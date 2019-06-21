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رسائل المشاهير للفراعنة: 100 مليون بيقولوا يا رب

الكثير من مشاهير الإعلام والفن كتبوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في حب مصر التي تستضيف حدثا رياضيا كبيرا «كان 2019»، وقدموا كل الدعم للمنتخب الوطني
تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
المنتخب المصري
المنتخب المصري
حرص العديد من المشاهير والفنانين على تقديم الدعم لمنتخب مصر قبل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ويفتتحها المنتخب الوطني بأولى مبارياته بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وهي المرة الخامسة التي تحتضن فيها مصر المسابقة بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، وتعد هذه نسخة استثنائية، إذ يشارك في البطولة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ، مقسمين على 6 مجموعات، كما تنطلق المسابقة في الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام في شهر يناير.
ومن المشاهير الذين حرصوا على مساندة المنتخب الوطني قبل انطلاق "كان 2019": الإعلامي عمرو أديب كتب عبر "تويتر": "الفوز بالبطولة أمل كبير أكيد، بس في رأيي إن نجاح التنظيم والحفاظ على أمن الجميع هو ده النجاح الحقيقي.. مصر تصدت بشجاعة ونظمت البطولة في 3 شهور، الباقي إننا كشعب نساعد في نجاحها بحسن الاستقبال
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شبكة MBC

MBC تكشف حقيقة إطلاقها قناة خاصة بلبنان

أصدرت مجموعة قنوات MBC، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا حول ما تردد عن إطلاقها لقناة جديدة تحمل اسم MBC Lebanon، ما استلزم التوضيح من قبل إدارة القناة. ونشر مازن الحايك المتحدث الرسمي لمجموعة قنوات MBC، البيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، وفيه: "بما أن التحليلات والتوقعات لدى بعض المهتمين بالشأن الإعلامي في لبنان تتمحور اليوم حول قرب إطلاق ما سمي بقناة MBC Lebanon، والانعكاسات المفترضة جراء ذلك على القطاعين الإعلامي والإعلاني، يهم مجموعة MBC التأكيد على عدة أمور".
ياسمين-صبرى

رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

منذ يومين، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة لها في أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات، فحينما علق متابع بقوله: "قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات"، ردت عليه قائلة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل عامة رواد الشبكات الاجتماعية فقط، وإنما شارك فيه مشاهير.
مسلسل-هو-وهى-احمد-زكى-سعاد-حسنى (1)

«حكايات هو وهي».. أول خلاف بين السندريلا وصلاح جاهين

«أنت توأمي في الفن وضرتي»، تلك هي العبارة التي كانت ترددها سعاد حسنى فى كل لقاء يجمعها بأحمد زكي، والتي كانت أحد الداعمين له فى بداية مشوار حياته، حين أصرت على إسناد البطولة الأولى له أمامها فى فيلم «الكرنك»، لكن شكله النحيف حال دون ذلك، إذ وجد المنتج أنه لا يصلح أن يكون حبيبًا لها؛ إلا أن الحلم تحقق وجاءت الفرصة لـ«زكي»؛ ليقف أمام السندريلا بالفعل في فيلم «شفيقة ومتولى»، لكن الدور كان صغيرًا؛ لتأتي الانطلاقة الحقيقية لتعاونهما في المسلسل التليفزيوني «حكايات هو وهى»، أحد أنجح الأعمال عبر تاريخ الدراما المصرية، والتي حملت نكهة صلاح جاهين.
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مسلسل-حكايتى (2)

«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها

انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة. وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.
فيلم-الممر

الأغنية الدعائية لـ«الممر».. لا تعبر عن الحرب

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الممر» الأغنية الدعائية للعمل، والتى قام بغنائها المطرب محمد الشرنوبي، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الموسيقار عمر خيرت، وشهد الفيديو صورا من كواليس فيلم «الممر»، مع عرض مشاهد من تسجيل الأغنية فى الأستوديو وتعليمات الموسيقار عمر خيرت للفرقة. وتقول كلمات الأغنية: "لسه جاي من وسط ليل العتمة ضي، يفرد جناح النور ويوهبلك حياة، تفتح عيونك على الأمل وتشوف مداه، وساعتها بس هتعرف إنك لسه حي". الأغنية اقتربت من الـ100 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة على الصفحة الرسمية للفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
احمد-صلاح-حسني

غداء على البحر يجمع أحمد صلاح حسني وياسمين صبري

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة جمعته مع الفنانة ياسمين صبري، وهما يتناولان الغداء أمام شاطئ البحر مباشرة، وقد علق على الصورة قائلا: "من كواليس مسلسل حكايتي، كنا بنحضر لمشهد اليوم". "حسني" يشارك "ياسمين" بطولة مسلسلها الرمضاني "حكايتي"، الذي حقق ردود أفعال جيدة للغاية، وأشاد به الكثير من المتابعين، الذين يحرصون على معرفة كل جديد بشأن قصة الحب التي تجمع بين "علي البارون" و"داليدا".
مسلسل-حكايتى (6)

«حكايتي» الحلقة 25.. مقتل والد «داليدا»

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "حكايتى" بأحداث ساخنة، "البارون" –جميل برسوم- وجد نفسه أمام قاتل ابنه وهو "سليم الطاهر" –جمال عبدالناصر- الذي حضر فرح ابنته "داليدا" -ياسمين صبري، على حفيد "البارون"، علي -أحمد صلاح حسني- واستل "البارون" سكينًا، وأخذ يقترب من "سليم"، وهو يفكر أن يطعنه، لكن "هيثم" لحقه، وأقنعه أن يتراجع عما يفكر فيه. "علي" لم يكن سعيدًا بحضور "سليم" الفرح إلا أن "داليدا" نجحت في إقناعه بأن ينسى الخلاف بين عائلتيهما، ثم طلبت من "نسرين" –هنادى مهنى– حجز غرفة في أحد الفنادق لـ"سليم".
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