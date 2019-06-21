رياضة

نكشف تفاصيل جلسة صلاح والمحمدي مع لاعبي الفراعنة

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
منتخب مصر
منتخب مصر
يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
وعلم «التحرير»، أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة ونادي أستون فيلا الإنجليزي، اجتمعا مع بقية اللاعبين في الساعات الماضية. وطالب محمد صلاح والمحمدي زملاءهما بتحقيق الفوز، وتقديم أداء قوي أمام زيمبابوي وإسعاد الجماهير، كما شدد الثنائي على
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منتخب-بوروندي‎ (2)

مدرب بوروندي:لم نخسر لقاء واحدا والأخلاق ليست كل شيء

لم يحدد أوليفير نيونجيكو، مدرب بوروندي، التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة نيجيريا غدا السبت، بكأس أمم إفريقيا 2019، وقال نيونجيكو: "أول مباراة لنا وأمام فريق قوى. لا أعرف كيف سأبدأ المباراة فقد قمنا بالعديد من المباريات التجريبية ولكن لكل مباراة هدف منها. حددت المشكلات التي تواجهنا وعملت على علاجها وهى الخاصة بالفنيات، ولم نخسر مباراة واحدة وهو عمل مشرف لنا. المجموعة ليست سهلة وعندما تصل إلى تلك المنصة فهو أمر جيد ويعطينا طموح التأهل. اجتهدنا من أجل المنافسة وهو ما قلته للاعبين بأن الأمور متساوية بيننا فنحن اجتهدنا مثلهم للوصول إلى هنا".
منتخب-مدغشقر‎

مدرب مدغشقر: غينيا الأقوى وليس نيجيريا

أظهر الفرنسي نيكولاس ديبوي، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، ثقة كبيرة في مستوى فريقه قبل اللعب في أولى مواجهات كأس أمم إفريقيا، وخلال المؤتمر الصحفي للقاء غينيا، قال ديبوي: "إنه لشرف عظيم أن أكون معكم اليوم. نستطيع أن نلعب بقوة في هذه المسابقة وسيكون هناك العديد من المفاجآت في فريقنا، والمجموعة متجانسة للغاية، نيجيريا فريق مهم لكن غينيا أفضل فرق المجموعة، وهو الفريق الذي نخشاه، وسنكون ضمن فرق دور الـ16، بالمنطق غينيا ونيجيريا هما الأفضل ولكن هناك مفاجآت ستحدث".
الكاميرون‎

آخر كلام.. لاعبو الكاميرون قادمون إلى مصر

أضرب لاعبو الكاميرون عن السفر إلى مصر لخوض غمار كأس الأمم الإفريقية، أمس الخميس، بسبب خلافات مع اتحاد الكرة حول حقوق المكافآت والحوافز، لكن الأزمة انتهت اليوم الجمعة، حيث أعلنت محطة CRTV التابعة للدولة الكاميرونية: "بعد عدم السفر أمس تم حل الأزمة ولاعبو المنتخب سوف يسافرون إلى مصر"، وفقا لما نقلته صحيفة "جون أفريك"، ومن المتوقع أن تكون رحلة المنتخب قد أقلعت قبل قليل صوب مطار القاهرة، حيث تلعب الأسود غير المروضة مع غينيا بيساو يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الإسماعيلية.
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تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (11)

رسائل نجوم الكرة للاعبي الفراعنة قبل انطلاق كان 2019

دعم نجوم المنتخب الوطني السابقون، لاعبي الفراعنة، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
حكيم (3)

كان في عيون صحف المغرب.. بين تبرئة حكيم وتفويض إيتو

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الجمعة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ونستعرض فيما يلي ماذا قالت الصحف المغربية قبل انطلاق كان 2019؟
بروفة-حفل-افتتاح-كأس-الأمم‎ (1)

كان في صحف تونس.. بين الافتتاح المهدد وجمع التبرعات

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الجمعة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957. ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية قبل انطلاق كان 2019؟
تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (14)

مفاجآت في تشكيل الفراعنة المتوقع أمام زيمبابوي

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
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