الشكل والمضمون.. السيارات الأفضل في الأسواق العالمية

أصدرت الشركات العالمية المصنعة للسيارات مجموعة كبيرة من الموديلات الرياضية التي جمعت بين الشكل والمضمون من حيث القوة الحصانية وكفاءة المحرك
تراهن العديد من الشركات العالمية خلال العام الجاري على السيارات الرياضية في الأسواق العالمية، خاصة أنها تتمتع بقبول العديد من الفئات الجماهيرية التي تعشق هذه النوعية المتطورة من السيارات، كما أنها تجمع بين الشكل الخارجي الرائع والإمكانات الفنية الضخمة.
وتفاوتت تلك الموديلات الرياضية من حيث الأداء والشكل في العام الجديد، وهو الأمر الذي خلق رد فعل مختلف لدى الجماهير، التي رأت أن فئة معينة منها كانت على المستوى المطلوب من حيث الكفاءة الفنية أو حتى الشكل الخارجي.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "مايند أوف ذا جيك" مجموعة من السيارات الرياضية التي وصفتها بأنها الأفضل على مستوى الأسواق العالمية خلال العام الجاري.
نيسان 370Z
واحدة من أهم الموديلات الرياضية التي راهنت عليها الشركة اليابانية في الأسواق العالمية خلال 2017، وهي واحدة من السيارات التي تمتعت بالشكل
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "مايند أوف ذا جيك" مجموعة من السيارات الرياضية التي وصفتها بأنها الأفضل على مستوى الأسواق العالمية خلال العام الجاري.
نيسان 370Z
واحدة من أهم الموديلات الرياضية التي راهنت عليها الشركة اليابانية في الأسواق العالمية خلال 2017، وهي واحدة من السيارات التي تمتعت بالشكل الخارجي الكلاسيكي، وذلك على الرغم من امتلاكها محركا قويا ذا 6 سلندرات V6؛ مما جعلها واحدة من أهم السيارات الرياضية على مستوى الأسواق العالمية، خاصة أن قدراتها الفنية تتناسب مع روح العصر الحديث والإمكانات الخاصة بالمحركات في الوقت الحالي.
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فولكس فاجن GTI
تمتلك تاريخًا طويلا يمتد منذ 1983 حتى الآن، وذلك على الرغم من كونها تتمتع بالإصدارات المختلفة من حيث الإمكانات والشكل الخارجي، وهو ما شجع الشركة الألمانية للاستمرار في تطوير السيارة وإظهار العديد من الإمكانات الفنية المختلفة، التي كان على رأسها قدرات سيارة فولكس فاجن GTI الشهيرة، حيث تتمتع بمحرك ذي سعة 2000 سي سي مكون من 4 سلندرات توربيني، وهو ما أسهم في كونها من بين أقوى السيارات الرياضية.
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شيفروليه كورفيت
تعد من أهم الموديلات الرياضية التي راهنت على القوة والشكل الخارجي معًا، خاصة أنها من بين السيارات التي كانت منذ زمن طويل ذات شعبية كبيرة في الأسواق العالمية المختلفة، وذلك بفضل التاريخ الطويل الذي تتمتع به السيارة على مدى عقود زمنية.
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وخلال العام الماضي، اهتمت الشركة الأمريكية بالتطوير على مستوى الإمكانات والشكل الخارجي، وهو الأمر الذي جعل شيفروليه كورفيت من أهم السيارات الرياضية في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
شيفروليه كمارو
تعد الشقيقة الكبرى والأهم في الأسواق العالمية لسيارة كورفيت، وهي إحدى الموديلات التي راعت الجوانب الفنية والقدرات الرياضية التي تمثل الاهتمام الرئيس للجمهور، حيث تمكنت من تطوير المحرك ليكون قادرًا على سحب السيارة من وضعية الثبات إلى السير بسرعة 100 كيلومترًا في الساعة خلال زمن قدره 4 ثوان، وهو ما يجعلها من أسرع الموديلات الرياضية الموجودة في الأسواق العالمية خلال العام الجاري، والذي يشهد منافسة كبيرة بين الشركات العالمية المصنعة للسيارات.
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فورد موستانج
لا شك في أنها من أشهر السيارات الرياضية التي لها سمعة واسعة على مستوى الأسواق العالمية، وهي تمتعت في العام الجاري بالعديد من الإمكانات والقدرات الفنية الكبيرة، والتي كان أبرزها المرونة والقدرات المريحة للسائقين أثناء التشغيل، وهو الأمر الذي يجعلها تواصل صدارتها على رأس قائمة السيارات الرياضية في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وذلك وفقًا للتصنيفات المختلفة للعديد من المواقع والمجلات المعنية بشؤون السيارات في العالم.