صحة الدقهلية تستعد لـ«إفريقيا» بـ3 ملايين جنيه أدوية

تحرير:رانيا الديداموني ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

تميمة كأس أمم إفريقيا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الدقهلية، تزامنا مع انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتأمين أماكن شاشات عرض مباريات البطولة على مستوى المحافظة، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف بهذه الأماكن أو بالقرب منها، كما قامت الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بعمليات رش الناموس والحشرات الطائرة بأماكن عرض المباريات على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، توفير أدوية ومستلزمات بقيمة 3 ملايين جنيه لأقسام الطوارئ والأقسام الحرجة بالمستشفيات، وتوفير كميات كافية من قرَب الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات تحسبًا لأي طارئ. وأشار مكي إلى تجهيز فرق الانتشار السريع بالمستشفيات للتدخل الفوري في أي حادث، كما تم تجهيز