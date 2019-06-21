رسائل المشاهير للفراعنة: 100 مليون بيقولوا يا رب

الكثير من مشاهير الإعلام والفن كتبوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في حب مصر التي تستضيف حدثا رياضيا كبيرا «كان 2019»، وقدموا كل الدعم للمنتخب الوطني
تحرير:التحرير٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
المنتخب المصري
حرص العديد من المشاهير والفنانين على تقديم الدعم لمنتخب مصر قبل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ويفتتحها المنتخب الوطني بأولى مبارياته بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وهي المرة الخامسة التي تحتضن فيها مصر المسابقة بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، وتعد هذه نسخة استثنائية، إذ يشارك في البطولة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ، مقسمين على 6 مجموعات، كما تنطلق المسابقة في الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام في شهر يناير.
ومن المشاهير الذين حرصوا على مساندة المنتخب الوطني قبل انطلاق "كان 2019":
الإعلامي عمرو أديب كتب عبر "تويتر": "الفوز بالبطولة أمل كبير أكيد، بس في رأيي إن نجاح التنظيم والحفاظ على أمن الجميع هو ده النجاح الحقيقي.. مصر تصدت بشجاعة ونظمت البطولة في 3 شهور، الباقي إننا كشعب نساعد في نجاحها بحسن الاستقبال
ومن المشاهير الذين حرصوا على مساندة المنتخب الوطني قبل انطلاق "كان 2019":
الإعلامي عمرو أديب كتب عبر "تويتر": "الفوز بالبطولة أمل كبير أكيد، بس في رأيي إن نجاح التنظيم والحفاظ على أمن الجميع هو ده النجاح الحقيقي.. مصر تصدت بشجاعة ونظمت البطولة في 3 شهور، الباقي إننا كشعب نساعد في نجاحها بحسن الاستقبال لضيوفنا الأفارقة وعنينا مفتحة لأي عدوان إرهابي.. بالنجاح والتوفيق ومصر قدرت وتقدر".
ونشر الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة للمنتخب تحمل عبارة "شجع مصر"، معلقا: "كل الدعم والتوفيق لمنتخبنا المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا.. 100 مليون بيقولوا يا رب".
بينما وجه الفنان ولاعب الكرة السابق أحمد صلاح حسني، رسالة دعم وتشجيع إلى لاعبي المنتخب الوطني، فكتب عبر "تويتر": "بالتوفيق لرجالة مصر أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا اليوم.. وكلمتي لهم قاتلوا من أجلنا ونحن سنقاتل من أجلكم في المدرجات.. أمم إفريقيا غير كأس العالم في روسيا كنا نحتفل بمرور 28 سنة على آخر بطولة تأهلنا فيها لكأس العالم، هذا التفكير كان خطأ لكن هنمشيها، كان هناك مبرر لما حدث، لكن أمم إفريقيا مش احتفال، المعسكر لا بد أن يكون محكم واللاعبين ياخدوا الأمور بجدية شديدة لأن الأمور لن تمر كما مرت في كأس العالم، الحمل سيكون كبيرا على محمد صلاح، الجميع سيضع عليه آمالا كبيرة، لا نريد الضغط عليه، فقط نتركه يبدع في هدوء وهو سيعطيك النتيجة النهائية بامتياز، ولا ننسى باقي اللاعبين لأن يدا واحدة لن تصفق، والدليل ميسي مع الأرجنتين، نريد دعما لكل اللاعبين بنفس القوة".
بالتوفيق لرجالة مصر أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا اليوم وكلمتي لهم قاتلوا من أجلنا ونحن سنقاتل من أجلكم في المدرجات #مصر_2019#أمم_إفريقيا 2019