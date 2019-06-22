الشكل والمضمون.. السيارات الأفضل في الأسواق العالمية

أصدرت الشركات العالمية المصنعة للسيارات مجموعة كبيرة من الموديلات الرياضية التي جمعت بين الشكل والمضمون من حيث القوة الحصانية وكفاءة المحرك

تحرير:محمود نبيل ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

جولف

تراهن العديد من الشركات العالمية خلال العام الجاري على السيارات الرياضية في الأسواق العالمية، خاصة أنها تتمتع بقبول العديد من الفئات الجماهيرية التي تعشق هذه النوعية المتطورة من السيارات، كما أنها تجمع بين الشكل الخارجي الرائع والإمكانات الفنية الضخمة. وتفاوتت تلك الموديلات الرياضية من حيث الأداء والشكل في العام الجديد، وهو الأمر الذي خلق رد فعل مختلف لدى الجماهير، التي رأت أن فئة معينة منها كانت على المستوى المطلوب من حيث الكفاءة الفنية أو حتى الشكل الخارجي.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "مايند أوف ذا جيك" مجموعة من السيارات الرياضية التي وصفتها بأنها الأفضل على مستوى الأسواق العالمية خلال العام الجاري. نيسان 370Z واحدة من أهم الموديلات الرياضية التي راهنت عليها الشركة اليابانية في الأسواق العالمية خلال 2017، وهي واحدة من السيارات التي تمتعت بالشكل