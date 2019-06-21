رسائل المشاهير للفراعنة: 100 مليون بيقولوا يا رب

الكثير من مشاهير الإعلام والفن كتبوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في حب مصر التي تستضيف حدثا رياضيا كبيرا «كان 2019»، وقدموا كل الدعم للمنتخب الوطني

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

المنتخب المصري

حرص العديد من المشاهير والفنانين على تقديم الدعم لمنتخب مصر قبل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ويفتتحها المنتخب الوطني بأولى مبارياته بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وهي المرة الخامسة التي تحتضن فيها مصر المسابقة بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، وتعد هذه نسخة استثنائية، إذ يشارك في البطولة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ، مقسمين على 6 مجموعات، كما تنطلق المسابقة في الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام في شهر يناير.

ومن المشاهير الذين حرصوا على مساندة المنتخب الوطني قبل انطلاق "كان 2019": الإعلامي عمرو أديب كتب عبر "تويتر": "الفوز بالبطولة أمل كبير أكيد، بس في رأيي إن نجاح التنظيم والحفاظ على أمن الجميع هو ده النجاح الحقيقي.. مصر تصدت بشجاعة ونظمت البطولة في 3 شهور، الباقي إننا كشعب نساعد في نجاحها بحسن الاستقبال