نكشف تفاصيل جلسة صلاح والمحمدي مع لاعبي الفراعنة

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

منتخب مصر

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.

وعلم «التحرير»، أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة ونادي أستون فيلا الإنجليزي، اجتمعا مع بقية اللاعبين في الساعات الماضية. وطالب محمد صلاح والمحمدي زملاءهما بتحقيق الفوز، وتقديم أداء قوي أمام زيمبابوي وإسعاد الجماهير، كما شدد الثنائي على