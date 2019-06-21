مدرب بوروندي:لم نخسر لقاء واحدا والأخلاق ليست كل شيء

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

بوروندي

لم يحدد أوليفير نيونجيكو، مدرب بوروندي، التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة نيجيريا غدا السبت، بكأس أمم إفريقيا 2019، وقال نيونجيكو: "أول مباراة لنا وأمام فريق قوى. لا أعرف كيف سأبدأ المباراة فقد قمنا بالعديد من المباريات التجريبية ولكن لكل مباراة هدف منها. حددت المشكلات التي تواجهنا وعملت على علاجها وهى الخاصة بالفنيات، ولم نخسر مباراة واحدة وهو عمل مشرف لنا. المجموعة ليست سهلة وعندما تصل إلى تلك المنصة فهو أمر جيد ويعطينا طموح التأهل. اجتهدنا من أجل المنافسة وهو ما قلته للاعبين بأن الأمور متساوية بيننا فنحن اجتهدنا مثلهم للوصول إلى هنا".

وتابع خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة: "الأخلاق جزء من سياستي ولكننى لست في المنزل فلدينا الأخلاق ولكنها ليست كل شيء، فهناك أمور أخرى كثيرة بكرة القدم، والتنظيم أمر هام جدا عندي، والانضباط أهم سياساتي وهو ما ساعدنا على الفوز بالمباريات السابقة". منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر في