هي: «نعم أراهن أنك فعلت هذا هو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون».
ياسمين-صبرى (2)

ياسمين صبري تسخر من أصحاب «متلازمة داون» لهذا السبب

انتقادات لاذعة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ياسمين صبري، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد قيامها بالرد على أحد التعليقات التي جاءتها على صورتها التي نشرتها مؤخرا على حساباتها بالسوشيال ميديا، من داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث سخرت من المصابين بمتلازمة داون، وهو ما رفضه الجمهور، لتقوم سريعًا بحذف هذا التعليق الذي فتح النار عليها، ولكن لم يكن هذا كافيا حيث طالبها متابعوها بالخروج والاعتذار إلى مرضى «متلازمة داون»، وربط المتابعون بين تعليقها وتنصيبها مؤخرا «سفيرة للمرأة الإفريقية»، ووجد أن ما قالته ينتقص من جماهيريتها -على حد وصفهم-.
شريف-مدكور (3)

شريف مدكور يكشف كواليس مرضه: عندنا أحسن أطباء في العالم

كشف الإعلامي شريف مدكور، كواليس مرضه بالسرطان، حيث بدأت بالعثور على دم مما جعله يجرى فحوصا طبية، وبعد إجراء الفحوص اللازمة، أكد له الأطباء أنه أصيب بـ"الكانسر"، وقاموا بالاتصال بوالده وبدوره أخبره بحقيقة المرض. ووجه مدكور، الشكر لمتابعيه ومحبيه فى أول ظهور له خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مؤكدًا أنه أجرى عملية جراحية منذ حوالى شهر، وحاليًا يخضع للعلاج بجلسات الكيماوي، وكل 3 أسبوع جلسة أخرى مع الأقراص.
شيرين-عبد-الوهاب (4)

رسالة شيرين لهيفاء وهبي بعد كشفها عن مرضها

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها بالأمس عبر حسابه بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث كتبت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبها حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على توجيه رسالة دعم للفنانة هيفاء وهبي، تحدثت خلالها عن صداقتهما، وتمنت فيها ألا تغيب هيفاء كثيرًا عن جمهورها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org