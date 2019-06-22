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الشكل والمضمون.. السيارات الأفضل في الأسواق العالمية

أصدرت الشركات العالمية المصنعة للسيارات مجموعة كبيرة من الموديلات الرياضية التي جمعت بين الشكل والمضمون من حيث القوة الحصانية وكفاءة المحرك
تحرير:محمود نبيل ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
جولف
جولف
تراهن العديد من الشركات العالمية خلال العام الجاري على السيارات الرياضية في الأسواق العالمية، خاصة أنها تتمتع بقبول العديد من الفئات الجماهيرية التي تعشق هذه النوعية المتطورة من السيارات، كما أنها تجمع بين الشكل الخارجي الرائع والإمكانات الفنية الضخمة. وتفاوتت تلك الموديلات الرياضية من حيث الأداء والشكل في العام الجديد، وهو الأمر الذي خلق رد فعل مختلف لدى الجماهير، التي رأت أن فئة معينة منها كانت على المستوى المطلوب من حيث الكفاءة الفنية أو حتى الشكل الخارجي.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "مايند أوف ذا جيك" مجموعة من السيارات الرياضية التي وصفتها بأنها الأفضل على مستوى الأسواق العالمية خلال العام الجاري.   نيسان 370Z واحدة من أهم الموديلات الرياضية التي راهنت عليها الشركة اليابانية في الأسواق العالمية خلال 2017، وهي واحدة من السيارات التي تمتعت بالشكل
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زوتي-زد 300 (2)

بعد التخفيضات.. أرخص 10 سيارات سيدان في مصر

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال شهر يونيو الجاري لموديل 2019 في السوق المحلية، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة وفي مقدمتها «خليها تصدي»، إلا أننا اخترنا أرخص 10 سيارات سيدان يمكنك الاعتماد عليها، منها ما هو تجميع محلي، وما هو مستورد من الخارج. نرصد في التقرير التالي السيارات العشر السيدان الأرخص والأكثر اعتمادية في السوق المحلية، وهي «لادا جرانتا، شيفروليه لانوس، زوتي Z300، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، رينو لوجان، جيلي ايمجراند 7، هيونداي فيرنا، شيفروليه أفيو».
نيسان قشقاي

أسطورة BMW منها.. سيارات يكرهها البريطانيون

تظل الموثوقية هي العامل المرجح لكفة العديد من السيارات على مستوى الأسواق العالمية خلال الفترات الماضية، ولذلك فإن الجمهور ونسبة رضائه عن الموديلات المختلفة في الأسواق العالمية يمكن أن تسهم بشكل رئيسي في زيادة انتشارها بقوة بالأسواق العالمية. وتعد نسبة ثقة الجمهور ورضائه عن الإمكانات الفنية والشكل الخارجي الخاص بكل سيارة هي واحدة من أفضل الأمور التي يمكن أن ترجح كفة إحداها بالأسواق العالمية، لا سيما في ظل اعتماد الشركات المصنعة على السمعة لتسويق تلك السيارات.
هوندا أوربان

منها أودي.. سيارات كهربائية ينتظرها العالم 2020

ينتظر جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية التي سوف يكون لها اهتمام كبير على مستوى الجماهير في الأسواق العالمية، خاصة أنها من الرهانات الرئيسية للشركات المختلفة لصناعة السيارات في العام المقبل. وخلال الأشهر القليلة المقبلة، من المتوقع أن تصدر العديد من السيارات الكهربائية التي سوف تصدر في الأسواق العالمية خلال العام المقبل، حيث تراهن شركاتها المصنعة على الموديلات التي تعمل بالكهرباء، خاصة في ظل الاهتمام العالمي بتلك السيارات المتطورة.
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