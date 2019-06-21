آخر كلام.. لاعبو الكاميرون قادمون إلى مصر

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

الكاميرون

أضرب لاعبو الكاميرون عن السفر إلى مصر لخوض غمار كأس الأمم الإفريقية، أمس الخميس، بسبب خلافات مع اتحاد الكرة حول حقوق المكافآت والحوافز، لكن الأزمة انتهت اليوم الجمعة، حيث أعلنت محطة CRTV التابعة للدولة الكاميرونية: "بعد عدم السفر أمس تم حل الأزمة ولاعبو المنتخب سوف يسافرون إلى مصر"، وفقا لما نقلته صحيفة "جون أفريك"، ومن المتوقع أن تكون رحلة المنتخب قد أقلعت قبل قليل صوب مطار القاهرة، حيث تلعب الأسود غير المروضة مع غينيا بيساو يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الإسماعيلية.

منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006). وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري