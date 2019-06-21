شومة ومطواة| مقتل سمكري على يد شقيقي زوجته بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

صورة أرشيفية

لفظ سمكري سيارات من قرية تمد الحجر التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنفاسه الأخيرة، بعد مشاجرة عنيفة مع شقيقي زوجته بسبب غضب شقيقتهما منه، فتربصا به وطعنه الأول في بطنه وضربه الثاني بشومة على رأسه سببت له جروحا عميقة وشرخا في الجمجمة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم شرطة السنبلاوين بعثور الأهالي على "محمد. أ. م" 25 عاما، مصابا، فهرعوا به إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

تشكل فريق من ضباط المباحث، وبإجراء التحريات اللازمة وتفتيش كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقي زوجته "محمد. ع. س."، 24 عاما، نجار، و"محمود. ع. س"، 23 عاما، عامل؛ لوجود خلافات بين الطرفين. بتكثيف الجهود، ضُبط المتهمان وأقرا بارتكابهما الواقعة بعد نشوب مشادات بينهما وبين المجنى عليه تطورت