مدرب مدغشقر: غينيا الأقوى وليس نيجيريا

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

مدغشقر

أظهر الفرنسي نيكولاس ديبوي، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، ثقة كبيرة في مستوى فريقه قبل اللعب في أولى مواجهات كأس أمم إفريقيا، وخلال المؤتمر الصحفي للقاء غينيا، قال ديبوي: "إنه لشرف عظيم أن أكون معكم اليوم. نستطيع أن نلعب بقوة في هذه المسابقة وسيكون هناك العديد من المفاجآت في فريقنا، والمجموعة متجانسة للغاية، نيجيريا فريق مهم لكن غينيا أفضل فرق المجموعة، وهو الفريق الذي نخشاه، وسنكون ضمن فرق دور الـ16، بالمنطق غينيا ونيجيريا هما الأفضل ولكن هناك مفاجآت ستحدث".

وواصل المدير الفني لمنتخب مدغشقر: "التحضيرات للبطولة كانت على مستوى جيد والأمور سارت كما أردنا، وصفوف الفريق غير مكتملة إذ سيغيب لاعب للإصابة وآخر للإيقاف". مدغشقر تقع في المجموعة الثانية بالإسكندرية إلى جوار نيجيريا وغينيا وبوروندي، وتستهل مبارياتها بلقاء غينيا غدا السبت في العاشرة مساء، ويفتتح المنتخب