صراع في البيت الأبيض انتهى بتأجيل الهجوم على إيران

دارت مناقشات مكثفة بين أعضاء الإدارة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، أدت إلى اتخاذ قرار بشن ضربة عسكرية ضد إيران ثم التراجع عنه في اللحظات الأخيرة
تابعت الأوساط السياسية العالمية باهتمام كبير أمر الضربة العسكرية التي كانت الولايات المتحدة بصدد شنها ضد بعض المواقع الإستراتيجية المؤثرة في إيران، وذلك على خلفية إسقاط طائرة بدون طيار صباح أمس الخميس.
وعلى الرغم من التقارير الإعلامية التي استعرضت اللحظات الأخيرة التي شهدت تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إتمام الضربة، فإن القليل منها تناول بالتفاصيل المشاورات والمحطات النقاشية التي أدت للاستقرار على ضرب إيران، والمستندات التي أوقفت هذا الهجوم في اللحظات الأخيرة.
وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبيرج" عددا من المحطات الرئيسية في مراحل صناعة قرار الهجوم الأمريكي على إيران، وذلك قبل ظهور مستجدات حالت دون إتمامه.
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وقال ترامب خلال اجتماع عقده في المكتب البيضاوي، أمس الخميس، مع رئيس
وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبيرج" عددا من المحطات الرئيسية في مراحل صناعة قرار الهجوم الأمريكي على إيران، وذلك قبل ظهور مستجدات حالت دون إتمامه.
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وقال ترامب خلال اجتماع عقده في المكتب البيضاوي، أمس الخميس، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "أتصور أن ذلك نتج عن ارتكاب جنرال أو شخص خطأً بإسقاط الطائرة. أجد أنه من الصعب تصديق أنه كان متعمدا".
ووفقا لمسؤولين في الإدارة الأمريكية، فإن الضربة العسكرية الأمريكية التي جُهز لها ضد إيران، وتم إلغاؤها بقرار من الرئيس دونالد ترامب، كانت تستهدف ثلاثة مواقع تتعلق بإطلاق الصواريخ التي أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار.
وقال مسؤول آخر، تجنب الرد عما إذا كانت هناك إمكانية لتنفيذ الخطة في المستقبل، إن الهجوم الذي كانت القوات الأمريكية بصدد تنفيذه كان سيشمل غارات جوية على العديد من التمركزات الإستراتيجية العسكرية لإيران، والتي قد تمثل تهديدا للوجود العسكري للولايات المتحدة في مضيق هرمز.
وقال أحد المسؤولين لبلومبيرج، إن مستشار الأمن القومي جون بولتون كان يدفع باتجاه تنفيذ الهجوم العسكري، لكن ترامب غير رأيه بناءً على بعض المعلومات الجديدة، التي أدت إلى اتخاذه قرار الانتظار لرؤية ما ستسفر عنه بعض المساعي الدبلوماسية.
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ومع استمرار التوترات، استدعى الإيرانيون السفير السويسري ماركوس ليتنر إلى وزارة الخارجية لإجراء محادثات بشأن الوضع الحالي، خاصة أن السفارة السويسرية تتولى أيضًا المصالح الأمريكية في إيران، كما أن المبعوث السويسري يعمل تقليديا كقناة للرسائل بين الدولتين اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.
ومن جانبه، قال بريان هوك، الممثل الخاص للولايات المتحدة في إيران: "طهران تواصل رفض المبادرات الدبلوماسية لتخفيف التوترات في المنطقة".
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الضربات الجوية كان من شأنها أن تثير شبح نزاع أوسع كثيرا في المنطقة المضطربة، التي توفر ثلث نفط العالم، مؤكدة أن هذه الخطوة تشير إلى الأسلوب المتذبذب الذي أظهره الرئيس في بعض الأحيان في ما يتعلق بالقوة العسكرية.
وأرجعت بلومبيرج الوضع الحالي، الذي وصفته بالسيئ، إلى عدم سير الإدارة الأمريكية في عهد ترامب في اتجاه واحد وثابت بشأن الملفات الخارجية الشائكة، وبالأخص إيران وكوريا الشمالية.
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وقالت إن ترامب عكف على انتقاد كلتا الدولتين منذ توليه رئاسة البيت الأبيض، ولكن بعد ذلك خفف من لهجته عندما باتت الأعمال العدائية على وشك الاندلاع والتحول إلى صراع مفتوح بين البلدين.
وبات من الواضح أن التعامل العسكري الأمريكي مع التهديدات التي تمثلها إيران، هو أحد أهم الملفات المطروحة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الحالي، لا سيما في أعقاب إسقاط الطائرة الأمريكية التي تزعم طهران اختراقها مجالها الجوي.