يونيو شهر المؤتمرات لرهبنة الإخوة الأصاغر الكاثوليك

تحرير:بيتر مجدي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

الكنيسة الكاثوليكية

ذكر المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم، الجمعة، أنه انطلقت فعاليات أولى مؤتمرات رهبنة الإخوة الأصاغر بإقليم العائلة المقدسة بمصر للعائلة الفرنسيسكانية (رهبنة الآباء الفرنسيسكان)، الخاص بمجلس براعم وزهيرات وزهور وأزهار مار فرنسيس تحت شعار «check up» متخذين من الآية: «أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها (مز 32: 8)»، منارة لهم، وهو واحد من ضمن أنشطة كثيرة للرهبنة الآباء الفرنسيسكان التي أسسها القديس فرنسيس الأسيزي، والمعروف باهتمامه بالفقراء والمنبوذين واتخذ اسمه تيمونا به البابا الحالي فرنسيس الأول.

وأضاف بيان المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، أنه بدأت مؤتمرات المجلس بمؤتمر الأزهار الذي انعقد يوم 16 من يونيو الجاري، وينتهي يوم 22 من نفس الشهر، بحضور أكثر من 350 شخصا، وتخلله العديد من الفقرات المختلفة ليبدأ بانتهائه، المؤتمر الثاني «مؤتمر الزهور من 23 يونيو إلى 28 من نفس الشهر، وتختتم المؤتمرات،