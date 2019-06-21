«كان هيموت 150 عسكري».. ترامب يكشف سر إلغاء ضرب إيران

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أوقف الهجوم على إيران، لأن الرد لم يكن مناسبا على إسقاط طائرة مسيرة، لافتًا أن إيران الآن أضعف من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أنه أوقف الضربة العسكرية قبل 10 دقايق من شنها وكانت تستهدف 3 مواقع وستقتل نحو 150 جنديا، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وأضاف ترامب، أن الجيش الأمريكي متأهب ومستعد، مؤكدًا أنه لن يسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، إلى جانب أنه تم فرض مزيد من العقوبات على إيران أمس الخميس.. وكان الجيش الأمريكي أعلن أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز.

وكشف الحرس الثوري الإيراني، أن طهران أحجمت عن استهداف طائرة أمريكية على متنها 35 راكبا كانت ترافق الطائرة المسيرة، التي جرى استهدافها الخميس. ونقلت وكالة رويترز عن قائد الحرس الثوري الإيراني، قوله "امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة التي أسقطناها". وزعم قائد عسكري