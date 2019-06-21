شي يركز على الاقتصاد والنووي خلال قمته مع كيم

تصريحات الرئيس الصيني تأتي قبل أيام من قمة مجموعة العشرين في اليابان، والتي من المتوقع أن تشهد لقاء بين شي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة

تحرير:أحمد سليمان ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

كيم وشي

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، أمس الخميس في زيارة رسمية استغرقت يومين، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عاما لكوريا الشمالية. وتلقى شي ترحيبا كبيرا شمل عرضا لأغنية "أنا أحب الصين"، ومشاركة آلاف الأشخاص الذي كانوا يحملون لافتات ملونة شكلت صورة لوجه شي والعلم الصيني. وتعد الصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، وتهدف زيارة شي إلى دعم بيونج يانج في مواجهة ضغوط العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وغادر الرئيس الصيني العاصمة الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، بعد انتهاء الزيارة التي ركزت فيها مباحثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على الاقتصاد. حيث أعرب شي في خطاب ألقاه في بيونج يانج عن تشجيعه لتركيز الحكومة الكورية الشمالية على التنمية الاقتصادية، وهو موضوع لطالما ضغطت بكين فيه على جارتها