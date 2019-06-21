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572 شاشة وبروجيكتور لمشاهدة كأس الأمم مجانا بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
استاد القاهرة
استاد القاهرة
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، عن انتهاء الاستعدادات اللازمة لتوفير كل مراكز الشباب الممتدة بنطاق المحافظة وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر «كان 2019» بالمجان، حيث جرى تجهيز مراكز الشباب الموجودة بقرى ومراكز المحافظة للبث عبر شاشات عملاقة وتوفير شاشات تليفزيون داخل أروقة وقاعات المراكز، التي يبلغ إجمالي عددها خمسمئة واثنين وسبعين مركز شباب.
الألفي أشار إلى أنه جرى إرسال قائمة تضم مئة وسبعين مركز شباب إلى مديرية أمن الشرقية، وذلك للحصول على موافقات أمنية بشأن العرض عبر شاشات عملاقة بواسطة «بروجيكتور»، بينما سيتم البث بواسطة شاشات عرض في باقي المراكز. وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية على أن مراكز الشباب التي لم تحصل على
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يونيو شهر المؤتمرات لرهبنة الإخوة الأصاغر الكاثوليك

ذكر المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم، الجمعة، أنه انطلقت فعاليات أولى مؤتمرات رهبنة الإخوة الأصاغر بإقليم العائلة المقدسة بمصر للعائلة الفرنسيسكانية (رهبنة الآباء الفرنسيسكان)، الخاص بمجلس براعم وزهيرات وزهور وأزهار مار فرنسيس تحت شعار «check up» متخذين من الآية: «أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها (مز 32: 8)»، منارة لهم، وهو واحد من ضمن أنشطة كثيرة للرهبنة الآباء الفرنسيسكان التي أسسها القديس فرنسيس الأسيزي، والمعروف باهتمامه بالفقراء والمنبوذين واتخذ اسمه تيمونا به البابا الحالي فرنسيس الأول.
تميمة-امم -افريقيا

صحة الدقهلية تستعد لـ«إفريقيا» بـ3 ملايين جنيه أدوية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الدقهلية، تزامنا مع انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتأمين أماكن شاشات عرض مباريات البطولة على مستوى المحافظة، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف بهذه الأماكن أو بالقرب منها، كما قامت الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بعمليات رش الناموس والحشرات الطائرة بأماكن عرض المباريات على مستوى المحافظة.
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فيديوهات ترصد تجاهل ذكر اسم البابا تواضروس في مغاغة

في مواقف سابقة أظهر الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة أن لها مواقف عكس المواقف التي يعلنها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وآخرها كان توقيعه على بيان الأساقفة الأربعة الذي أثار الجدل مؤخرا، فبعد هذا البيان انتشر فيديو للأنبا أغاثون وهو يقرأ «تحليل الخدام»، لا يذكر فيه اسم البابا تواضروس واكتفى بعبارة «ومن فم قداسة البابا»، ثم ظهر فيديو آخر لرسامة كهنة جدد في مغاغة، وعند قراءة التعهد لم يُتلَ عليهم اسم البابا تواضروس، ولكن تم ذكر اسم الأنبا أغاثون بعده، ما جعل البعض يوجهون له اللوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
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الأزهر يحذر من الغلو وسفك الدماء: ابتعدوا عن التكفير

شدد الأزهر الشريف على أهمية عدم الغلو والابتعاد عن التطرّف في الفكر والاعتقاد، والبعد عن التكفير، وذلك في كلمة الأزهر التي ألقاها الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والمشرف العلمي العام على الأروقة الأزهرية، في المؤتمر العالمي الذي تقيمه دولة أفغانستان عن دور الإمام أبي حنيفة في الفقه الإسلامي. ونقل "فؤاد" رسالة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لأفغانستان حكومة وشعبا ولوفود الدول المشاركة بالمؤتمر، والتي عبر فيها عن خالص تقديره واحترامه لتلك المساعي التي تٌقدر العلم والعلماء وتخلد ذكراهم.
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تميمة-امم -افريقيا

صحة الدقهلية تستعد لـ«إفريقيا» بـ3 ملايين جنيه أدوية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الدقهلية، تزامنا مع انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتأمين أماكن شاشات عرض مباريات البطولة على مستوى المحافظة، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف بهذه الأماكن أو بالقرب منها، كما قامت الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بعمليات رش الناموس والحشرات الطائرة بأماكن عرض المباريات على مستوى المحافظة.
رفع-درجة-الاستعداد القصوى-بالاسكندرية لاستقبال-أمم أفريقيا (6)

بالأعلام والبرامج السياحية.. الإسكندرية تتزين لأمم إفريقيا

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تنطلق غدًا على الملاعب المصرية وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، حيث يستضيف استاد الإسكندرية، لقاءات المجموعة الثانية وتضم كلًا من "نيجيريا، بوروندي، غينيا، مدغشقر"، مؤكدًا أن جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد رفعت درجة الاستعداد القصوى ويعملون على قدم وساق للظهور بصورة مشرفة خلال فترة إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.
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الإسماعيلية تتزين لكأس الأمم الإفريقية (صور)

جهود مكثفة تقوم بها الأجهزة التنفيذية والخدمية المختلفة في محافظة الإسماعيلية من أجل الانتهاء من جميع الاستعدادت الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من الشهر المقبل، إذ إن المحافظة تستضيف فرق المجموعة السادسة التي تضم أربعة منتخبات وهي الكاميرون وغانا وغينيا بيساو وبنين بالإضافة إلى أن المحافظة تستضيف معسكرا الآن لمنتخبي نيجيريا والسنغال وقد تم تخصيص فندقين على قناة السويس للفريقين اللذين تقابلا أمس في مباراة ودية.
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«مش جايين نبيع كلام».. مشادة بين نائب ووزير الأوقاف

خلاف حاد شهده اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الإثنين، بين أحد النواب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في أثناء مناقشة خطة وزارة الأوقاف لدعم التواصل المصري الإفريقي ومبادرة التسامح الديني، الأزمة بدأت عندما قال النائب هشام مجدي: "شطارة الوزير في الكلام ستجعله يستمر طويلا، لكن هناك خيبة أمل، لأن هذا هو اللقاء الثانى ويتكرر فيه نفس الكلام، وما قالته الوزارة كان يمكن إرساله فى بيان للمجلس، دون تكلفة البرلمان مشاريب وإضاءة وغيره". وتحفظ الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على ماقاله النائب.
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