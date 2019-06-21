اعترض على سعر الأنبوبة.. بائع يقتل معلما بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

صورة أرشيفية

عاقب بائع أسطوانات بوتاجاز في العقد الرابع من العمر جاره "المُعلم" الستيني بالقتل، إذ سدد له طعنات نافذة، بعد أن قام الأخير بتقديم شكوى ضده احتجاجا على عدم التزام الأول بالأسعار المقررة والرسمية بتسعيرة أنبوبة البوتاجاز، حيث نشبت بينهما مشادة قوية في محل سكنيهما بمنطقة المندرة، بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه، شرق محافظة الإسكندرية، فيما لقى "المُعلم" مصرعه بسبب طعنة في القلب وباءت محاولات إنقاذه بالفشل، بعد نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من محل سكنه بمنطقة سيدي بشر شرق المدينة.

تلقت القيادات الأمنية إخطارا بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ومأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثان إلى موقع الحادث، وأثبت الفحص نشوب مشاجرة بين كل من "ماهر.ع. أ - 32 عاما - بائع"، وجاره "إبراهيم.م.ع - 55 عاما - مُعلم"، (متوفى). أفادت التحريات أن المُعلم حذر بائع أسطوانات البوتاجاز