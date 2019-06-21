572 شاشة وبروجيكتور لمشاهدة كأس الأمم مجانا بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

استاد القاهرة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، عن انتهاء الاستعدادات اللازمة لتوفير كل مراكز الشباب الممتدة بنطاق المحافظة وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر «كان 2019» بالمجان، حيث جرى تجهيز مراكز الشباب الموجودة بقرى ومراكز المحافظة للبث عبر شاشات عملاقة وتوفير شاشات تليفزيون داخل أروقة وقاعات المراكز، التي يبلغ إجمالي عددها خمسمئة واثنين وسبعين مركز شباب.

الألفي أشار إلى أنه جرى إرسال قائمة تضم مئة وسبعين مركز شباب إلى مديرية أمن الشرقية، وذلك للحصول على موافقات أمنية بشأن العرض عبر شاشات عملاقة بواسطة «بروجيكتور»، بينما سيتم البث بواسطة شاشات عرض في باقي المراكز. وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية على أن مراكز الشباب التي لم تحصل على